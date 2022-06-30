Мед из тыквы: уникальный рецепт бальзама для Вашей печени!

Для того, чтобы очистить печень после перенесенного гепатита или курса лечения сильными лекарствами, полезные свойства тыквы с медом подойдут как никогда кстати.
Как известно, мед является одним из самых сильных иммунностимулирующих средств, борющихся с всеми видами воспалений, бактериями и вирусами, также его рекомендуют принимать при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и множеству других недугов. А при всех перечисленных полезных свойствах тыквы, их взаимодействие с медом может произвести поистине целительный эффект на наш организм. Так полезные свойства тыквы с медом можно использовать в борьбе с камнями в почках и желчном пузыре.
1. Берем большую тыкву, весом около 9 кг, очищаем от корки и пропускаем через мясорубку вместе с сердцевиной и семечками. Добавляем в получившуюся кашицу 5 кг меда и перемешиваем. Настаиваем 10 дней, регулярно перемешивая. На 11-й день отжимаем сок через марлю, мякоть выбрасываем. Пьем сок по 50 г три раза в день за 30 минут до приема пищи. Для того, чтобы очистить печень после перенесенного гепатита или курса лечения сильными лекарствами, полезные свойства тыквы с медом подойдут как никогда кстати.
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2. Берем среднего размера тыкву, срезаем верх и вынимаем из нее семечки деревянной ложкой.
Затем наполняем тыкву медом (желательно акациевым), слегка перемешиваем и накрываем тыкву срезанной ранее «крышкой», для герметизации вдоль линии среза прокладываем обычное тесто.
Ставим тыкву настаиваться в темное место комнатной температуры на десять дней.
На 11-й начинаем принимать по 1 ст. л. 3 раза в день за 30-40 минут до приема пищи, курс — 20 дней.
Чтобы восстановить функции кишечника и вывести шлаки из организма, можно воспользоваться следующими рецептами весьма вкусных блюд, где полезные свойства тыквы с медом играют не последнюю роль.
Или есть другой вариант рецепта - нам понадобится тыква, морковь, мед и сметана.
Полезные свойства тыквы с медом помогут справиться с бессонницей и повышенной умственной нагрузкой, для этого перед сном нужно выпить отвар из мякоти тыквы с медом. Это средство поможет расслабиться и снять напряжение за весь день.
Полезные свойства тыквы настолько многогранны, что применение ей найдется практически в любой сфере человеческого здоровья. Иногда, даже сложно себе представить, как полезный продукт может быть еще и действительно вкусным. Но, тем не менее, это так и тыква тому - яркий пример.
Тыква вобрала в себя всевозможные микроэлементы и витамины. Полезные свойства тыквы пригодятся при лечении сердечно-сосудистых заболеваний, отеков, малокровия и ожирения. Несмотря на то, что тыква была изучена достаточно давно, ее место в линейке целебных натуральных продуктов непоколебимо.
Морковь известна содержанием в ней полезного бета-каротина, так вот в тыкве его в несколько раз больше. Тыква помогает при недостатке железа в организме и при других проблемах с кровотоком, так как в ней содержатся не только железо, но и цинк, кобальт и медь. Также в тыкве содержатся кальций, пектин, сахар, каротин и витамины С и группы В.
Мужчинам стоит обратить внимание на полезные свойства тыквы, так как содержащиеся в ней соли цинка положительно влияют на потенцию и сексуальную активность в целом. А витамин Е в составе тыквы тормозят процессы старения в организме.
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Тыква отлично усваивается организмом. В частности, при потреблении в пищу сырой мякоти тыквы можно снять воспаление кишечника и наладить работу желчного пузыря. Сок тыквы благотворно влияет на желудок при гастрите с повышенной кислотностью, а также эффективен при простуде и боли в горле. Регулярное потребление тыквы укрепит ваш иммунитет и защитит вас от вредного воздействия вирусов и бактерий. Полезные свойства тыквы применимы и в качестве мочегонного средства при урологических проблемах и в целях похудения.
Вы удивитесь, но каша из тыквы может помочь избавиться от высокой температуры при бронхите. Тыквенный сок предотвращает развитие кариеса и укрепляет эмаль на зубах. Полезные свойства тыквы пригодятся и при лечении кожных заболеваний. К месту ожога или воспаления нужно прикладывать мелко нарезанную кашицу из тыквы. Если на раны на коже начинают гноиться, нужно промыть их отваром из тыквенных цветков, и они затянутся быстрее.
Съешьте на ночь 100г семечек с медом, а на утро примите 1ст.л. касторового масла. Ничего лучше от глистов пока не придумали. Также тыквенные семечки рекомендуют беременным при токсикозе и при обычной тошноте.
Полезные свойства тыквы имеют и оборотную сторону медали. Овощ этот противопоказан при язве желудка и 12-перстной кишки, при гастрите с пониженной кислотностью и людям, страдающим сахарным диабетом.
Стоит также соблюдать правила хранения тыквы. Рекомендуемая температура — 2-15 градусов по Цельсию. И ни в коем случае не оставляйте тыкву под прямыми лучами солнца (лучше накрыть ее тканью).
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Источник: https://econet.kz/
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