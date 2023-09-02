8 доступных способов детоксикации организма

Кроме клеточных отходов тело «загрязнено» токсинами из внешней среды. Например, в мясе содержатся антибиотики, в воде - тяжелые металлы, гербициды и пестициды – в фруктах и овощах. Чтобы организм нормально функционировал, важно обеспечить здоровую среду для работы клеток. Для этого необходима детоксикация.

Детоксикация организма может быть простой и доступной! Ее можно осуществить в домашних условиях. Как эффективно вывести токсичные вещества из организма?

8 способов детокса

1. Лимонная вода

Можно выпить с утра натощак стакан теплой воды со свежевыжатым лимонным соком. Это оптимизирует работу печени и желчного пузыря.

Лимон имеет в составе лимонную кислоту, которая улучшает функцию организма выводить токсичные вещества.

Вода с лимоном активирует пищеварительные ферменты и кишечную перистальтику, что помогает выведению шлаков посредством дефекации.

Как употреблять:

Утром выдавливаем сок 1 лимона в стакан теплой воды. Пьем натощак за 20 минут до еды.

Можно добавить в напиток 1 ч. л. яблочного уксуса – это ускорит детокс печени и кишечника.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

2. Полоскание маслом

Это практика полоскания полости рта кокосовым маслом для эффективной гигиены и активации лимфатической системы. Кокосовое масло имеет в составе лауриновую кислоту, связывающую бактерии ротовой полости.

Процедура также запускает лимфатическую систему, которая очищает организм от шлаков.

Как применять:

Полоскание осуществляем утром на голодный желудок (до или после питья лимонной воды).

Набираем в рот 1 ст. л. кокосового масла и позволяем ему растаять. Не глотая, полощем маслом по всей ротовой полости в ходе 5-20 мин. По окончании процедуры выплевываем масло.

Полощем рот теплой водой и чистим зубы.

3. Пост

Пост дает возможность организму избавляться от клеточного мусора.

Есть несколько стратегий голодания. Вот 2 эффективных способа:

16:8 (прерывистое голодание)

Суть метода - в употребление пищи в продолжение 8 часов и отказ от еды в ходе 16 часов. Можно практиковать и 2-5 дней в неделю, и ежедневно.

Как выполнять: например, перестаем есть после 20:00 и следующий прием пищи будет в 12:00 следующего дня.

5:2 (пост)

Суть метода в том, чтобы придерживаться здорового рациона 5 дней в неделю, а в оставшиеся 2 дня голодать или ограничиться 500-600 калориями в день.

4. Сухая чистка

Поглаживания кожу деликатными движениями в сторону сердца помогут активировать лимфатическую систему. Сухая чистка поможет вывести токсины из тканей.

Как выполнять

Берем щетку с натуральной щетиной, выполняем ею легкие, но уверенные и длинные движения от ступней, приближаясь к сердцу.

Движения по рукам начинаются от кистей вверх.

После процедуры принимаем душ.

5. Кофейная клизма

В организме токсины перерабатывает печень. Далее они транспортируются в кишечник с желчью для удаления.

Эффективный способ детокса печени и очищения кишечника - клизма из кофе и воды.

Кофеин и теофиллин в составе кофе попадают в печень и расширяют сосуды и желчные протоки, активируя отток желчи. Желчь с переносимыми ею токсинами доставляется в кишечник и удаляется во время дефекации.

Важно после клизмы удержать раствор 12-15 мин. Это позволит крови циркулировать через печень 4-5 раз, очищая кровь 4-5 раз, а токсинам - собираться в желчи для выведения.

Клизма также стимулирует перистальтику кишечника.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

6. Бентонитовая глиняная ванна

Бентонитовая глина имеет свойство связываться с токсинами, содержит микроэлементы Mg, К, Са, Na Fe и диоксид кремния, которые задействованы в метаболизме.

Бентонитовая глина несет отрицательный электромагнитный заряд, в воде он работает по типу магнита и связывает токсины с положительным зарядом.

Бентонитовая глиняная ванна поможет организму удалить токсины через дерму.

Как приготовить:

Растворяем четверть стакана бентонитовой глины в емкости с теплой водой. Далее возможны 2 варианта процедуры:

Наносим состав на кожу и погружаемся в ванну на 15-20 мин.

Выливаем смесь в ванну и принимаем ее в ходе 15-20 мин. По завершении процедуры смываем остатки глины под душем.

7. Психоэмоциональный детокс

Очистка токсичных мыслей – важная стратегия сохранить здоровье.

Химический состав крови регулируется мозгом. Последний определяет среду, в которой пребывают клетки. На регуляцию мозга воздействуют наши эмоции.

Варианты психоэмоционального детокса

Дыхание по методу Бутейко - способ дыхания для улучшения снабжения тканей кислородом. Помогает снизить стресс и снять тревожность.

Техника эмоциональной свободы - психоэмоциональная терапия, которая задействует точки акупунктуры, чтобы снять негативные негаитвные эмоции.

Хо'опонопоно - гавайская методика, самотрансформации. Помогает принять любые ситуации, снять стресс.

7. Цифровой детокс

Выключаем на ночь Wi-Fi. Организм восстанавливается и очищается во время ночного сна. В это время электромагнитное излучение Wi-Fi не должно причинять ущерб здоровью.

Возвращаемся к традиционным будильникам и выключаем на ночь смартфон.

Выделяем в течение дня время, свободное от гаджетов (например, когда принимаем пищу).опубликовано econet

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet