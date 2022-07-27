Восстановить волосы и придать им энергии для активного роста — то, чем стоит заняться немедленно!

Восстановить волосы и придать им энергии для активного роста — то, чем стоит заняться немедленно! Волосы способны изменить облик человека.

Маска для сумасшедшего роста волос. Не говори потом, что тебя не предупредили!

Имея ухоженную шикарную шевелюру, ты будешь производить чудесное впечатление на окружающих. Самое замечательное в этих двух рецептах — их невероятная доступность.

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Все ингредиенты ты без проблем найдешь на кухне! Отправляйся на поиски нужных составляющих и не поленись сделать маску для волос поскорее. Эффект будет настолько заметен, что ты станешь регулярно улучшать состояние волосс помощью этой процедуры.

Маска для роста волос

ИНГРЕДИЕНТЫ

2 банана

1 яичный желток

1 чайная ложка лимонного сока

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Размешай все ингредиенты до однородного состояния, нанеси на волосы массу.

2. Заверни голову в полиэтиленовый пакет, утепли ее с помощью полотенца, платка или шапочки.

3. Через полчаса смесь можно смыть, используй обычный шампунь. У тебя создастся впечатление, что волос на голове стало в два раза больше!

Маска для восстановления волос

ИНГРЕДИЕНТЫ

1 стакан апельсинового сока

1 стакан кефира

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Смешай ингредиенты.

2. Нанеси маску, укутай волосы.

Этой маске также достаточно всего лишь полчаса, чтобы активно подействовать на волосы. Удели 30 минут своим волосам, это же легко!

Если наносить эти чудесные маски на волосы хотя бы 2 раза в неделю, тебе станут доступны такие прически, о которых раньше ты даже и думать не смела…

Предельно просто, но так эффективно! Расскажи подругам об этих рецептах обязательно. опубликовано econet.ru

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