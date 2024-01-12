8 суперпродуктов, которые поражают своими свойствами

Некоторые продукты растительного происхождения отличаются действительно уникальным составом. Они обладают полезными свойствами для здоровья и активно вводятся в пищевой рацион. Сегодня речь пойдет о восьми суперпродуктах, которые должны регулярно присутствовать на вашем столе.

Когда мы говорим «суперпродукт», то подразумеваем продукт питания с исключительными свойствами, которые позитивно действуют на наше здоровье. А полезные свойства являются следствием уникального состава. Какие продукты на нашем столе заслуживают достойную приставку «супер»? И гарантирует ли эта приставка долгую и здоровую жизнь? Термин «суперпродукт» (по-английски - superfood) возник на Западе в конце 1990-х годов ХХ столетия. Таким образом диетологи называли пищевые продукты с особыми возможностями.

8 суперпродуктов, полезных для здоровья

Мы в курсе, что привычные нам овощи и фрукты приносят пользу организму, а какие-то из них даже являются профилактикой сердечно-сосудистых недугов, сахарного диабета, злокачественных новообразований.

Состав и действие суперпродуктов

Растительные пищевые продукты имеют в составе нужные питательные вещества: витамины, микроэлементы, антиоксиданты, а также клетчатку (которая, кстати, подобно губке, впитывает и удаляет из организма токсические соединения. Растительными волокнами питаются «полезные» бактерии, обитающие в кишечнике и контролирующие иммунную защиту.

Важное свойство «суперпродукта» – высокая концентрация биофлавоноидов. Это широкий спектр химических соединений с разнообразными свойствами, имеющих общую черту: все они – эффективные антиоксиданты, помогающие организму в борьбе с окислительным стрессом (который, кстати, вызывает раннее старение и клеточные мутации).

Есть метод, как определить концентрацию биофлавоноидов в плодах. Чем белее насыщен его цвет, тем больше в нем содержится указанных веществ.

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Перечень из восьми суперпродуктов, необычайно полезных для организма

Льняные семена

Семена льна благотворно влияют на похудение. Этот ценный продукт включает витамины А, В, Е, F, белки, такие минералы как цинк (Zn), железо (Fe), фосфор (P), кальций (CA) и ряд других, Омега-3, Омега-6. Лигнаны в составе указанных семян имеют антибактериальный, антивирусный, противогрибковый эффект, усиливают иммунный ответ. Льняные семена вводят в каши, первые блюда и блюда из мяса. В молотом виде семена могут служить прекрасной посыпкой для выпечки.

Киноа

Киноа не имеет в составе вредного для здоровья глютена. Крупа киноа отличается высокой концентрацией микроэлементов железа (Fe), фосфора (P), цинка (Zn) и кальция (CA). Киноа также содержит в большом объеме витамины, клетчатку, углеводы и жиры. Данная крупа - непревзойденный источник белка растительного происхождения, который хорошо усваивается организмом. Вкус зерен киноа похож на вкус неочищенного риса. Продукт подходит для приготовления каш и первых блюд. Киноа служит также сырьем для производства муки.

Голубика

Эта вкусная ягода - чемпион по концентрации антиоксидантов. По наличию указанных веществ голубика «обгоняет» прочие фрукты и овощи. Ягода имеет в своем составе витамины C и K, провитамин А, каротиноиды, витамины В1, В2, Р и РР. Голубика гармонично сочетается с самыми разными блюдами: это, например, смузи, маффины, йогурты, салаты и каши.

Брокколи

Это растительное оружие против злокачественных новообразований. Один стебель включает в свой состав до 100% суточной потребности в витамине K и 200% ежедневной потребности витамина C. Брокколи имеет антиоксидантный эффект. Этот сорт капусты способствует борьбе с онкологией молочной железы, печени и других жизненно важных органов. Существует множество рецептов приготовления брокколи. Это первые блюда, рагу, салаты и просто гарниры.

Авокадо

Авокадо включает в свой состав полезные жиры. В плодах имеется минерал калий (К), витамин Е, мононенасыщенные жиры. Если систематически включать авокадо в свое меню, кожа станет гладкой, а волосы – крепкими и источающими жизненную энергию. В придачу ко всему, авокадо минимизирует вероятность раннего летального исхода по причине от инфаркта. Авокадо едят отдельно, вводят в салаты, используют для тостов.

Корень сельдерея

Это корневой овощ. Употребляется в пищу в сыром и приготовленном виде, В состав продукта входят витамины B6, C и K, микроэлементы калий (К) и магний (Mg). Вкусен сельдерей в салате со свеклой, яблоками, грецкими орехами (можно натереть на терке).

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Помело

Этот цитрусовый внешне слегка похож на грейпфрут крупного размера. Вкус помело также напоминает грейпфрут, но помело слаще. Как и прочие плоды этого рода растений, помело вводят в салат, сальсу, маринады, готовят сок.

Пажитник

Растение с запахом карри, его семена традиционно применялись в медицине (терапия проблем желудочно-кишечного тракта). Лист пажитника используется в кулинарии. Семена пажитника имеют в составе высокую концентрацию микроэлементов: железо (Fe), калий (K), кальций (Ca), клетчатки и холина.

Это полезно знать. Диетологи считают, что не стоит слишком уж уповать конкретно на экзотические ягоды, фрукты. Свои, выращенные в родной местности плоды и ягоды часто не менее полезны. А процент ценных веществ будет выше в продуктах растениеводства, выращенных не далее 100 км от города, где их продадут. Ведь витамины и биофлавоноиды быстро разрушаются.

Ни один овощ или фрукт не является панацеей от всех болезней. Безусловно, в системе здорового питания это работает. А именно: сбалансированный рацион, отказ от вредной пищи и употребление суперпродуктов изменят к лучшему состояние организма.опубликовано econet

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