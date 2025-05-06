Эти простые упражнения способны помочь нам в важном деле: сохранить и укрепить здоровье, предупредить многие заболевания, достичь долголетия

Не каждый из нас готов к ежедневной гимнастике по утрам. У кого­то ритм жизни настолько насыщенный, что нет времени хотя бы пару раз в неделю ходить в тренажерный зал. А кто­то устает так, что нет ни сил, ни желания заниматься упражнениями или оздоравливающими процедурами. Но 10 минут для спокойного «диалога» с организмом найдутся у каждого.

Профессор Ли Гуйлинь: семь приемов, которые реально помогают укрепить здоровье, хотя не требуют сверхъестественных затрат сил и времени

Прием 1.

Гармонизируем инь и ян растиранием рук

Как выполнять упражнение:

• вытягиваем обе руки вперед, левую — ладонью вниз, правую — ладонью вверх,

• сначала быстрыми, а затем медленными движениями по часовой стрелке разогреваем ладони трением до ощущения жара в спине и небольшого потоотделения,

• затем медленно разводим ладони на пару сантиметров друг от друга и, не соприкасаясь ладонями, продолжаем вращение по часовой стрелке.

Между ладонями появится ощущение горячего воздуха, который приобретает форму шара. Это говорит о слиянии инь и ян.

Регулярное выполнение этого упражнения способствует сохранению баланса в работе внутренних органов, а значит, поддерживает здоровье всего организма.

Прием 2.

Стимулируем внутренние органы с помощью массажа лица

Наше лицо отражает качество работы основных внутренних органов, состояние крови и ци — жизненной силы. Есть и обратная связь: когда мы делаем массаж лица, то одновременно стимулируем работу основных внутренних органов.

Техника массажа:

• перед процедурой выполняем гармонизацию инь и ян техникой растирания рук,

• не пропуская ни одной зоны, поколачивающими движениями массируем лицо всеми десятью пальцами,

• слегка похлопав по лицу ладонями, затем выполним такие же движения, как при умывании.

Регулярное выполнение этого упражнения не только благотворно влияет на кровь и ци, но и положительно сказывается на внешности.

Прием 3.

Расчесывая волосы, очищаем меридианы

На поверхности головы представлены все каналы и меридианы организма, поэтому следует как можно чаще расчесывать волосы. Бытует даже мнение, что большая продолжительность жизни у женщин объясняется как раз тем, что они расчесываются чаще мужчин.

Как выполнять упражнение:

• прежде чем начать процедуру, гармонизируем инь и ян техникой растирания рук,

• сложив пальцы в форме лапы тигра, прочесываем волосы по направлению спереди назад. Нужно быть внимательным и не пропустить ни одной точки, ни одного меридиана, — так мы можем очистить меридианы всего организма,

• после этого потрем ладонями шею и шейный позвонок,

• поменяв руку, повторим всю процедуру еще раз.

Можно пользоваться также расческой из рога крупного рогатого скота, однако в этом случае движения не должны быть слишком интенсивными.

Прием 4.

Регулируем ци, воздействуя на ушную раковину

На ушной раковине представлены рефлекторные зоны всех частей тела и внутренних органов. На поверхности уха сконцентрировано огромное количество акупунктурных точек, стимуляция которых очищает все каналы.

Техника массажа:

• растираем руки для гармонизации инь и ян,

• надавив несколько раз указательными пальцами на наружный слуховой проход, затем растираем большими пальцами рук всю поверхность ушной раковины и в самом конце массируем мочку уха.

Прием 5.

Похлопываем по спине для укрепления здоровья

Очень важно уделять внимание здоровью позвоночника, проблемы которого напрямую сказываются на работе наших внутренних органов, провоцируя различные заболевания.

Самостоятельно выполнять похлопывания по позвоночнику трудно, поэтому процедура может потребовать помощи другого человека.

Для начала, как и в предыдущих процедурах, следует разогреть руки и похлопывающими движениями проработать всю поверхность позвоночника сверху вниз до поясницы, не пропуская ни одного участка. Похлопывания не должны быть слишком сильными.

Прием 6.

Укрепляем «особые» мышцы

Такое заболевание, как геморрой, беспокоит все большее число людей. Чтобы уберечь себя от него, необходимо укрепить мышцы ануса.

Это упражнение можно выполнять как лежа, так и сидя. На вдохе напрягаем мышцы заднего прохода и задерживаем дыхание на 5 секунд, на выдохе расслабляем мышцы. Повторить 10 раз. Данная процедура очень полезна для половой сферы как мужчин, так и женщин.

Прием 7.

Управляем инь и ян, стимулируя рефлекторные зоны стопы

На стопе сконцентрировано большое количество активных точек, поэтому уход за ступнями очень важен.

Техника выполнения:

• перед началом процедуры попарим ноги в горячей воде,

• разогреваем руки растиранием, правую руку кладем на стопу сверху, а левую под нее и выполняем растирающие разогревающие движения,

• используя ручку расчески, стимулируем точку юн­цюань (она находится чуть выше середины стопы, см. на рисунке).

Если эту процедуру выполнять регулярно, качество сна значительно улучшится. Кроме того, воздействие на стопы активирует работу внутренних органов, помогает справиться с усталостью и переутомлением.

С позиции китайской медицины, все семь приемов, которые здесь описаны, гармонизируют инь и ян, восстанавливают проводимость меридианов, наполняют организм жизненной силой. Для нас же важно, что эти простые упражнения способны помочь нам в важном деле: сохранить и укрепить здоровье, предупредить многие заболевания, достичь долголетия.

Автор: Юлия Бармаева

