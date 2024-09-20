8 эффективных домашних средств для облегчения боли в шее

Чтобы облегчить боль в шее без лекарств, попробуйте простые упражнения, такие как наклоны шеи и растяжку. Чтобы снять воспаление или скованность, попробуйте горячий или холодный компресс. Смена подушки или матраса также может облегчить боль. Поддержание правильной осанки очень важно для предотвращения будущих проблем и усиления боли.

Боль в шее может вызвать у вас ощущение дискомфорта и сделать невозможным смену положения головы.

Домашние средства для естественного лечения боли в шее

Упражнения

Горячие или холодные компрессы

Хорошая осанка

Иглоукалывание

Водный баланс

Если вы постоянно сталкиваетесь с болью в шее в результате вашей работы, долгих часов за компьютером или проблемы со здоровьем, вот несколько простых упражнений и домашних средств, которые действительно могут помочь.

1. Выполняйте упражнения

Исследования показывают, что выполнение правильных упражнений может дать вам столь необходимое облегчение боли в шее. В одном из таких исследований люди с этим заболеванием заметили, что интенсивность болей значительно уменьшилась после регулярных упражнений, а также улучшилось качество жизни.

Упражнения могут помочь укрепить мышцы шеи (которые поддерживают шею и окружающую область), улучшить диапазон их движений и увеличить их гибкость.

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Упражнение «Поза горы»

Это упражнение избавляет от боли в шее, напряженности шеи, напряжении шеи и боли в шее.

Пожимание плечами

Это упражнение хорошо помогает снять напряжение шеи, болезненность и зажатость.

Упражнение «Кобра»

Данное упражнение укрепляет мышцы спины и улучшает гибкость позвоночника, что позволяет вам стать сильнее и облегчить боль в шее.

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Касание пола руками стоя

Эта поза облегчает боль в шее и плечах и снимает напряжение в окружающих мышцах.

Поза ребенка

В этой позиции шея хорошо расслабляется.



2. Попробуйте растяжку шеи и наклоны

Если упражнения не для вас, или вы чувствуете, что вам нужна помощь инструктора, чтобы начать, то эти регулярные растяжки и наклоны, которые помогают при боли в шее, могут быть также действенными.

Исследования показали, что у многих людей физические упражнения могут ослабить до 75% боли в шее. Эта цифра сравнима с тем, что вы получите от посещения мануального терапевта.



Растяжка шеи

Держа позу в вертикальном положении, вытяните подбородок вперед, чтобы почувствовать, как горло растягивается. Аккуратно напрягите мышцы шеи в течение 5 секунд, прежде чем вернуть голову в центр. Из этого положения, оттяните шею назад, направляя подбородок вверх. Задержитесь в этом положении на 5 секунд. Затем вернитесь в исходное положение и повторите это упражнение 5 раз.

Наклоны шеи

Наклоните голову вверх и вниз, а затем из стороны в сторону несколько раз. Делайте упражнение медленно. Аккуратно напрягайте мышцы шеи в течение 5 секунд каждый раз, когда наклоняете голову. Повторите это упражнение 5 раз.

2. Попробуйте пилатес

Подобно физической терапии, растяжкам и наклонам, пилатес может облегчить хроническую боль в шее, улучшить осанку и увеличить диапазон движений шеи. В качестве дополнительного бонуса, пилатес также укрепляет мышцы шеи и верхней части спины. Вот несколько упражнений, которые вы можете попробовать.

Кивок головой

Считается, что это упражнение улучшает стабильность вашей шеи. Вот как вы можете это сделать:

Лягте на спину, согнув ноги в коленях и поставив ноги на ширине бедер.

Поднимите подбородок к груди.

Медленно поднимите голову над ковриком, держа подбородок. Обязательно держите голову на полу как можно дольше, пока вы делаете это, позволяя себе естественным образом подтягивать шеи.

Расслабьте подбородок, опустите голову обратно на коврик.

Лодочка

В этом упражнении работают мышцы задней части шеи. Вот как вы можете это сделать:

Лягте на живот и положите руки под лоб. При выдохе поднимите голову над ковриком, держа подбородок поднятым. Вдохните, опускаясь и расслабляясь, верните лоб на руки. Вы можете повторить эти упражнения столько раз, сколько сможете. Тем не менее, будьте осторожны, не перенапрягите шею.

3. Массаж

Считается, что массаж помогает снять мышечное напряжение и боли, улучшая кровообращение. Массаж расслабляет мышцы, тем самым улучшая и расширяя диапазон движений. Хотя вы могли бы использовать любое массажное масло, исследования показывают, что добавление нескольких капель эфирного масла майорана, черного перца, лаванды и мяты к маслу-основе хорошо помогает для облегчения боли.

Круговые движения

Приложите большие пальцы к области между позвоночником и лопаткой. Со средним давлением , двигайте большими пальцами вниз по мышцам вдоль позвоночника круговыми движениями.

Скользящие движения

Положите оба больших пальца на область между позвоночником и лопаткой.

Проведите пальцами вниз по мышцам шеи и спины, прилагая среднюю силу.

4. Горячие или Холодные компрессы

Применение горячего или холодного компресса может облегчить любую боль, уменьшить дискомфорт и скованность мышц шеи. Рекомендуется применять теплый соляной компресс в течение 15-30 минут. Горячие компрессы: улучшают кровообращение, уменьшают мышечные спазмы. Чтобы попробовать это средство, просто смочите полотенце в теплой / горячей (но не обжигающей) воде и поместите его на шею. Если вы используете грелку, заверните ее в тонкий слой ткани или полотенце, так как прямой контакт может обжечь вашу кожу.

Холодные компрессы: они обеспечивают облегчение, снимая воспаление и подавляя боль, которую вы можете испытывать. Сделайте свой собственный холодный компресс, смочив полотенце в холодной воде и положив его в морозильную камеру в пакете на 15 минут, прежде чем поместить его на шею. Кроме того, вы можете использовать лед в запечатанном пакете. Хорошей идеей будет осторожно тренировать шею рядом с этим средством, чтобы улучшить диапазон движений мышц шеи.

5. Спите на правильной подушке и хорошем матрасе

Когда дело доходит до боли в шее, ваша подушка также может иметь значение. В конце концов, 7-8 часов вашего времени уходит на сон.

Одно исследование показало, что люди с проблемами шеи заметили значительное уменьшение боли после того, как они начали использовать специальные подушки для шеи. В качестве бонуса даже сам сон стал крепче!

Вы можете даже попробовать водную подушку. Выберите подходящий уровень жесткости, отрегулировав уровень воды - добавьте больше воды, если хотите, чтобы она была более твёрдой.

Такая подушка обеспечит вашей шее необходимую поддержку, держа позвоночник и шею вровень, чтобы уменьшить нагрузку. Идея состоит в том, чтобы держать голову близко к уровню остального тела, пока вы спите.

Хороший ортопедический матрас обеспечит общую поддержку позвоночника.

6. Попробуйте точечный массаж

Традиционные специалисты по акупрессуре могут облегчить боль в шее и снять скованность. Вы можете научится стимулировать правильные точки самостоятельно.

Чуде Чжу

Эту точку часто стимулируют, чтобы ослабить напряжение в шее и снять боль в пояснице. Она расположена в канавке между вашим безымянным пальцем и мизинцем.

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Цзянь Чжун Шу

Это еще одна эффективная точка, которая снимает боль во всех мышцах в области плеча. Она находится над лопаткой.

Шен Май

Эта точка, расположенная под лодыжкой, может помочь уменьшить ригидность шеи и снять отек.

Чтобы стимулировать любую из вышеупомянутых точек давления, нажмите на них в течение 4-5 секунд.

7. Поддерживайте хорошую осанку

Чаще всего боль в шее вызвана неправильной осанкой. Поэтому, если вы уже боретесь с болями в шее, попробуйте исправить свою осанку, чтобы не усугубить проблему. Это также поможет предотвратить будущие боли.

Хорошая осанка

Вот несколько советов, чтобы правильно сидеть, будь то за столом или просто в гостиной. Всегда крепко держите ноги на земле. Если ноги не достают до пола, вы можете использовать подставку для ног.

Убедитесь, что ваши предплечья параллельны полу.

Старайтесь не скрещивать ноги и держать лодыжки впереди колен.

Убедитесь, что между передней частью сиденья и задней частью колен есть небольшой зазор.

Убедитесь, что ваши колени находятся на одном уровне с бедрами или ниже их, но не выше.

Убедитесь, что нижняя и средняя части спины поддерживаются.

Убедитесь, что ваши плечи расслаблены.

Не вытягивайте шею, чтобы читать или смотреть что-либо на телефоне. Держите телефон на уровне глаз. Не держите телефон между ухом и плечом. Используйте гарнитуру.

Есть правильный способ вставать на ноги, и, хотя вы наверняка не часто задумываетесь над этим, стоит проверить.

Большая часть вашего веса должна быть перенесена на ваши ноги. Если вы долго стояли, немного перенесите вес с одной ноги на другую или с пальцев на пятки.

Следите, чтобы колени всегда были слегка согнуты.

Убедитесь, что ваши ноги всегда на ширине плеч.

Следите за тем, чтобы плечи были расправлены, а живот подтянут.

Убедитесь, что ваша голова не выступает вперед, назад или по бокам, и что ваши мочки уха параллельны плечам.

8. Поддерживайте правильный водный баланс

Этот совет может показаться странным в статье о боли в шее, но учтите, что ваш позвоночник состоит из костей, а также хряща, который предназначен для уменьшения трения между костями, и до 70-80% вашего хряща состоит из воды. Когда ваше тело не испытывает недостатка воды, хрящ способен снизить трение. К сожалению, когда организм не получает достаточного количества воды, это может привести к большей скорости трения и, как следствие, к большему повреждению. Это может вызвать боль или ухудшить интенсивность боли, если у вас уже есть изношенный хрящ или проблемы с суставами. Так что следите за этими признаками обезвоживания и убедитесь, что вы получаете достаточно жидкости, чтобы избежать этих симптомов.

Увеличение жажды

Сухость во рту

Головокружение

Головная боль

Меньше мочеиспускания / темно-желтая моча

Усталость

Сонливость

Хотя все вышеперечисленные средства помогут вам облегчить боль в шее, будьте осторожны. Медленно выполняйте упражнения. Не заставляйте себя через силу. Прекратите, если чувствуете любой дискомфорт. Обратитесь к врачу, если боль не проходит.

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