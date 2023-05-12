8 полезных советов по интервальному голоданию

Циклическим, периодическим или интервальным голоданием называют схемы питания, при которых четко разделяются периоды приема пищи и полного отказа от нее. Результатом интервального голодания будет не только избавление от лишнего веса. Вы улучшите показатели общего здоровья организма: укрепите свой иммунитет, замедлите возрастные изменения, повысите энергию и работоспособность.

Существует несколько схем: самая популярная 16/8 часов, где 8 – это приемы пищи, а 16 – голодание, когда допускается только питье чистой воды, кофе или чая без сахара. Кроме этого, существуют схемы: 14/10, 12/12, 20/4. Чтобы получить от интервального голодания максимальный эффект, следует сделать его неотъемлемой частью своей жизни.

Рекомендации по периодическому голоданию

Установите свой индивидуальный период отказа от пищи. Если вы привыкли завтракать в 8 утра, то первый прием пищи принимайте в это время, а накануне не ешьте позже 16 часов. Если аппетит просыпается только к обеду, то поужинать можете в 20 часов, а следующий завтрак будет не раньше полудня. Вам придется просто выдержать 16 часовой промежуток без пищи, не важно, на какое время он придется.

Вы не должны, ради соблюдения голодания, отказываться от общения с друзьями. Просто распределяйте интервалы таким образом, чтобы они вписывались с вашу повседневную жизнь. Заранее настройтесь на то, что будут дни, когда голодать при всем желании не получится: отпуска, праздничные дни, торжественные юбилеи или свадьбы. Лучше проведите схемы голодания до этих дней и после них, чтобы компенсировать праздничные застолья.

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Советы по голоданию

1. Пейте много чистой воды. Выпейте стакан сразу после пробуждения.

2. Займитесь делами. Загруженный трудовой день поможет отвлечься от желания перекусить.

3. Нарастающий аппетит способен подавить кофе, зеленый или черный чай, некрепкий бульон. Эти напитки помогут заглушить чувство голода.

4. Голод не ощущается постоянно, он накатывает волнообразно. Попробуйте «поймать волну» - когда ощутите его приближение, то не торопясь, выпейте стакан воды или кружку горячего чая или кофе. Обычно, после последнего глотка, чувство голода уходит.

5. Не рассказывайте свои секреты всем любопытным. Друзья могут оказать хорошую поддержку и «вдохновить на подвиги», но всегда найдутся те, кто постарается отговорить от голодания. Кто-то сомневается в его полезных свойствах, некоторые не поверят, что таким образом можно похудеть, а кто-то будет специально пытаться накормить из чувства зависти.

6. Дайте своему организму месяц на выработку полезной привычки. Ваше тело должно приспособиться к новому ритму. Постарайтесь морально подготовиться к тому, что первые периоды интервального голодания могут быть тяжелыми. Не следует прекращать их, постепенно вы привыкнете, и станет намного легче.

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7. В те дни, когда вы питаетесь без голода, придерживайтесь правильного рациона. Старайтесь не есть все подряд, чтобы не навредить организму и не замедлить процесс похудения. В обычные дни придерживайтесь насыщенной питательными веществами диеты, избегайте углеводов, рафинированного сахара и подсластителей.

8. После голодания не набрасывайтесь на еду. Представьте себе, что у вас не было голодания и питайтесь как обычно, не превышая норму.

Чего следует ожидать?

Все люди худеют по-разному. Чем дольше у вас имеется ожирение, тем труднее ваше тело расстается с лишними килограммами. Кроме этого, на скорость влияет множество факторов: возраст, конституция, хронические заболевания и некоторые лекарственные препараты. Вы обязательно похудеете, но для этого придется проявить настойчивость и терпение.

В какой-то момент ваше тело выйдет на плато - прекратит сбрасывать вес. В таком случае, не следует полностью бросать интервальное голодание, нужно изменить его режим или подключить более жесткую диету, а возможно, потребуется и то, и другое. Такой способ поможет выйти из состояния плато. Вы можете увеличить время голодания до 24, 36 или даже 48 часов. Некоторые пациенты переходят на питание 1 раз в день. Прислушивайтесь к своему организму, и он подскажет лучший график приема пищи.опубликовано econet

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