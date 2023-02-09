5 овощей, которые помогут снизить уровень мочевой кислоты

У тебя повышенный уровень мочевой кислоты? Беспокоят боли в суставах? Или ты заметила, что суставы пальцев воспалены? В этом случае помимо лечения, назначенного врачом, тебе нужно обратить внимание на то, как ты питаешься.

С одной стороны, необходимо включить в свой рацион продукты, которые помогают снизить уровень мочевой кислоты, а с другой стороны, нужно ограничить употребление продуктов, увеличивающих ее количество.

У тебя повышенный уровень мочевой кислоты? Беспокоят боли в суставах? Или ты заметила, что суставы пальцев воспалены? В этом случае помимо лечения, назначенного врачом, тебе нужно обратить внимание на то, как ты питаешься.

Овощи, которые помогут снизить уровень мочевой кислоты

Как известно, далеко не всегда мы отдаем предпочтение здоровой и полезной пище. Часто мы ведем образ жизни, который сложно назвать здоровым, а также не придаем должного значения еде, которую выбираем. Такие привычки рано или поздно сказываются на нашем здоровье.

Из-за чего в нашем организме появляется мочевая кислота? Стоит иметь в виду, что существуют продукты, которые вызывают в нашем организме повышенное образование пуринов: анчоусы, колбасы, красное мясо, субпродукты, газированные напитки.

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При разложении пуринов образуется мочевая кислота, соединение, которое попадает в кровь, а вместе с ней разносится по всему организму человека, оседая и накапливаясь в суставах. В результате этого начинается воспаление, и человек испытывает сильные боли.

Чаще всего воспаляются суставы больших пальцев ног, пальцев рук, а также коленные суставы. Человек может столкнуться с таким неприятным заболеванием, как подагра, которая также характеризуется сильными болями.

Как же быть в этом случае? Есть ли выход? Конечно. Помимо лечения, назначенного медицинским специалистом, следует обратить внимание на свое питание и подкорректировать некоторые пищевые привычки.

Хочешь попробовать? Постарайся включить эти продукты в свою диету уже сейчас!

1. Такие полезные артишоки

Артишок можно смело назвать лучшим овощем для снижения уровня мочевой кислоты. Дело в том, что артишок обладает мочегонными свойствами, что позволяет очищать наш организм от токсинов и препятствует задержке жидкости.

Также не стоит забывать, что в этом овоще содержится много различных минералов, витаминов и антиоксидантов. Артишок является богатым источником клетчатки, белков, а также полезных для нашего здоровья жирных кислот.

Как правильно приготовить артишоки, чтобы они не потеряли свои полезные свойства? Их можно варить: в этом случае ты можешь выпить получившийся в результате варки бульон, а сами овощи заправить оливковым маслом и яблочным уксусом. Получится очень вкусно, увидишь!

2. Лук: средство, проверенное временем

Даже не сомневайся! О лечебных свойствах лука людям известно уже не один век, поэтому этот овощ часто используется при лечении различных заболеваний.

Лук — необходимый элемент нашей диеты. Он способен снижать уровень мочевой кислоты в крови человека, избавляя его понемногу от гиперурикемии. Также лук позволяет снизить уровень триглицеридов.

Каким же способом лучше готовить лук, если ты хочешь снизить уровень холестерина в крови? Итак, познакомься с рецептом: возьми две луковицы среднего размера, очисти их от кожуры и разрежь каждую на две части. Положи их в кастрюлю и вари до тех пор, пока луковицы не станут мягкими.

Перелей получившийся бульон в бутылку и добавь в луковый отвар сок половины лимона. Пей такой напиток в течение дня. Как видишь, рецепт очень простой.

3. Вкусная тыква

Если ты любительница тыквы, то прими наши поздравления! Ведь тыква приносит немалую пользу нашему организму. Она является эффективным мочегонным средством: стимулируя выделение мочи, тыква способствует выводу мочевой кислоты из нашего организма.

Тыква помогает избавиться от токсинов и других вредных веществ, которые накапливаются в теле человека. Поэтому ее стоит обязательно включить в свой рацион! Можешь как варить тыкву, так и запекать ее в духовке, получается очень вкусно. Не забывай и о тыквенных семечках, они также содержат множество полезных для нашего организма веществ.

4. Целебные свойства сельдерея

Каким образом сельдерей помогает нашему здоровью? Этот вкусный овощ может стать отличным ингредиентом разных блюд. Он помогает нормализовать естественный рН-баланс крови, что позволяет избавиться от мочевой кислоты естественным путем.

Сельдерей очищает нашу кровь, выводит токсины из нашего организма, способствует похудению. Как и в предыдущих случаях, сельдерей рекомендуется варить или употреблять свежим.

5. Аппетитная морковь

Если ты хочешь снизить уровень мочевой кислоты, не обходи вниманием этот корнеплод. Из моркови можно приготовить множество вкусных блюд.

Она способствует образованию щелочной среды, также, как и сельдерей. Это помогает очистить наш организм от пуринов и кристаллов мочевой кислоты, оседающих на суставах.

Можешь приготовить натуральный морковный сок. Рецепт: возьми две моркови среднего размера и одну свеклу. Измельчи овощи в блендере и разбавь водой. Такой вкусный натуральный сок подойдет для любого ужина.

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Запомни, что для достижения эффективного результата следует ограничить употребление красного мяса, субпродуктов, колбасных изделий, пива, анчоусов, сардин и морепродуктов.

Старайся находить время для физических упражнений и спорта. Уделяй больше внимания своему здоровью. Постепенно твое самочувствие улучшится.

Серьезно относись к рекомендациям врачей и постарайся есть много ягод и фруктов: клюкву, вишню, цитрусовые… Они содержат большое количество витамина С, элемента, необходимого нашему организму для снижения уровня мочевой кислоты.опубликовано econet

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