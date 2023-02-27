9 упражнений, которые помогут сохранить ясность рассудка

Для сохранения мозговой активности важно учиться решать различные проблемы новыми способами и обретать навыки креативного мышления. В этом помогают специальные упражнения, часть которых направлена на тренировку, а часть – на релаксацию.
Мозг человека удивителен, и для поддержки интеллектуального здоровья важно его тренировать. Чем больше нагрузки получает мозг, тем больше в нем образуется нервных связей, и тем больше в него попадает обогащенной кислородом крови. Отсутствие тренировки мозга приводит к тому, что он начинает хуже работать. Мозгу постоянно нужны новые впечатления и если в детском и подростковом возрасте их можно получить посредством обучения в школе и институте, то с годами человек погружается в рутину.
Тренируем мозг
Существуют два варианта тренировки мозга.
1. Умственная и физическая нагрузка:
тренируя координацию, удастся запустить процесс работы правого и левого полушарий одновременно;
Для функционирования мозга должным образом клетки серого вещества тратят много энергии, около 20% всего энергетического объема, получаемого организмом при приеме пищи. Поэтому важно питаться правильно, от употребляемых продуктов напрямую зависит уровень работоспособности. Если питание полноценное, то организм получает все витамины и минералы, которые необходимы для обмена информацией, находящейся в нервных клетках.
Помимо правильного питания важно ежедневно выпивать около двух литров жидкости.
Упражнения для мозга
1. Сводим пальцы ног и рук следующим образом:
сидя на высоком стуле и держа спину ровно нужно расслабить ноги;
затем расставить пальцы на руках и коснуться ими друг друга, держа их на уровне груди;
руками следует выполнить несколько энергичных махов вперед и назад, чтобы в итоге кончики пальцев снова прикасались друг к другу;
на завершающем этапе нужно свести пальцы ног. Выполняя махи руками со сведенными ладонями, следует расставить широко ноги, а при расходе рук в разные стороны снова свести ноги вместе.
2. Скрещиваем ноги и руки:
нужно сделать несколько перекрестных взмахов руками, держав их на уровне плеч (сначала правую руку завести за левую, затем наоборот);
далее скрестить руки за спиной, ориентировочно на уровне ягодиц;
при движении руками скрестить ноги (сначала поставить левую ногу перед правой, затем наоборот);
затем начать перемещаться в правую сторону перекрестными движениями – заводя левую ногу за правую, затем шагая правой ногой и приставляя к ней левую;
в завершении повторить аналогичные движения, но в другую сторону.
3. Выполняем упражнение «обратная марионетка»:
стоя прямо, расположив стопы вместе и сложив руки за головой необходимо прыгнуть, расставить ноги и махнуть руками назад, на следующем прыжке – вернуться в первоначальную позицию;
ногами выполнять аналогичные движения, а руки расположить на уровне груди и поочередно двигать ими вверх и вниз;
руками следует махать в стороны, а ногами выполнять прыжки вперед и назад.
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