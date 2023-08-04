9 натуральных средств для борьбы с тревожностью

Человек в современном мире, несмотря на комфорт и высокий уровень жизни, подвержен хронической тревожности. Он беспокоится по любому поводу, испытывает нервозность и характерные для этого состояния симптомы. Как избавиться от постоянного беспокойства и жить полноценной жизнью? Вот 9 простых способов обрести душевное равновесие.

Беспокойство одолевает множество людей по всей планете. Оно принимает различные формы, имеет свои признаки и степень. Как симптомы тревожности не исключены даже головные боли, боли в области груди и живота, учащенный ритм сердца. Тревога пугает, вызывает душевный дискомфорт, провоцирует страх и нервозность. Все это снижает качество жизни. Общая симптоматика проявляется во всех областях тела: от сердца и мускулатуры до пищеварительного тракта.

9 вариантов для снятия беспокойства

Многие люди прибегают к помощи медикаментов с целью победить постоянную или острую тревожность. Но лекарства не всегда являются лучшим решением в борьбе с беспокойством.

Препараты для лечения тревожности

Есть 2 основных класса медикаментов.

Бензодиазепины. Они включают алпразолам, лоразепам и диазепам. Эти препараты применяются при обоснованной необходимости и их употребление связано с вероятностью прогресса деменции. Побочные реакции на данный класс медикаментов: зависимость, усталость, тауманность сознания, депрессивные состояния, головокружение и амнезия.

Эти препараты применяются при обоснованной необходимости и их употребление связано с вероятностью прогресса деменции. Побочные реакции на данный класс медикаментов: зависимость, усталость, тауманность сознания, депрессивные состояния, головокружение и амнезия. Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. Это следующие препараты: сертралин, циталопрам, флуоксетин и эсциталопрам. Возможность побочного действия: утомляемость, возбуждение и ослабление полового влечения.

Те, кто страдают от тревожности, могут выбрать другой путь и отказаться от препаратов. Предлагаем естественные альтернативы в борьбе с хроническим беспокойством.

Клопогон кистевидный

Это цветущее растение семейства лютиков. Клопогон помогает при проблемах с женским здоровьем (приливы, беспокойство). Растение имеет свойство снижать проявления беспокойства у женщин. Его применяют при лечении депрессии. Дозировка указана на этикетке.

Лимонный бальзам (мелисса)

Лимонный бальзам (мелисса) – травянистое растение семейства мяты с характерным ароматом. Мелисса считается целебной травой, которая успокаивает.

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Мелисса способствует выработке мозгового вещества гамма-аминомасляная кислота. Такая химическая реакция имеет большое значение в терапии тревожности. Кроме того, наличие розмариновой кислоты в лимонном бальзаме помогает ослабить проявления беспокойства.

Не стоит комбинировать мелиссу и препараты против беспокойства без рекомендации доктора.

Омега-3 жирные кислоты

Эти кислоты необычайно важны для здоровья, тем более, когда речь заходит о функциях мозга и сердца.

Если говорить точнее, то омега-3 помогают снизить симптомы тревожности. Рекомендуемая дозировка: 1 – 4 г в сутки.

Пробиотики

Пробиотики - ценные бактерии, поддерживающие баланс флоры кишечника. Они необходимы тем, кто страдает вздутием живота, синдромом раздраженного кишечника, воспалением толстого кишечника. Пробиотические добавки оказывают положительный эффект при контроле симптомов тревожности. Дело в том, что полноценное функционирование желудочно-кишечного тракта – это залог удовлетворительного общего состояния человека.

Мака

Мака - адаптогенная трава (используется корень растения). Мака применялась еще древними инками для усиления полового влечения и фертильности. Растение окажет помощь и тем, кто подвержен тревожности и депрессивным состояниям. Специальное исследование менопаузы продемонстрировало, что у женщин, которые принимали 3,5 г в день корня мака, отмечалось снижение тревожности и симптомов, связанных с депрессией.

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Родиола розовая

Это еще один известный адаптоген, который необычайно полезен для здоровья. Данная трава дает возможность уберечь клетки и ткани от окислительного стресса и различных повреждений. Растение имеет свойство ослаблять напряжение от стресса, помогает при депрессивных состояниях. Она значительно снижает тревожность, гнев, замешательство, улучшает настроение.

Кроме того, этот адаптоген оказывает позитивное воздействие на микрофлору кишечника, что тоже связано с симптомами беспокойства.

Корень валерианы

Эта трава эффективно облегчает проявления тревожности. Дозировка указана на этикетке.

Ароматические масла

Такие эфирные масла как ромашковое, грейпфрутовое и лавандовое снижают проявления беспокойства. Масла наносят на кожу, принимают с ними ванну или используют аромалампу.

Чай

Чашечка горячего и ароматного чая может облегчить тревожное состояние. Вот лучшие пять чаев против беспокойства и излишней тревожности: ромашка, лаванда, мята, женьшень и мелисса. опубликовано econet

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