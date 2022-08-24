9 удивительных последствий низкого уровня серотонина

Серотонин — это химическое вещество, которое делает нас счастливыми и усиливает в нас ощущение общего благополучия. Однако его функции выходят далеко за пределы этого приятного эмоционального состояния.

Серотонин, или 5-гидрокситриптамин (5-НТ), действует не только в качестве нейротрансмиттера в мозге, но и выполняет функцию гормона, когда достигает нашего кровотока. Серотонин влияет на целый ряд физических и психологических функций, он участвует в метаболизме наших костей, в процессе регенерации печени и даже в делении клеток. Этот химический компонент нашего тела обеспечивает внутренний баланс и корректное выполнение всех процессов, гарантирующих наше здоровье и хорошее самочувствие в целом.

Как влияет на наш организм низкий уровень серотонина.

Симптомы этого явления обязательно нужно принимать во внимание: в большинстве случаев мы ассоциируем их с другими недугами и проблемами со здоровьем, когда на самом деле причиной является гормональный дисбаланс и несоответствие в нейротрансмиттерах.

1. Низкий уровень серотонина приводит к появлению проблем с пищеварением

Когда уровень серотонина в организме снижен, наши клетки перестают вырабатывать достаточное количество кальция.

А чем меньше кальция, тем меньше сокращаются пищеварительные мышцы, в результате весь процесс становится далеко не таким эффективным, как следовало бы. Пищеварение замедляется и ухудшается.

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2. Низкий уровень серотонина и синдром раздраженного кишечника — какая здесь связь?

Вот очень интересный факт: 95% серотонина вырабатывается и хранится в кишечнике. А потому недостаток этого нейротрансмиттера с функцией гормона приводит к изменениям кишечной функции.

В любом случае целесообразно обратиться за помощью к квалифицированному врачу, чтобы сделать анализ крови и рассмотреть остальные симптомы. Так вы сможете узнать наверняка, вызвано ли данное состояние низким уровнем серотонина (или причина другая).

3. Ослабленная иммунная система

Если вы ощущаете постоянную слабость в мышцах, у вас упадническое настроение, чрезмерная усталость и вы постоянно простужаетесь или страдаете от различных инфекций, то не откладывайте свой поход к врачу.

Низкий уровень серотонина негативно сказывается и на функционировании нашей иммунной системы (иммунный ответ становится слабым и малоэффективным).

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4. Изменения в биологических ритмах

Низкий уровень серотонина может привести и к изменению так называемых «биологических часов». Речь идет о весьма распространенном сегодня симптоме повышенной сонливости, когда днем спать хочется значительно больше, чем в ночное время.

Следует также отметить, что дневная сонливость может быть признаком начинающейся депрессии. А известно, что одной из причин депрессии является снова низкий уровень серотонина.

5. Тяга к соленым продуктам

Это, вне всяких сомнений, очень любопытный факт: люди, страдающие от недостатка серотонина в организме, испытывают большую потребность в натрии, а потому им постоянно хочется чего-то солененького.

Данный симптом, конечно, не позволит вам поставить себе точный диагноз, но может насторожить, особенно в сочетании с другими признаками низкого уровня серотонина: усталостью, плохим настроением, проблемами с пищеварением…

6. Депрессия

Выше мы уже упоминали об этом состоянии. Низкий уровень серотонина действительно связан с тем, что наше настроение портится.

На самом деле, есть абсолютно прямая связь между низким уровнем серотонина в организме и развитием депрессии.

Это связано с уменьшением количества рецепторов, способных принимать серотонин или дефицитом триптофана, аминокислоты, которая позволяет его регулировать.

Иногда можно значительно облегчить свое состояние и преодолеть депрессию, лишь позаботившись о своем рационе питания и начав заниматься каким-либо спортом.

Однако в большинстве случаев для восстановления нормального уровня серотонина понадобится прибегнуть к фармакологическому лечению.

7. Чувство повышенной тревожности

Наш организм имеет 14 различных рецепторов серотонина, наиболее важным из них является 5-HT1A.

Если же в какой-то момент функционирование данного рецептора нарушается, мы сразу же начинаем нервничать, испытывать чувство повышенной тревожности, стресс и чувствуем себя очень уязвимыми.

Это тоже весьма любопытный факт, который важно учитывать. Так вы сможете лучше понять, что у депрессии и чувства тревоги могут быть и чисто химические причины.

8. Мигрень

Серотонин играет ключевую роль в появлении мигреней.

Причина большей части этих интенсивных головных болей кроется в дефиците триптофана, «предшественника» серотонина, определяющего его корректную выработку.

9. Небольшие проблемы с памятью

Рассеянность внимания, усталость, трудности с концентрацией… Если вы заметили, что вам стоит большого труда запомнить какую-то информацию, то, возможно, причина снова в низком уровне серотонина.

Это очень распространенный симптом, особенно у людей, страдающих от депрессии. Но решить проблему можно достаточно быстро и эффективно при помощи определенных фармакологических средств.

Как видите, серотонин влияет на множество процессов, протекающих в нашем организме (мы перечислили лишь 9 из них, чтобы привести пример). Вот почему при возникновении проблем (как физического, так и эмоционального характера) следует обращаться к врачу. Правильно подобранное медикаментозное лечение, сбалансированный рацион питания и активный образ жизни помогут вам вернуть хорошее самочувствие.опубликовано econet.ru.

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