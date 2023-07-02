«8 сторон света»: Упражнения для омоложения и оздоровления

Упражнения "8 сторон света" легки в выполнении и очень полезны для здоровья. Они повышают уровень жизненной энергии, а также стимулирует функцию работы легких, толстой кишки, селезенки, поджелудочной железы и других внутренних органов.

Исследовав потоки энергии 8 сторон света и их свойства, на востоке разработали комплекс упражнений, направленный на омоложение и оздоровление всего организма. Каждое из упражнений выполняется с ориентировкой на соответствующую сторону света. Перед тем, как приступить, рекомендуется с помощью компаса определить Север. Далее вы сможете без труда сориентироваться в отношении остальных направлений.

Комплекс "8 сторон света" для стимуляции работы внутренних органов

Эти упражнения стимулирует работу внутренних органов почек и благотворно влияют на общее состояние позвоночника.

Упражнение «Северо-запад»

Упражнение «Север»

Упражнение «Северо-восток»

Упражнение «Восток»

Упражнение «Юго-восток»

Упражнение «Юг»

Упражнение «Юго-запад»

Упражнение «Запад»

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Северо-запад

Для выполнения данного упражнения повернитесь лицом в северо-западном направлении. Ноги расставьте на ширине плеч. Носки выверните внутрь, так, чтобы они смотрели друг на друга.

Представьте, что вы собираетесь поднять штангу. Не сгибая ног наклонитесь вперед, возьмитесь руками за воображаемую штангу и поднимите ее до уровня пояса.

Теперь поднимите «штангу» над головой. Тело при этом не напрягается, представьте, что вы поднимаете легкую штангу.

Представьте эту саму штангу в своих руках как можно более явственно. Затем опустите ее до уровня пояса, и с этой высоты снова на вол.

Упражнение можно выполнять произвольное количество раз. Оно повышает уровень жизненной энергии, а также стимулирует функцию легких и толстой кишки (что чрезвычайно полезно при запорах).

Север

Это второе по счету упражнение комплекса. Встаньте лицом на север, ноги расставьте, но не широко. Тело расслаблено.

Теперь вообразите, что держите в руках лук и собираетесь пустить стрелу. Пустите воображаемую стрелу сначала влево, затем вправо.

Ноги неподвижно стоят на полу, крутится только тело. Представьте лук и процесс пускания стрел как можно более живо и ярко.

Упражнение можно выполнять произвольное количество раз. Оно также стимулирует функцию легких, почек, толстой кишки, мочевого пузыря, укрепляя и оздоравливая эти органы; кроме того упражнение полезно для костей.

Северо-восток

Встаньте лицом на северо-восток. Ноги вместе. Наклонитесь вперед и коснитесь ноской кончиками пальцев. Ноги старайтесь не сгибать.

Теперь представьте, что вы – нерушимая гора. Задержитесь в таком положении максимально комфортное время.

Оно стимулирует работу селезенки, поджелудочной железы и улучшает пищеварение.

Восток

Это четвертое по счету упражнение комплекса лучше всего выполнять рано утром, когда солнце только-только встало. Встаньте лицом на восток, ноги поставьте на ширине плеч, носки сведите вовнутрь и закройте глаза.

Теперь поверните корпус вместе с головой влево, затем вправо. Ноги неподвижны.

Остановите поток мыслей, просто следуйте за движениями корпуса.

Выполнять произвольное количество раз. Упражнение действует успокаивающе на нервную систему, благотворно влияет на работу желчного пузыря, печени, а также способствует избавлению от лишнего веса!

Юго-восток

Встаньте лицом на юго-восток. Ноги расставлены на ширине плеч. Носки сведены вовнутрь.

Поднимитесь на носки, затем опуститесь. Повторите семь раз.

Выполнять произвольное количество раз (1- подход=7 подъемам-опусканиям).

Упражнение успокаивает нервы, стимулирует функцию печени, желчного пузыря и укрепляет сердце.

Юг

Встаньте лицом на юг. Начните вращать тазом, словно крутите обруч. Спустя некоторое время, повторите в обратную сторону.

Не позволяйте мыслям унести вас, оставайтесь здесь и сейчас, сосредоточившись на движениях.

Выполняйте произвольное количество раз. Упражнение благотворно влияет на органы мочеполовой системы. Укрепляет репродуктивное здоровье как у женщин, так и у мужчин.

Юго-запад

Встаньте лицом на юго-запад. Ноги слегка согните в коленях, руки также немного согнуты, а кулаки сжаты. Словно вы приняли оборонительную позу.

Оставайтесь в ней так долго, как сможете. Не позволяйте мыслям блуждать, сосредоточьтесь полностью на положении тела.

Это упражнение улучшает пищеварение, укрепляет легкие и действует успокаивающе на нервную систему.

Запад

Встаньте лицом на запад, ноги на ширине плеч. Носки выверните внутрь, и поднимите выпрямленную правую руку над головой. Теперь опустите правую руку, и поднимите левую.

Мышцы пресса несколько напряжены и подтянуты. Мысли не блуждают, внимание сосредоточено на движениях. Выполнять произвольное количество раз.

Упражнение очень эффективно устраняет боли в нижней части спины. Оно также стимулирует работу почек и благотворно влияет на общее состояние позвоночника.опубликовано econet

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