12 признаков, что у Вас проблемы со щитовидной железой

Вот почему так важно обращать внимание на сигналы своего тела. Особенно на сигналы, поступающие от нашей щитовидной железы.

Это такая маленькая железа в горле, которая отвечает за выработку специального гормона, регулирующего обмен веществ, температуру и пульс. Если она в неисправном состоянии, то обычно это влечет за собой одну из двух проблем: либо железа становится гиперактивной и производит слишком много этого гормона, либо, напротив, она работает вяло, и мы испытываем его недостаток.

Чтобы обнаружить проблемы со щитовидной железой на раннем этапе развития болезни, проверьте себя на наличие этих симптомов.

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Как выглядит щитовидная железа?

Находится она в передней части шеи, а по форме напоминает бабочку. На этом рисунке она подсвечена кирпичным цветом. Трудно поверить, что такой крошечный орган может иметь такое влияние, не правда ли?

Если он производит слишком много своего гормона, у вас развивается гипотиреоз. Если же она производит его в недостаточных количествах, развивается гипотиреоз.

Симптом №1: Грусть или депрессия.

В клиники Майо выяснили, что щитовидная железа самым прямым образом влияет на ваше настроение. Если она вялая, уровень серотонина в головном мозге резко падает. А вы ощущаете депрессию и апатию.

С другой стороны, если железа слишком активна, это становится причиной неусидчивости, беспокойства, тревожности и раздражительности.

Симптом №2: Запоры.

Если вы страдаете запоров, то причиной тому тоже может быть сбой в работе вашей щитовидной железы. Дело в том, что любые нарушения в выделении ее гормона приводят к замедлению пищеварения.

"Это один из трех самых распространенных симптомов гипотиреоза," - говорит специалист по интегративной медицине, доктор Робин Миллер.

Симптом №3: Вы спите слишком много.

У всех нас бывают периоды, когда нам невероятно тяжело подниматься с постели по утрам. Но если вам просто невыносимо, то, говорит Миллер, это важный признак нарушений в работе щитовидной железы.

Дело в том, что когда она недостаточно активна, ваш метаболизм замедляется. И вы чувствуете себя сонным(-ой) в течение всего дня.

Симптом №4: Потеря волос и сухость кожи.

У вас часто зуд на коже? И не только зимой? Если да, то это может быть симптомом гипотиреоза. Это происходит из-за замедления метаболизма, которое, в свою очередь, уменьшает потоотделение.

Ваши волосы и ногти могут при этом стать сухими и ломкими. Волосы даже могут начать выпадать! Причина? Все тот же недостаток гормона щитовидной железы, который приводит к сбою цикла роста волос.

"Многие мои пациенты приходят ко мне после того, как их отправил к врачу парикмахер", - говорит Миллер. - Они говорят: "Мой стилист сказал, что у меня выпадают волосы. Я не знаю, что делать. Но он сказал, что это связано со щитовидкой". Действительно, некоторые салоны красоты знают о проблемах, связанных с этой железой больше, чем терапевты".

Симптом №5: Внезапное увеличение веса.

Хотя у этой проблемы может быть много причин, внезапная прибавка в весе без всяких на то причин может быть вызвана именно этим нашим крошечным органом в горле. Вы не меняли привычек в еде, не снижали физической активности, но при этом резко стали толстеть? Время записаться к врачу.

"На самом деле, это одна из главных причин, почему некоторые офисные сотрудники резко толстеют, хотя в их жизни ничего существенно не менялось. - говорит Миллер. - Они говорят мне, что едят не больше, чем это необходимо, что они занимаются спортом, но ничего не помогает. Они не могут похудеть. Почти всегда виной этому - щитовидная железа".

Симптом №6: Отсутствие сексуального влечения.

Если щитовидная железа выделяет свой гормон в слишком малых количествах, организм тут же включает режим пониженного либидо, сообщает Health.com.

Симптом №7: Боль в мышцах.

Если что-то упадет на палец нашей ноги, то очевидно, что он будет болеть. Если вы осваиваете новый вид упражнений или пробуете для себя новый вид спорта, то ваши мышцы наверняка будут болеть первые пару дней после занятий. Это нормально. У этих болей есть объяснение.

Но вот если вы периодически испытываете онемение в конечностях или резкую боль в мышцах и суставах рук и ног, то виновником этому может быть ваша щитовидная железа.

Недостаток гормона, который она вырабатывает, приводит к повреждению нервов, которые посылают сигналы от мозга к другим частям тела. Миллер говорит, что если вы испытываете необъяснимые покалывания в теле, вам нужно срочно записаться на прием к специалисту.

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Симптом №8: Вы часто слышите стук своего сердца.

Когда вы влюбляетесь в кого-то или возбуждены по другой причине, ощущение сильного сердцебиения - это нормально. Но если вы периодически испытываете что-то такое, хотя этому нет никакого объяснения, то, вероятно, у вас назревают серьезные проблемы. Особенно, если вы ощущаете пуль не в области сердца, а области шеи и запятья.

Скорее всего, это признак того, что ваша щитовидная железа работает чрезмерно активно.

Симптом №9: Туман в сознании.

Ваше мышление может бывать довольно "нечетким": это нормально, особенно если вы старше 40. Но если вы заметили, что "туман" в голове у вас появляется слишком часто, это уже повод бить тревогу. Чрезмерная активность щитовидной железы приводит к тому, что человеку трудно сосредоточиваться и запоминать информацию. Поэтому забывчивость - еще один важный симптом, который нельзя игнорировать.

"Когда мы вылечивает щитовидную железу многих людей, то они удивляются, каким быстрым, острым и четким стало их мышление", - говорит Миллер.

Симптом №10: Высокое кровяное давление.

Если вы страдаете от повышенного давления, но при этом с сердцем и другими органами у вас все в порядке, значит, вам нужно проверить щитовидную железу. А не просто начинать есть больше овощей и чаще вставать со стула.

"Слишком низкий уровень активности этой железы приводит к тому, что в организме резко растет уровень "плохого" холестерина. Это, к сожалению, быстро приводит к сердечной недостаточности", - предупреждает доктор.

Симптом №11: Повышенный аппетит.

Изменения в работе щитовидной железы почти всегда влекут за собой измененные чувства вкуса и запаха, пишет Health.com. Если вы постоянно что-то лопаете и никак не можете остановиться, то это может быть важным признаком гипертиреоза.

Проверьте щитовидку, если в последние недели едите слишком много, но ничего не можете с этим поделать.

Симптом №12: Дискомфорт в области шеи или горла.

Ваша щитовидная железа находится внутри шеи. Поэтому если вы испытываете в этой области боль или какой-то дискомфорт, необходимо немедленно записываться к врачу. Обратите также внимание на ощущение "комка в горле". Если оно есть и не проходит, то у вас почти наверняка проблемы.

Хотя для начала можете просто посмотреть на себя в зеркале и увидеть, что на шее есть небольшой отек

Есть еще один способ диагностики на дому. Закиньте голову назад, возьмите стакан воды и сделайте глоток. И в то время, пока будете глотать, посмотрите на свою шею. Убедитесь, что на шее не возникает никаких выпуклостей, когда вы глотаете. Если же они есть, и это точно не кадык, немедленно обращайтесь к врачу. опубликовано econet

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