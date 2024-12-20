Чудо-похудение для ленивых: имбирная смесь

Смесь имбиря с лимоном и мёдом при регулярном применении помогает не только похудеть, но и защитить от простудных заболеваний
Смесь имбиря с лимоном и мёдом при регулярном применении помогает не только похудеть, но и защитить от простудных заболеваний. Давайте попробуем!
Ингредиенты :
Приготовление :
Корень имбиря чистим и нарезаем на небольшие кусочки.
Лимон чистим и удаляем из него косточки.
Пропускаем имбирь и лимон через мясорубку. Либо их можно измельчить блендером.
Добавляем мёд, хорошо перемешиваем.
Принимать одну чайную ложку смеси в день.
Штука очень жгучая на вкус. Для начала можно ее просто добавлять в утренний стакан чая.
Имбирь, как и любое лекарство нужно принимать с осторожностью. При любых острых проявлениях заболеваний желудочно-кишечного тракта стоит воздержаться от его употребления.
Корень имбиря чистит организм от холестерина, бляшек, выводит токсины, паразитов, а также обладает омолаживающим действием.опубликовано econet
Источник: https://econet.kz/
Добавить комментарий