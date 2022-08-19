Сухое растирание для борьбы с целлюлитом

Целлюлит — это не просто жир. Это проблема малоподвижного образа жизни, потребление большого количества жирной и сладкой еды и малого количества воды. Для эффективной борьбы с апельсиновой коркой следует привести свой организм в режим нормальной жизнедеятельности, а не уповать на чудо-диету или чудо-крем.

Целлюлит — это не просто жир. Это проблема малоподвижного образа жизни, потребление большого количества жирной и сладкой еды и малого количества воды. Для эффективной борьбы с апельсиновой коркой следует привести свой организм в режим нормальной жизнедеятельности, а не уповать на чудо-диету или чудо-крем.

Целлюлит развивается в поврежденных жировых клетках. На это влияет три фактора:

1. Недостаточное снабжение клеток кровью.

2. Недостаточный отток внутритканевой жидкости через лимфатическую систему.

3. Недостаточный отток крови через вены.

Цель этого метода сухого растирания — в стимулировании лимфатического дренажа и кровообращения. Суть метода в растирании проблемных участков жесткой мочалкой или специальной щеткой.

Сухое растирание доступный и удобный способ домашнего лечения. Он дает хороший и стойкий эффект, особенно если после процедуры использовать антицеллюлитный крем. Можно сухим растиранием подготовить кожу к лечению эфирными маслами. В любом случае один метод всегда дополняет второй. Преимущество еще и в том, что метод растирания подходит для лечения как на начальных, так и на запущенных стадиях целлюлита. Сухое растирание повышает тонус кожи за счет избавления от застойных явлений и усиления кровообращения.

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Надо заметить, что рассчитывать на уменьшения жировой прослойки, а тем более целлюлитной ткани не следует. Растирание улучшит состояние кожи, ее цвет, тургор, поможет избавиться от растяжек вследствие похудения.

Как проводить сухое растирание

Сеанс лечебно-косметической процедуры по длительности занимает от пяти до десяти минут. Обработка кожи сухой мочалкой или щеткой не должна вызывать неприятных ощущений. Важно чтобы во время процедуры кожа не растягивалась.

Кожа должна порозоветь и стать теплой. Сеансы нужно делать регулярно. При легкой форме целлюлита через день. При запущенной ежедневно. Желательно делать растирание после гигиенической теплой ванны или душа.

Растирание ног всегда следует начинать с голеней, постепенно поднимаясь к бедрам. Заканчивать процедуры нужно зоной ягодиц. При необходимости можно перейти на живот и талию. Категорически нельзя натягивать кожу, сильно давить на щетку, то есть растирать кожу с максимальным усилием. Это травмирует тончайшие лимфатические и кровеносные сосуды, а этого нельзя допускать. Ведь в борьбе с целлюлитом очень важно качественное снабжение тканей кровью и хороший лимфодренаж.

Когда процедура закончена можно нанести антицеллюлитный крем или аромасостав домашнего приготовления. Улучшение работы малого круга кровообращения и лимфодренажа усиливает работу кремов и аромамасел. Составы с кофеином или аминофиллином помогут эффективнее бороться с целлюлитом.

К сожалению, толстые ноги с тканями, перенасыщенными жидкостью, с грубыми стеатомами не вылечить растиранием и антицеллюлитным кремом. Такие проблемы требуют более эффективных процедур и медицинской помощи. Все же не стоит отказываться от сухого растирания. Оно поможет поддерживать кожу в тонусе и мотивироваться на борьбу с целлюлитом. опубликовано econet.ru

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