Доминирование эстрогена и кандидоз – две проблемы, ОДНО РЕШЕНИЕ!

Дрожжеподобный грибок рода Candida входит в состав нормальной микрофлоры рта, толстой кишки всех здоровых людей. Полноценно работающая иммунная система и полезные бактерии в организме человека контролируют рост грибка кандиды. Однако, при определенных условиях, грибок начинает интенсивно размножаться и его количество в организме выходит из-под контроля, причиняя немало проблем хозяину.
Дрожжеподобный грибок рода Candida входит в состав нормальной микрофлоры рта, влагалища и толстой кишки всех здоровых людей. Полноценно работающая иммунная система и полезные бактерии в организме человека контролируют рост грибка кандиды. Однако, при определенных условиях, грибок начинает интенсивно размножаться и его количество в организме выходит из-под контроля, причиняя немало проблем хозяину.
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Это может быть вызвано употреблением антибиотиков; плохой работой органов пищеварения; снижением иммунитета; диетой, богатой сахаром и крупами; стрессом; а также цикличными гормональными изменениями. Избыточное количество грибка кандиды нарушает процесс выведения эстрогена из организма и приводит к накоплению его в большом количестве в крови. Это, в свою очередь, вызывает в организме (как в женском, так и в мужском) массу неприятных ощущений.
Признаки кандидоза:
Каким же образом грибок кандида влияет на выведение эстрогена? Известно, что cуществует три вида эстрогена: эстрон (Э1), эстрадиол(Э2) и эстриол(Э3). Когда печень начинает процесс детоксикации избытка эстрогена, переводя эстрадиол (Э2) в эстриол(Э3), последний образует соединение с глюкуроновой кислотой и поступает с током желчи в тонкую, а потом в толстую кишку и выводится из организма со стулом.
Успех выведения соединения эстриола (Э3) и глюкуроновой кислоты из кишечника напрямую зависит от наличия благоприятной микрофлоры. Если же микрофлора кишечника нарушена, то это соединение легко разрушается патологическими бактериями и избытком грибка кандида. В результате чего эстроген эстриол(Э3) всасывается из стенок кишечника обратно в кровь, продолжая свободно циркулировать и накапливаться в клетках организма. Несмотря на то, что эстриол(Э3) сам по себе «слабый» эстроген, накапливаясь в организме, он вызывает сильный эстрогенный эффект.
В большинстве случаев, анализ крови женщин, испытывающих симптомы доминирования эстрогена не показывает избыток эстрогена в крови (несмотря на наличие у пациентки фиброаденомы матки, эндометриоза или других состояний, причиной которых является избыток эстрогена). Как правило, при таких состояниях в крови находится повышенное содержание эстриола(Э3), который редко проверяют врачи общей практики, поскольку уровень эстрогена обычно определяется по эстрадиола(Э2).
Именно поэтому, поддержание здоровой микрофлоры кишечника, профилактика кандидоза и его лечение – абсолютно необходимые условия для стабилизации нормального уровня эстрогена в организме.
Продукты, которые стимулируют рост грибка кандиды
Продукты, которые помогают бороться с кандидозом
Кроме этого, предлагаю еще 5 советов на каждый день, которые помогут Вам успешно контролировать рост этого коварного грибка и держать Ваши гормоны под контролем:
1. Пробиотики-бифидобактерии и лактобактерии помогают вашему кишечнику поддерживать нормальную микрофлору и уменьшают количество кандиды
2. Чеснок — 1 зубчик свежего чеснока (или 2 капсулы) каждый день – стимулирует иммунную систему и помогает бороться с кандидозом
3. Витамин С (1000 мг в день) - стимулирует иммунную систему и помогает бороться с кандидозом
4. Экстракт семян грейпфрута (grapefruit extract) –200 мг 2-3 раза в день – обладает сильным противогрибковым действием.
5. Эфирные масла: душица обыкновенная (oregano), гвоздика (glove), масло чайного дерева (tea tree oil) – обладают мощным антибактериальным и антигрибковым действием. Применять масла можно как наружу , так и внутрь. Добавьте 7-10 капель масла в ваш любимый крем для тела или сделайте свой (например, смешайте ½ чашки кокосового масла и 10 капель эфирного масла). При применении внутрь, добавьте 1-2 капли чистого эфирного масла высокого качества в стакан воды. Принимать маленькими глотками в течение дня.
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Таким образом, укрепляя свою иммунную систему и избавившись от кандидоза, вы сможете одновременно решить и другую проблему- нормализовать уровень эстрогена в крови. опубликовано econet.ru
Автор: Kсения Трушлякова, врач-специалист медицины питания и гормонального здоровья
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Источник: https://econet.kz/
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