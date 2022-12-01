5 советов для сияния вашей кожи

Знаешь ли ты, что одно из лучших средств для того, чтобы кожа выглядела отлично, - это здоровый сон? Во время сна ткани организма очищаются и насыщаются кислородом, в результате кожа выглядит более здоровой и красивой

Кожа в хорошем состоянии — не только одна из важнейших составляющих красоты, но и признак здоровья. На ней отрицательно отражаются возрастные изменения, чрезмерное воздействие солнечных лучей, неправильное питание, стресс. Что можно делать, чтобы кожа выглядела лучше? Часто мы тратим довольно много средств на кремы, косметику и различные процедуры, но, поверь, есть простые домашние средства, которые помогают не хуже. Мы расскажем о них. Ты будешь в восторге!

5 советов для здоровой и красивой кожи

1. Твоя кожа очень чувствительна, будь осторожна при выборе косметики

Иногда мы покупаем дорогие кремы, но они, вместо того, чтобы помогать, наоборот, ухудшают состояние кожи. Всегда изучай состав косметики, которую ты используешь, и, например, избегай лосьонов, в которых много кислот, так как они пересушивают кожу.Выбирай косметику из натуральных составляющих, без химикатов.

2. Важность пилинга

Эксфолиация кожи должна проводиться регулярно. Нужно удалять омертвевшие клетки, чтобы происходила регенерация кожи; очищение кожи столь же важно, как и очищение почек или печени. Можно делать пилинг кожи во время душа с помощью овса.Для этого насыпем на банную рукавицу три ложки овсяных хлопьев. Затем (когда кожа стала влажной) делаем этой рукавицей глубокий массаж тела. Благодаря этому происходит отшелушивание кожи.

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Кофе — тоже прекрасный эксфолиант. Берем использованный кофе (который мы варили утром), кладем его в чашку и добавляем туда 20 мл миндального масла. Хорошо это перемешиваем и наносим эту смесь на кожу, когда принимаем душ. С помощью банной рукавицы делаем круговой массаж кожи. Если будешь это делать каждый день, быстро заметишь, что кожа становится более гладкой и «сияющей».

Для лица можно приготовить чудесный эксфолиант на основе ложки меда; туда добавляются два перемолотых миндальных орешка и несколько капель лимонного сока. Наносим эту смесь на лицо кончиками пальцев, делая при этом легкий круговой массаж. Затем нужно будет только смыть ее холодной водой. Это дает отличный результат!

3. Правильное питание

Есть прекрасные натуральные соки, которые помогут нам сделать кожу более здоровой, юной и сияющей. Их стоит пить изо дня в день; помимо благотворного влияния на кожу, они дают организму необходимые витамины и микроэлементы. Вот эти соки:

Сок из моркови и яблока: Отличный напиток для начала дня. Чтобы его приготовить, нужны только две моркови и зеленое яблоко. Хорошенько их помой, а чистить не надо; в кожуре содержится много полезных веществ. Пропусти их через блендер и добавь стакан воды. Тебе очень понравится!

Сок из клубники, огурца и лимона: Очень приятный на вкус и богатый антиоксидантами сок, который не дает пересыхать коже и снабжает организм многими нужными ему веществами. Возьми десять ягод клубники и один маленький огурец. Помой их и пропусти через блендер. Добавь к полученному соку стакан воды. Можно еще добавить несколько кубиков льда, тогда получится прекрасный освежающий напиток.

4. Хорошая гидратация кожи

Мы уже не раз говорили о полезных свойствах алоэ вера. Если использовать его регулярно, можно добиться того, что кожа станет более упругой, здоровой и увлажненной и будет «застрахованной» от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей солнца и преждевременного старения.

Рекомендуется, например, наносить на кожу по утрам ложечку геля алоэ вера. Втираем гель в кожу лица и оставляем эту «маску» минут на пятнадцать. Затем удаляем ее ваткой, пропитанной настоем ромашки. Попробуй. Это очень хорошо для кожи.

На ночь проделаем другую простую процедуру, для нее понадобится эссенция шиповника. Накапай три ее капли на ватку и делай ей мягкий массаж кожи. Таким образом мы проводим увлажнение кожи, помогаем ей восстанавливаться и тонизируем ее. Отличное средство.

5. Главный секрет хорошей кожи? Спи 8 часов!

Это не шутка. Действительно, чтобы наша кожа выглядела отлично, нужно хорошо спать, по меньшей мере 8 часов. Важно знать, что недостаток сна ведет к тому, что свободные радикалы ускоряют преждевременное старение организма.

Кожа теряет свой блеск, маленькие капилляры эпидермиса воспаляются, в организме накапливаются токсины и задерживается жидкость. Появляются ужасные темные круги под глазами… И не только это.

При недостатке сна в организме повышается уровень кортизола и глюкозы, повышается давление и набирается лишний вес. Удивительно, но факт.

Сон расслабляет нас, он дает организму нормально самоочищаться и насыщать ткани кислородом; в результате снимается воспаление кожи, она становится более здоровой. Мы чувствуем себя лучше, и хорошее самочувствие отражается на лице, оно выглядит гораздо лучше.

Помни об этом и всегда старайся спать нормально, высыпаться. Добиться того, что твоя кожа будет выглядеть молодой и красивой, вполне реально. Нужно только следовать этим простым советам! опубликовано econet.ru

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