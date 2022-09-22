Как очистить поджелудочную железу с помощью натуральных средств

Поджелудочная железа — это орган, на который мы обычно не обращаем внимания, пока он нас не побеспокоит и не заболит. Тем не менее, очень важно знать, что он отвечает за выведение токсинов из организма.

Если токсинов накапливается слишком много, поджелудочная железа не может нормально работать. Вот почему время от времени полезно проводить очищение поджелудочной железы. В этой статье мы расскажем тебе, как это сделать.

Что тебе следует знать о поджелудочной железе?

Поджелудочная железа — это один из «забытых органов», наряду с селезенкой и аппендиксом. Мы вспоминаем о том, что она существует, только когда сталкиваемся с какой-то проблемой, хотя на самом деле поджелудочная железа — это один из жизненно важных органов.

Поджелудочная железа расположена в брюшной полости и она выполняет следующие функции:

принимает участие в пищеварении

производит гормоны

регулирует уровень сахара в крови

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Если поджелудочная железа не в порядке, обмен веществ нарушается. Если не лечить расстройства поджелудочной железы вовремя, они могут стать хроническими. Вот наиболее часто встречающиеся заболевания поджелудочной железы:

Панкреатит: это воспаление поджелудочной железы, которое может быть острым или хроническим. Панкреатит обычно связан с употреблением в пищу вредных продуктов, беременностью или стрессом.

Рак поджелудочной железы: он крайне опасен для жизни, так как обычно, когда диагноз поставлен, рак уже распространен по всему телу (появляются метастазы). Если обнаружить рак вовремя, шансы на успешный исход значительно повышаются.

Недостаточность поджелудочной железы: когда поджелудочная железа не может производить пищеварительные ферменты или инсулин в достаточных количествах. Эта патология обычно связана с вредными пищевыми привычками, несбалансированной диетой, стрессом, сидячим образом жизни и недостатком физических упражнений.

Тебе следует обращать внимание на следующие симптомы, которые могут указывать на неправильную работу поджелудочной железы:

боль в животе

рвота

температура

беспричинное похудение

повышенный уровень глюкозы в организме (если ты не страдаешь от диабета)

Растения, которые помогут очистить поджелудочную железу от токсинов

Так как мы все уязвимы для заболеваний поджелудочной железы,рекомендуется время от времени проводить очищающую диету, чтобы вывести из организма все вредные вещества. Некоторые лекарственные растения могут тебе в этом помочь. Это также отличная профилактика описанных выше заболеваний. Также их можно использовать как дополнение к лекарственным препаратам, но не как их замену.

Лучшие растения для очищения поджелудочной железы:

Одуванчик

Корень одуванчика стимулирует выработку желчи и благотворно влияет на здоровье печени и желчного пузыря. Он также облегчает работу поджелудочной железы. Рекомендованная дозировка зависит от каждого человека, его веса и возраста.

Чеснок

Разумеется, мы включили чеснок в этот список. Он обладает многочисленными преимуществами, например:

стимулирует кровообращение

предотвращает инфекции

уничтожает кишечных паразитов

регулирует уровень глюкозы в крови

улучшает функцию поджелудочной железы

залечивает раны

Скорее начинай есть чеснок в больших количествах, лучше всего в сыром виде. Например, съедай один зубчик чеснока каждое утро натощак. После этого тебе придется съесть мятную конфетку, но это стоит того!

Корень горечавки (горечавка желтая)

Она применяется для лечения пищеварительных расстройств, поэтому очень полезна для лечения хронического панкреатита и избавления организма от токсинов. Она также уничтожает паразитов и помогает укрепить печень. Также горечавка стимулирует аппетит и очень питательна. Для приготовления чая достаточно:

1 столовой ложки корня горечавки (15 г)

1 чашки воды (250 мл)

Доведи смесь до кипения и оставь на плите еще на 5 минут, процеди и выпей. Принимай одну-две чашки в день.

Корица

Мы часто используем ее при приготовлении десертов и настоев.Эта специя улучшает пищеварение и здоровье поджелудочной железы. Корица также очень полезна при диабете, так как она снижает уровень глюкозы в крови. Ты можешь добавлять молотую корицу в кофе, торты или запеченные фрукты.

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Эхинацея

Это растение, известное благодаря тому, что оно улучшает работу иммунной системы и стимулирует выработку желчи, одинаково полезно для здоровья и поджелудочной железы, и селезенки. Однако его не рекомендуется принимать лицам, страдающим от диабета второго типа, потому что оно мешает производству инсулина.

Готовь чай из следующих ингредиентов:

1 столовая ложка эхинацеи (15 г)

1 чашка горячей воды (250 г)

Кедровые орехи

Они отлично очищают организм, улучшают пищеварение и выводят токсины из организма.

Как сохранить поджелудочную железу здоровой?

Можно очистить поджелудочную железу с помощью упомянутых выше растений, однако важно также вести здоровый образ жизни, чтобы по максимуму оградить себя от токсинов:

Воздержись от слишком горячей или острой пищи.

Сократи потребление сахара и рафинированной муки.

Пей меньше алкоголя и кофе.

Не переедай, особенно на ночь.

Включи горькие и кислые продукты в свой рацион, чтобы стимулировать выделение желудочного сока.

Откажись от полуфабрикатов.

Ешь больше свежих фруктов и овощей.

Регулярно делай физические упражнения.

Перестань беспокоиться, избегай стрессовых ситуаций.

С помощью этой диеты ты очистишь организм, улучшишь свое здоровье и с каждым днем будешь чувствовать себя все лучше и лучше. опубликовано econet.ru

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