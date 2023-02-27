9 упражнений, которые помогут сохранить ясность рассудка

Для сохранения мозговой активности важно учиться решать различные проблемы новыми способами и обретать навыки креативного мышления. В этом помогают специальные упражнения, часть которых направлена на тренировку, а часть – на релаксацию.

Мозг человека удивителен, и для поддержки интеллектуального здоровья важно его тренировать. Чем больше нагрузки получает мозг, тем больше в нем образуется нервных связей, и тем больше в него попадает обогащенной кислородом крови. Отсутствие тренировки мозга приводит к тому, что он начинает хуже работать. Мозгу постоянно нужны новые впечатления и если в детском и подростковом возрасте их можно получить посредством обучения в школе и институте, то с годами человек погружается в рутину.

Тренируем мозг

Существуют два варианта тренировки мозга.

1. Умственная и физическая нагрузка:

тренируя координацию, удастся запустить процесс работы правого и левого полушарий одновременно;

двигательные упражнения помогают повысить работоспособность;

тренировка памяти развивает творческие способности.

2. Расслабление:

положительное восприятие мира – необходимое условие для интеллектуального здоровья;

сопротивление напряжению и стрессу улучшает концентрацию внимания;

контролируемое дыхание помогает сосредоточиться.

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Для функционирования мозга должным образом клетки серого вещества тратят много энергии, около 20% всего энергетического объема, получаемого организмом при приеме пищи. Поэтому важно питаться правильно, от употребляемых продуктов напрямую зависит уровень работоспособности. Если питание полноценное, то организм получает все витамины и минералы, которые необходимы для обмена информацией, находящейся в нервных клетках.

Помимо правильного питания важно ежедневно выпивать около двух литров жидкости.

Упражнения для мозга

1. Сводим пальцы ног и рук следующим образом:

сидя на высоком стуле и держа спину ровно нужно расслабить ноги;

затем расставить пальцы на руках и коснуться ими друг друга, держа их на уровне груди;

руками следует выполнить несколько энергичных махов вперед и назад, чтобы в итоге кончики пальцев снова прикасались друг к другу;

на завершающем этапе нужно свести пальцы ног. Выполняя махи руками со сведенными ладонями, следует расставить широко ноги, а при расходе рук в разные стороны снова свести ноги вместе.

2. Скрещиваем ноги и руки:

нужно сделать несколько перекрестных взмахов руками, держав их на уровне плеч (сначала правую руку завести за левую, затем наоборот);

далее скрестить руки за спиной, ориентировочно на уровне ягодиц;

при движении руками скрестить ноги (сначала поставить левую ногу перед правой, затем наоборот);

затем начать перемещаться в правую сторону перекрестными движениями – заводя левую ногу за правую, затем шагая правой ногой и приставляя к ней левую;

в завершении повторить аналогичные движения, но в другую сторону.

3. Выполняем упражнение «обратная марионетка»:

стоя прямо, расположив стопы вместе и сложив руки за головой необходимо прыгнуть, расставить ноги и махнуть руками назад, на следующем прыжке – вернуться в первоначальную позицию;

ногами выполнять аналогичные движения, а руки расположить на уровне груди и поочередно двигать ими вверх и вниз;

руками следует махать в стороны, а ногами выполнять прыжки вперед и назад.

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4. «Дирижер». Данное упражнение выполняется следующим образом:

нужно представить, будто в руках находится дирижерская палочка, расположить руки на уровне плеч, чтобы одна была выше другой;

обеими руками следует изобразить в воздухе восьмерки – левой рукой нужно начинать движения влево, а правой вправо;

затем повторить движения руками, но в другую сторону.

5. «Путаница». Для выполнения этого упражнения необходимо:

правой рукой коснуться головы и выполнить похлопывающие движения, а левой живота и сделать круговые движения;

следует поглаживать левой рукой область пупка по часовой стрелке, а правой рукой зону под левой ключицей против часовой стрелки.

6. «Рисуем носом». Необходимо:

вообразить, что на кончике носа есть карандаш и нарисовать им в воздухе несколько восьмерок;

затем написать в воздухе несколько простых слов.

7. «Перекат». Для выполнения данного упражнения понадобится стул и лимон:

лежа на спине нужно расположить стул над головой, зажать ступнями лимон и не спеша начать поднимать ноги, заводя их за голову и стараясь положить лимон на стул;

затем необходимо постараться снова взять лимон стопами и не спеша вернуться к исходной позиции;

при отличной физической подготовке лимон можно расположить не на стуле, а за головой.

8. «Дыхание»:

необходимо сесть и выровнять осанку, затем коснуться переносицы указательным и средним пальцем;

далее нужно левую ноздрю прикрыть безымянным пальцем, не спеша вдохнуть, досчитать до восьми и выдохнуть через правую ноздрю;

после следует задержать дыхание, досчитать до четырех и немного надавить на левую ноздрю большим пальцем, затем прикрыть правую ноздрю, вдохнуть и досчитав до восьми выдохнуть через левую ноздрю;

на последнем этапе нужно задержать дыхание на четыре секунды, затем вдохнуть левой ноздрей и досчитать до восьми.

9. Расслабляемся и концентрируем внимание:

следует сесть по-турецки и закрыть глаза;

потом вдохнуть, контролируя процесс дыхания и направляя воздух вниз живота, чтобы начала работать диафрагма;

следует сконцентрироваться на дыхании, мысленно (или вслух, но, не сбивая ритм) произносить звуки «оммм» на вдохе и «ах» на выдохе.

Регулярные занятия повысят мозговую активность.опубликовано econet

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