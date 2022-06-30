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Мед из тыквы: уникальный рецепт бальзама для Вашей печени!

Источник: istoki.kh.ua 10904
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Для того, чтобы очистить печень после перенесенного гепатита или курса лечения сильными лекарствами, полезные свойства тыквы с медом подойдут как никогда кстати.

Мед из тыквы: уникальный рецепт бальзама для Вашей печени!

Как известно, мед является одним из самых сильных иммунностимулирующих средств, борющихся с всеми видами воспалений, бактериями и вирусами, также его рекомендуют принимать при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и множеству других недугов. А при всех перечисленных полезных свойствах тыквы, их взаимодействие с медом может произвести поистине целительный эффект на наш организм. Так полезные свойства тыквы с медом можно использовать в борьбе с камнями в почках и желчном пузыре.

Как приготовить тыквенный мед 

1. Берем большую тыкву, весом около 9 кг, очищаем от корки и пропускаем через мясорубку вместе с сердцевиной и семечками. Добавляем в получившуюся кашицу 5 кг меда и перемешиваем. Настаиваем 10 дней, регулярно перемешивая. На 11-й день отжимаем сок через марлю, мякоть выбрасываем. Пьем сок по 50 г три раза в день за 30 минут до приема пищи. Для того, чтобы очистить печень после перенесенного гепатита или курса лечения сильными лекарствами, полезные свойства тыквы с медом подойдут как никогда кстати.

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2. Берем среднего размера тыкву, срезаем верх и вынимаем из нее семечки деревянной ложкой.

Затем наполняем тыкву медом (желательно акациевым), слегка перемешиваем и накрываем тыкву срезанной ранее «крышкой», для герметизации вдоль линии среза прокладываем обычное тесто.

Ставим тыкву настаиваться в темное место комнатной температуры на десять дней.

На 11-й начинаем принимать по 1 ст. л. 3 раза в день за 30-40 минут до приема пищи, курс — 20 дней.

Чтобы восстановить функции кишечника и вывести шлаки из организма, можно воспользоваться следующими рецептами весьма вкусных блюд, где полезные свойства тыквы с медом играют не последнюю роль.

Мед из тыквы: уникальный рецепт бальзама для Вашей печени!

  • Берем красную тыкву, более сладкую, около 150г.
  • Очищаем ее от кожицы и семечек, нарезаем ее кубиками и обжариваем на сковородке со сливочным маслом до мягкого состояния.
  • Выкладываем на тарелку, кладем поверх мед и посыпаем орешками, можно взять кедровые, арахис или грецкий орех.

Или есть другой вариант рецепта - нам понадобится тыква, морковь, мед и сметана.

  • Тыкву нужно натереть на крупной терке, а морковь — на мелкой.
  • Покрываем слой тыквы слоем тертой моркови.
  • Отдельно взбиваем сметану с медом и поливаем сверху.

Полезные свойства тыквы с медом помогут справиться с бессонницей и повышенной умственной нагрузкой, для этого перед сном нужно выпить отвар из мякоти тыквы с медом. Это средство поможет расслабиться и снять напряжение за весь день.

Полезные свойства тыквы настолько многогранны, что применение ей найдется практически в любой сфере человеческого здоровья. Иногда, даже сложно себе представить, как полезный продукт может быть еще и действительно вкусным. Но, тем не менее, это так и тыква тому - яркий пример.

Полезные свойства тыквы

Тыква вобрала в себя всевозможные микроэлементы и витамины. Полезные свойства тыквы пригодятся при лечении сердечно-сосудистых заболеваний, отеков, малокровия и ожирения. Несмотря на то, что тыква была изучена достаточно давно, ее место в линейке целебных натуральных продуктов непоколебимо.

Морковь известна содержанием в ней полезного бета-каротина, так вот в тыкве его в несколько раз больше. Тыква помогает при недостатке железа в организме и при других проблемах с кровотоком, так как в ней содержатся не только железо, но и цинк, кобальт и медь. Также в тыкве содержатся кальций, пектин, сахар, каротин и витамины С и группы В.

Мужчинам стоит обратить внимание на полезные свойства тыквы, так как содержащиеся в ней соли цинка положительно влияют на потенцию и сексуальную активность в целом. А витамин Е в составе тыквы тормозят процессы старения в организме.

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Тыква отлично усваивается организмом. В частности, при потреблении в пищу сырой мякоти тыквы можно снять воспаление кишечника и наладить работу желчного пузыря. Сок тыквы благотворно влияет на желудок при гастрите с повышенной кислотностью, а также эффективен при простуде и боли в горле. Регулярное потребление тыквы укрепит ваш иммунитет и защитит вас от вредного воздействия вирусов и бактерий. Полезные свойства тыквы применимы и в качестве мочегонного средства при урологических проблемах и в целях похудения.

Вы удивитесь, но каша из тыквы может помочь избавиться от высокой температуры при бронхите. Тыквенный сок предотвращает развитие кариеса и укрепляет эмаль на зубах. Полезные свойства тыквы пригодятся и при лечении кожных заболеваний. К месту ожога или воспаления нужно прикладывать мелко нарезанную кашицу из тыквы. Если на раны на коже начинают гноиться, нужно промыть их отваром из тыквенных цветков, и они затянутся быстрее.

Тыквенные семечки — известное средство от глистов.

Съешьте на ночь 100г семечек с медом, а на утро примите 1ст.л. касторового масла. Ничего лучше от глистов пока не придумали. Также тыквенные семечки рекомендуют беременным при токсикозе и при обычной тошноте.

Полезные свойства тыквы имеют и оборотную сторону медали. Овощ этот противопоказан при язве желудка и 12-перстной кишки, при гастрите с пониженной кислотностью и людям, страдающим сахарным диабетом.

Стоит также соблюдать правила хранения тыквы. Рекомендуемая температура — 2-15 градусов по Цельсию. И ни в коем случае не оставляйте тыкву под прямыми лучами солнца (лучше накрыть ее тканью).

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Источник: https://econet.kz/

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