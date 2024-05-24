Детокс для печени: очищающий курс на 15 дней

Печень — орган, который больше всего страдает от неправильного питания, плохих привычек и отрицательных эмоций. Поэтому нужно время от времени делать очищение печени; и конечно, очищать ее нужно с помощью натуральных средств.

Очень полезно выпить с утра натощак стакан воды с оливковым маслом и лимонным соком, это запустит внутренние системы и очистит печень от токсинов.

Печень — орган, который больше всего страдает от неправильного питания, плохих привычек и отрицательных эмоций. Поэтому нужно время от времени делать очищение печени; и конечно, очищать ее нужно с помощью натуральных средств.

В этой статье мы дадим рекомендации, как с помощью натуральных средств и правильного питания привести печень в порядок за 15 дней. Попробуй — и ты почувствуешь подъем жизненных сил, положительные эмоции и легкость.

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Завтрак

Завтрак — это самый важный прием пищи дня, так как он «заряжает» нас энергией и хорошим настроением на весь день. Не завтракать — очень серьезная ошибка; это не только не помогает нам поддерживать нормальный вес, но усиливает наш аппетит и стимулирует нас есть больше (когда мы соберемся поесть), кроме того, в этом случае мы начинаем день усталыми и в плохом настроении.

Для начала рекомендуем выпить натощак стакан теплой воды, ложку качественного оливкового масла и сок из нескольких долек или половинки лимона. Можно выпить все это вместе, а можно — раздельно. Эта первая процедура поможет очищению от токсинов и «пробудит» к нормальной работе внутренние органы, особенно печень.

Затем приготовим завтрак, который будет состоять из смузи. Его состав может удивить, но вкус тоже удивит — приятно.

Измельчаем следующие ингридиенты:

Яблоко или грушу — на выбор

Половину спелого банана

Несколько листьев шпината — свежих и молодых

Маленькую ложечку порошка спирулины

Две плода чернослива

Горсть орехов (грецких, лесных или миндальных); лучше их предварительно смолоть

Полстакана овсяного напитка

Щепотку молотого имбиря и корицы

Маленькую ложечку пивных дрожжей в виде порошка

Маленькую ложечку качественного кокосового масла.

Измельчаем эти ингредиенты, так, чтобы они образовали однородную массу. Не надо выпивать все сразу, лучше — и полезнее! — растянуть удовольствие.

Эта смесь очень питательна, она регулирует уровень сахара в крови, помогает снизить тревожность и, конечно, налаживает работу печени.

Обед

Обед — тоже очень важный момент, особенно если на вторую половину дня запланирована серьезная работа или другая деятельность, требующая больших усилий. Надо стараться делать обед сбалансированным и не переедать.

В меню должны входить:

Салат, гаспачо или зелень

Злаковые, мучные продукты и картофель: рис, манка, картофель, маниока, макароны, интегральный хлеб и т.д.

Белковые продукты: нежирное мясо, рыба, яйца, овощи или растительные белки (тофу, сейтан, темпе)

Полезные жиры: оливковое масло, орехи, авокадо

Можно варьировать эти продукты, но перечисленные основные составляющие всегда должны входить в меню.

Постараемся обойтись без десертов, которые обычно ухудшают пищеварение, но если захочется чего-то вкусненького, можно выбирать из следующих лакомств:

Яблоко, груша, ананас или папайя

Домашний компот из яблок

Творог с медом

Орехи

Настой

Ужин

Ужин должен быть легким; организму в это время суток не требуется много энергии, и печени можно — и нужно! — дать отдохнуть. Но перекусить нужно, чтобы не ложиться спать на голодный желудок. Поэтому готовим на ужин что-то легкое, но именно легкое — если хотим, чтобы наша очистительная диета была успешной.

Предлагаем несколько вариантов ужина:

Суп-пюре из овощей с яйцом и немного интегрального хлеба

Гаспачо и рыба на гриле

Запеканка из кабачков и немного салата

Соте из овощей, грибов и сыра

Лепешки из рисовой или кукурузной муки с помидорами, авокадо и индюшатиной

Яблочный компот и немного творога с орехами

Между приемами пищи

Благотворное действие этой диеты на печень можно усилить, принимая в течение дня следующие настои, предназначенные для детоксикации печени. Можем выбирать из них то, что больше нравится:

Одуванчик

Расторопша пятнистая

Пеумус

Артишок

Добавляем в них немного сока лимона и подслащаем стевией. Примать их лучше незадолго до сна, так как процесс очищения печени лучше всего идет ночью.опубликовано econet

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