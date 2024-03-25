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3 целебных напитка, которые укрепят ваши легкие

Источник: steptohealth.ru 25 марта 2024 7222
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Если Вы хотите, чтобы Ваши легкие были здоровы, прежде всего, следует придерживаться здоровых привычек. Не курите, избегайте токсичных или загрязненных мест, выполняйте хотя бы минимальный комплекс физических упражнений и заботьтесь о здоровье своей иммунной системы. Все это, несомненно, жизненно важные вещи для поддержания здоровья легких.

3 целебных напитка, которые укрепят ваши легкие

Но иногда легкие, такие важные органы нашего тела, могут подвергаться серьезным заболеваниям, например, таким как бронхит, астма, или инфекции, требующие особого лечения.В дополнение к советам, которые обязательно даст вам ваш лечащий врач, очень полезна может оказаться помощь этих натуральных лечебных напитков, о которых мы сейчас вам расскажем. Мы просто уверены, что они вам помогут. Налейте их в вашу любимую кружку и наслаждайтесь ими в горячем виде!

 Полезные напитки для ваших легких

1. Лечебный напиток из тимьяна и крапивы

Этот напиток идеально подходит для того, чтобы очистить и укрепить легкие. Хотите знать почему?

Тимьян, возможно, наиболее эффективное лекарственное растение, для поддержания здоровья легких. Средства на его основе обычно используются для облегчения кашля и респираторных инфекций. Это отличное отхаркивающее и антисептическое средство, которое идеально подходит как для заваривания травяных чаев, так и ингаляций.

Крапива — это лекарственное растение, которое используют с древних времен для лечения множества проблем со здоровьем, и одно из ее главных свойств это способность «чистить» и оздоравливать нашу кровь и легкие. Это растение содержит множество витаминов и минералов, таких как железо, кальций, магний, кремний… Это просто идеальное средство для людей с анемией или находящихся в периоде реабилитации после болезни.

Ингредиенты

  • 30 г тимьяна
  • 30 г сушеной крапивы
  • Стакан воды (200 мл)
  • Одна столовая ложка меда (3o г)

Приготовление

Эти лечебные травы, крапиву и тимьян можно без проблем приобрести уже в готовом для заваривания виде в любом магазине натуральных продуктов или аптеке. Как правило, они продаются в фасовке от 300 до 500 граммов и стоят совсем недорого.

Первое, что мы сделаем это вскипятим стакан воды. Как обычно, мы рекомендуем использовать керамический или стеклянный чайник, так как в металлической посуде лекарственные растения могут потерять часть своих полезных свойств.

После того, как вода закипела, добавьте в нее тимьян и крапиву, и поварите около 15-20 минут. После этого, дайте отвару настояться еще 10 минут.

Добавьте столовую ложку меда и пейте небольшими глотками, вдыхая пар от этого отвара, он тоже обладает лечебными свойствами. Это очень приятный процесс. Вы можете побаловать себя двумя чашками в день.

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3 целебных напитка, которые укрепят ваши легкие

2. Лекарственные настой из подорожника и мелиссы

Вкусный и целебный, именно это можно сказать об этом травяном напитке. Этот чай одно из наиболее эффективных средств для очистки наших легких и выведения из них токсинов, он просто незаменим для курильщиков, которым нужно не просто очистить свои альвиолы, но и облегчить симптомы инфекций, например, кашель. Сейчас мы расскажем, в чем именно заключены «волшебные» свойства чая из этих растений:

ПодорожникЭто растение, которое является отхаркивающим средством и помогает выведению слизи и мокроты из легких, которые препятствуют нормальному дыханию. Кроме того, подорожник действует как хорошее противовоспалительное средство, которое идеально подходит в виде отвара или ингаляций, можно даже приготовить горячие компрессы на грудь.

Укроп и мелиссаСочетание этих двух лекарственных растений поможет вам вывести токсины из легких и, кроме того, расслабиться. Часто, когда у нас появляются проблемы с легкими, это происходит из-за того, что мы испытываем крайнюю усталость и чувство сдавленности в нашей дыхательной системе. Чай из мелиссы поможет нам чувствовать себя гораздо лучше.

Ингредиенты

  • 20 г мелиссы
  • 20 г подорожника
  • 20 г укроп
  • Один стакан воды (200 мл)
  • 2 столовые ложки меда (60 г)

Приготовление

Для начала, как всегда, вскипятите стакан воды. После того, как она закипит, добавьте травы: подорожник, мелиссу и укроп. Дайте им повариться в течение 20 минут, затем снимите с огня и настаивайте еще 10 минут.

Следует предупредить вас, что этот чай имеет довольно резкий вкус из-за присутствия в нем подорожника, поэтому мы рекомендуем, если он вам покажется не очень приятным, добавить две столовые ложки меда. Несмотря на это небольшое неудобство, советуем принимать этот отвар три раза в день, так как, как мы уже писали, он просто идеально подходит для очищения легких и снятия воспалений.

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3 целебных напитка, которые укрепят ваши легкие

3. Целебный напиток из зеленого чая и липового цвета

Этот очень вкусный чай служит в первую очередь для профилактики, предотвращения проблем с легкими, для их укрепления и оптимизации функции. Этот травяной является своего рода «витамином», который мы можем ежедневно пить на завтрак. Если же вы страдаете от каких-либо болезней легких, то более эффективными будут чаи, описанные выше.

Мы взяли зеленый чай для этого настоя из-за его высокого содержания антиоксидантов, это было особенно наглядно доказано в исследованих «Медицинского центра Университета штата Мэриленд,» в Соединенных Штатах, которые были проведены пару лет назад. Они доказали, что зеленый чай является эффективным средством для защиты от рака легких. Конечно, это не будет 100% эффективным средством, но шансы заболеть снизятся, если вы будете пить его каждый день.

Липовый цвет обладает спазмолитическим действием и его легко найти в любом магазине натуральных продуктов. Он поможет расслабиться, лучше дышать и укрепить наше здоровье легких. Он ароматный, имеет приятный вкус и хорошо сочетается с любыми травяными чаями.

Ингредиенты

  • 20 г зеленого чая
  • 20 г липового цвета
  • Один стакан воды (200 мл)
  • Одна столовая ложка меда (30 г)

Приготовление

Все очень просто. Вкипятите стакан воды, а затем добавьте в него зеленый чай и цветы липы. Дайте отвару немного снова закипеть, а затем оставьте на 10 минут, чтобы он лучше настоялся. Налейте этот волшебный травяной чай в вашу любимую кружку и добавьте в него столовую ложку меда. Этот вкусный и полезный напиток идеально подходит для завтрака! опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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легкие здоровье иммунитет

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