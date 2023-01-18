Идеальная кожа живота: 5 эффективных домашних процедур

Комплекс мероприятий, которые помогут в борьбе за красоту этой важной части дамского тела
Женская фигура отличается наличием груди, бедер и, увы, небольших жировых отложений на животике. И сколько бы вы ни качали пресс, жирок все равно станется, скрывая живописные кубики пресса.
Убрать пресловутые отложения жировых запасов в районе талии можно только, ограничив себя в калорийном питании и, следовательно, уменьшив свой вес и объем талии.
Но даже в случае резкого похудения, кожа на животе рискует остаться дряблой, и собираться в неэстетичные складки, в то время как вы садитесь или сгибаетесь.
Комплекс мероприятий, включающий массаж, ванны для похудения, обертывания и маски для живота помогут женщинам в борьбе за красоту этой важной части дамского тела.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
Сливочная маска для уменьшения живота
- подогретые сливки
- столовая ложка сухих дрожжей
- 2 столовых ложки меда
- эфирные масла герани или вербены
Смешайте сливки с дрожжами и медом, и оставьте настояться на полчаса. В зависимости от консистенции меда и жирности сливок, можете варьировать соотношение компонентов. Масса должна быть похожа на косметический крем для тела.
После того, как положенное время истечет, добавляйте в домашний косметически крем ароматные масла и наносите на живот. Эта смесь имеет свойства уменьшать жировые отложения.
Маска из глины для талии
- полкило черной глины
- добавки, согласно предпочтениям (кофе, эфирные масла, отвары трав)
Перемешайте глину с водой. Консистенция будущей маски для живота должна напоминать жирную сметану. Добавьте кофейные зерна, мед, отвар ромашки, липы или пару капель любимого масла и наносите на живот.
После того, как талия равномерно покрыта косметическим составом, укутайтесь полиэтиленом и посидите, бездействуя около получаса.
Смывайте маску, выполняя массажные движения. Особенно это касается случаев, если в качестве вспомогательных компонентов вы добавляли мед или кофе. Такое обертывание для живота уменьшит объем талии и улучшит состояние кожи.
Крапивная маска для плоского животика
- 2 столовые ложки высушенных крапивных листьев
- полтора стакана кипятка
Залейте высушенные листья крапивы, которые можно купить в аптеке, кипятком и поставьте на едва горящий газ или электроплиту на 10 минут. Дайте отвару немного остыть, смочите марлю, пеленку или просто отрез хлопчатобумажной ткани в крапивной жидкости и наложите на живот. Покройте ткань пленкой и полотенцем и полежите, не двигаясь полчаса. Постарайтесь не мыть живот до самого вечере или всю ночь.
Такая маска способствует похудению.
Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!
Подтягивающая маска с дрожжами
- пивные дрожжи (15-25 грамм, в зависимости от размеров живота)
- половина стакана жирных сливок
- теплый жидкий мед, половина стакана
Разведите сухой дрожжевой порошок со сливками.
Когда смесь станет однородной, вводите мед и наносите на живот.
Такая маска хорошо подтягивает кожу, стимулирует все процессы и способствует расщеплению избыточного жира.
Кофейная маска с подтягивающим эффектом
- остатки кофейной гущи после выпитого кофе (50 грамм)
- 1 столовая ложка морской соли без добавок
- 1 столовая привычного обычного крема для тела
Перемешайте кофейную гущу и соль с кремом и нанесите на живот. Постоянно массируйте тело, стирая кофейно-солевой скраб.
Через четверть часа смойте остатки прохладной водой. Этот скраб прекрасно подтягивает кожу и позволяет за несколько месяцев справиться с дряблостью кожи на животе.
Не спешите прятать свой животик! Молодость быстротечна, успейте насладиться своей идеальной фигурой!
Применяйте народные рецепты для тела и вы с легкостью и без особых финансовых затрат сделаете свою кожу идеальной и достойной восхищения и зависти! опубликовано econet
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.kz/
Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!
Добавить комментарий