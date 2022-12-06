9 лучших продуктов для здоровья почек

Ваши почки, хотя и маленькие (размером с кулак), но одни из самых трудолюбивых органов. Являясь частью внутренней системы фильтрации, они отвечают за удаление отходов и лишний жидкости из вашего тела. Но это еще не все, на что способны эти два маленьких органа. Они также контролируют кровяное давление, организуют создание красных кровяных телец, производят витамин D для поддержания здоровья костей и уравновешивают уровень pH в организме.

Для поддержания здоровой функции почек важно их хорошо кормить. Конкретные схемы питания, которые могут предотвратить и устранить заболевание почек, включают средиземноморскую диету и диетический подход к борьбе с гипертонией (DASH). Обе эти диеты предполагают потребление белка от низкого до умеренного. Обе эти диеты богаты нежирным белком, свежими фруктами и овощами и полезными жирами, которые поддерживают функцию почек. И обе они щелочные. Изменение образа жизни, включая диету и пищевые добавки, может поддержать здоровье и помочь предотвратить хронические заболевания почек. Люди с ХБП могут не испытывать или не замечать никаких симптомов, особенно на ранних стадиях.

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Симптомы хронической болезни почек на запущенной стадии включают:

Боль в груди

Усталость

Трудности с концентрацией внимания

Проблемы со сном

Сухая кожа

Увеличение или уменьшение частоты мочеиспускания

Зуд и онемение

Мышечные судороги

Тошнота и рвота

Снижение аппетита

Отечность стоп и щиколоток

Потеря веса

Лучшие продукты для здоровья почек

Яблоки

Яблоки являются богатым источником пектина, растворимой клетчатки, которая поддерживает здоровый уровень холестерина и сахара в крови. Согласно исследованиям, пектин также увеличивает содержание важных антиоксидантов в почках. Одно исследование, опубликованное в журнале Biomedicine & Pharmacotherapy, показало, что яблочный пектин, принимаемый в качестве добавки, увеличивает активность супероксиддисмутазы (SOD), глутатиона и каталазы в почках на целых 31%.

Черника

Ягода, которую многие диетологи называют суперпродуктом, обладает мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, которые могут принести пользу здоровью почек. Также было обнаружено, что они увеличивают почечный кровоток и улучшают способность почек фильтровать отходы.

Капуста

Точнее квашеная капуста или сок квашеной капусты, усиливает активность ключевых ферментов, которые могут предотвратить рак почек, во многом так же, как это делают другие крестоцветные овощи, такие как брокколи. Капуста также является хорошим источником витамина С и витамина К , а также многих из витаминов группы В.

Клюква

Любой, кто когда-либо страдал от инфекции мочевыводящих путей, вероятно, знаком с клюквой. Но преимущества этих ягод не ограничиваются только мочевым пузырем. Они также могут помочь предотвратить инфекцию почек благодаря растительному соединению под названием проантоцианидин А-типа. Это соединение предотвращает прилипание бактерий к слизистой оболочке мочевого пузыря и почек. Клюква особенно полезна для людей с заболеваниями почек, поскольку они подвержены большему риску ИМП.

Яйца

Яйца - отличный источник белка для всех, кто хочет поддержать здоровье почек. Они также богаты лейцином, лютеином, зеаксантином и витамином D. Однако, если у вас было диагностировано хроническое заболевание почек (ХБП), употребляйте только яичный белок, поскольку желток богат фосфором, минералом, который нарушает работу почек. Со временем избыток фосфора может заставить ваше тело вытягивать кальций из ваших костей и откладывать его в артериях, сердце или глазах, где ему не место.

Жирная рыба

Жирная рыба, такая как лосось, тунец, сардины или анчоусы, богата омега-3 жирными кислотами. Эти полезные жиры обладают мощными противовоспалительными свойствами, которые могут помочь защитить функцию почек, особенно с возрастом. Омега-3 также могут помочь снизить артериальное давление, которое является ключевым фактором риска заболевания почек.

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Оливковое масло

Оливковое масло помогает уменьшить воспаление во всем теле, в том числе в почках. Это популярное кулинарное масло с высоким содержанием олеиновой кислоты может помочь уменьшить воспаление во всем теле, включая почки. Согласно одному испанскому исследованию, диета, богатая оливковым маслом первого отжима, может играть защитную роль от повреждения почек.

Грибы шиитаке

Lentinula edodes (Shiitake) является отличным источником витаминов группы В, селена, меди, марганца и бета-глюкана. Бета-глюкан - это уникальный тип растворимой клетчатки с иммуностимулирующими свойствами, которая защищает почки.

Сладкий картофель (батат)

Сладкий картофель содержит витамины и минералы, которые могут помочь сбалансировать уровень натрия и ослабить его действие на почки. Было обнаружено, что один менее распространенный вид сладкого картофеля - пурпурный сладкий картофель - защищает почки, уменьшая повреждение свободными радикалами, особенно у людей с диабетом 2 типа. Однако, поскольку сладкий картофель содержит много калия, он может не подходить для людей с ХБП.

Вода для здоровья почек. Помимо здоровой диеты, включающей в себя эти полезные для почек продукты, важно также пить достаточное количество воды. Это гарантирует, что уровень минералов в моче не будет концентрирован чрезмерно и помогает предотвратить образование камней в почках.

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Пищевые добавки для здоровья почек

Альфа-липоевая кислота

Андрографис

Моринга

N-ацетилцистеин (NAC)

Ресвератрол

Пробиотики

Если вы заинтересованы в приеме добавок при хроническом заболевании почек, мы рекомендуем сначала проконсультироваться с вашим терапевтом.

Хотя многие продукты поддерживают здоровье почек, некоторые из них следует либо есть в умеренных количествах, либо избегать, даже если у вас нет проблем с почками. Как правило, употребление в пищу продуктов с чрезвычайно высоким содержанием натрия не только нагружает почки, но и может увеличить риск высокого кровяного давления. Более того, диета с высоким содержанием соли изменяет баланс натрия, что может вызвать нагрузку на почки.

Вот некоторые продукты с особенно высоким содержанием натрия:

Консервы

Соленья

Полуфабрикаты или готовые продукты

Обработанное мясо

Соленые закуски

Безалкогольные напитки

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