Зарядка для ленивых: подкачать тело, не вставая с постели

Утренняя гимнастика в постели — отличный вариант того, как подтянуть тело и, в то же время, не заставлять себя вставать на тренировку.

Утренняя гимнастика в постели — отличный вариант того, как подтянуть тело и, в то же время, не заставлять себя вставать на тренировку. Какие именно упражнения нужно выполнять под теплым одеялом, читай в нашем материале.

Как часто, просыпаясь утром, ты ощущаешь сонливость? Усталость? И, кажется, что еще 10 минут на подушке спасут ситуацию? Чтобы быстро проснуться, да еще и принести пользу своему телу, по утрам выполняй следующие упражнения.

ХОРОШЕНЬКО ПОТЯНИСЬ

Чтобы утро началось на позитиве, а целый день радовал событиями и дарил только хорошее настроение, начни его с потягиваний. Хорошо вытяни руки вверх, а ноги начни тянуть вниз. Ты должна чувствовать, как растягивается каждая клеточка твоего тела.

Специалисты говорят, что когда с утра потягиваешься, очень хорошо думать о чем-то позитивном, чтобы не только пробудить тело, но и свое внутреннее «Я».

Потянись 5-6 раз.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

ВТЯНИ ЖИВОТ

Втягивание живота — отличный способ «разбудить внутренние органы», а также сделать живот упругим, так как таким методом отлично прокачиваются внутренние мышцы пресса.

Медленно втягивай и вытягивай живот. Дыши при этом ровно и спокойно. Выполни 3 подхода по 20 раз.

В этом упражнении главное дыхание: оно должно быть без рывков. Само движение выполняй в среднем темпе. Если по началу тебе тяжело, чередуй медленное и быстрое выполнение.

ПОМАХАЙ РУКАМИ

Выпрями руки перед собой. Правую руку опусти до уровня головы, а левую — до уровня бедер. Затем поменяй руки местами.

Это упражнения поможет разбудить плечевой пояс, разработает каждую залежавшеюся клеточку и позволит тебе поскорее проснуться.

Выполни 3 подхода по 10 раз (полным упражнение считается, когда обе руки побывают у уровня головы).

ПОДНИМАЙ НОГИ

Ляг ровно, позвоночник хорошо прижми к матрацу. Следи, чтобы в районе поясницы не было прогиба. На выходе подними правую ногу. Если тебе тяжело даются ровное колено, немного согни его. На вдохе вернись в исходное положение.

Тоже самое проделай с другой ногой. Обрати внимание, что упражнение выполняется медленно, без рывком и резких движений.

Выполни 3 подхода по 15 раз на каждую ногу.

СГИБАЙ НОГИ

Ляг ровно, позвоночник хорошо прижми к матрацу. На выдохе подтяни колено к груди, задержи его в этом положении на 10 секунд, после чего вернись в исходное положение.

Сделай точно так же, выполняя упражнение другой ногой. Упражнение можно делать в среднем темпе, наслаждаясь самим процессом.

Выполни 3 подхода по 10 раз на каждую ногу.

ВРАЩАЙ СТУПНЯМИ

Чтобы размять сутра суставы и окончательно подготовить организм к трудовому дню, выполни по 40 вращений ступнями в каждую сторону.

Во-первых, это — весьма приятное упражнение, которое быстро приводит в тонус, а во-вторых, это — отличная профилактика проблем с суставами.

Если тебе нравится работать ступнями, в завершении гимнастики можешь еще выполнить сгибание ступни к себе и от себя.опубликовано econet.ru

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet