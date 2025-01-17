7 простых упражнений для идеального зрения

Упражнения лучше делать утром или вечером, перед сном. Каждое повторяйте по 5-30 раз, начинайте с малого, постепенно увеличивайте нагрузку. Движения плавные, без рывков, между упражнениями полезно поморгать. И не забудьте снять очки или контактные линзы.
Упражнения лучше делать утром или вечером, перед сном. Каждое повторяйте по 5-30 раз, начинайте с малого, постепенно увеличивайте нагрузку. Движения плавные, без рывков, между упражнениями полезно поморгать. И не забудьте снять очки или контактные линзы.
Упражнение 1. Шторки
Быстро и легко моргайте 2 минуты. Способствует улучшению кровообращения.
Упражнение 2. Смотрим в окно
Делаем точку из пластилина и лепим на стекло. Выбираем за окном далекий объект, несколько секунд смотрим вдаль, потом переводим взгляд на точку. Позже можно усложнить нагрузки – фокусироваться на четырех разноудаленных объектах.
Упражнение 3. Большие глаза
Сидим прямо. Крепко зажмуриваем глаза на 5 секунд, затем широко открываем их. Повторяем 8-10 раз. Укрепляет мышцы век, улучшает кровообращение, способствует расслаблению мышц глаз.
Упражнение 4. Массаж
Тремя пальцами каждой руки легко нажмите на верхние веки, через 1-2 секунды снимите пальцы с век. Повторите 3 раза. Улучшает циркуляцию внутриглазной жидкости.
Упражнение 5. Гидромассаж
Дважды в день, утром и вечером, ополаскиваем глаза. Утром – сначала ощутимо горячей водой (не обжигаясь!), затем холодной. Перед сном все в обратном порядке: промываем холодной, потом горячей водой.
Упражнение 6. Рисуем картинку
Первая помощь для глаз – закройте их на несколько минут и представьте что-то приятное. А если потереть ладони рук и прикрыть глаза теплыми ладонями, скрестив пальцы на середине лба, то эффект будет заметнее.
Упражнение 7. «Стреляем глазами» (как на иллюстрации)
Важно! Выполняя каждый день эти простые упражнения, вы поможете глазам расслабиться.
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Источник: https://econet.kz/
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