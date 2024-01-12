8 суперпродуктов, которые поражают своими свойствами

Некоторые продукты растительного происхождения отличаются действительно уникальным составом. Они обладают полезными свойствами для здоровья и активно вводятся в пищевой рацион. Сегодня речь пойдет о восьми суперпродуктах, которые должны регулярно присутствовать на вашем столе.
Когда мы говорим «суперпродукт», то подразумеваем продукт питания с исключительными свойствами, которые позитивно действуют на наше здоровье. А полезные свойства являются следствием уникального состава. Какие продукты на нашем столе заслуживают достойную приставку «супер»? И гарантирует ли эта приставка долгую и здоровую жизнь? Термин «суперпродукт» (по-английски - superfood) возник на Западе в конце 1990-х годов ХХ столетия. Таким образом диетологи называли пищевые продукты с особыми возможностями.
Мы в курсе, что привычные нам овощи и фрукты приносят пользу организму, а какие-то из них даже являются профилактикой сердечно-сосудистых недугов, сахарного диабета, злокачественных новообразований.
Растительные пищевые продукты имеют в составе нужные питательные вещества: витамины, микроэлементы, антиоксиданты, а также клетчатку (которая, кстати, подобно губке, впитывает и удаляет из организма токсические соединения. Растительными волокнами питаются «полезные» бактерии, обитающие в кишечнике и контролирующие иммунную защиту.
Важное свойство «суперпродукта» – высокая концентрация биофлавоноидов. Это широкий спектр химических соединений с разнообразными свойствами, имеющих общую черту: все они – эффективные антиоксиданты, помогающие организму в борьбе с окислительным стрессом (который, кстати, вызывает раннее старение и клеточные мутации).
Есть метод, как определить концентрацию биофлавоноидов в плодах. Чем белее насыщен его цвет, тем больше в нем содержится указанных веществ.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
Семена льна благотворно влияют на похудение. Этот ценный продукт включает витамины А, В, Е, F, белки, такие минералы как цинк (Zn), железо (Fe), фосфор (P), кальций (CA) и ряд других, Омега-3, Омега-6. Лигнаны в составе указанных семян имеют антибактериальный, антивирусный, противогрибковый эффект, усиливают иммунный ответ. Льняные семена вводят в каши, первые блюда и блюда из мяса. В молотом виде семена могут служить прекрасной посыпкой для выпечки.
Киноа не имеет в составе вредного для здоровья глютена. Крупа киноа отличается высокой концентрацией микроэлементов железа (Fe), фосфора (P), цинка (Zn) и кальция (CA). Киноа также содержит в большом объеме витамины, клетчатку, углеводы и жиры. Данная крупа - непревзойденный источник белка растительного происхождения, который хорошо усваивается организмом. Вкус зерен киноа похож на вкус неочищенного риса. Продукт подходит для приготовления каш и первых блюд. Киноа служит также сырьем для производства муки.
Эта вкусная ягода - чемпион по концентрации антиоксидантов. По наличию указанных веществ голубика «обгоняет» прочие фрукты и овощи. Ягода имеет в своем составе витамины C и K, провитамин А, каротиноиды, витамины В1, В2, Р и РР. Голубика гармонично сочетается с самыми разными блюдами: это, например, смузи, маффины, йогурты, салаты и каши.
Это растительное оружие против злокачественных новообразований. Один стебель включает в свой состав до 100% суточной потребности в витамине K и 200% ежедневной потребности витамина C. Брокколи имеет антиоксидантный эффект. Этот сорт капусты способствует борьбе с онкологией молочной железы, печени и других жизненно важных органов. Существует множество рецептов приготовления брокколи. Это первые блюда, рагу, салаты и просто гарниры.
Авокадо включает в свой состав полезные жиры. В плодах имеется минерал калий (К), витамин Е, мононенасыщенные жиры. Если систематически включать авокадо в свое меню, кожа станет гладкой, а волосы – крепкими и источающими жизненную энергию. В придачу ко всему, авокадо минимизирует вероятность раннего летального исхода по причине от инфаркта. Авокадо едят отдельно, вводят в салаты, используют для тостов.
Это корневой овощ. Употребляется в пищу в сыром и приготовленном виде, В состав продукта входят витамины B6, C и K, микроэлементы калий (К) и магний (Mg). Вкусен сельдерей в салате со свеклой, яблоками, грецкими орехами (можно натереть на терке).
Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!
Этот цитрусовый внешне слегка похож на грейпфрут крупного размера. Вкус помело также напоминает грейпфрут, но помело слаще. Как и прочие плоды этого рода растений, помело вводят в салат, сальсу, маринады, готовят сок.
Растение с запахом карри, его семена традиционно применялись в медицине (терапия проблем желудочно-кишечного тракта). Лист пажитника используется в кулинарии. Семена пажитника имеют в составе высокую концентрацию микроэлементов: железо (Fe), калий (K), кальций (Ca), клетчатки и холина.
Это полезно знать. Диетологи считают, что не стоит слишком уж уповать конкретно на экзотические ягоды, фрукты. Свои, выращенные в родной местности плоды и ягоды часто не менее полезны. А процент ценных веществ будет выше в продуктах растениеводства, выращенных не далее 100 км от города, где их продадут. Ведь витамины и биофлавоноиды быстро разрушаются.
Ни один овощ или фрукт не является панацеей от всех болезней. Безусловно, в системе здорового питания это работает. А именно: сбалансированный рацион, отказ от вредной пищи и употребление суперпродуктов изменят к лучшему состояние организма.опубликовано econet
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.kz/
Добавить комментарий