7 видов кашля и их значение

Кашель - это общий симптом, который позволяет организму избавиться от инородных фракций, слизи из легких и дыхательных путей. Среди главных причин кашля: постназальный синдром, астма, ГЭРБ, медикаментозные препараты, курение и не только. Как можно избавиться от мучительного кашля?

Кашель - это симптом, а не болезнь, он часто указывает на существующее заболевание. Кашель может сопровождать, например, простуду, аллергию, проблему с легкими или даже желудочно-кишечным трактом. Хотя причины разнообразны, кашель нужен вашему телу, чтобы избавиться от инородных материалов или слизи из легких и верхних дыхательных путей. Это один из защитных механизмов вашего тела, призванный облегчить вам дыхание. Иногда легко определить, почему вы кашляете, но иногда это может быть загадкой.

7 распространенных причин кашля

Обращая внимание на детали - например, на звук кашля вместе с сопутствующими симптомами - вы часто можете определить причину, что важно для того, чтобы встать на путь выздоровления. Ниже приведены семь распространенных причин кашля и что с ними делать.

1. Постназальный синдром — При простуде или аллергии слизь может стекать по горлу. Этот постназальный затек может прикасаться к нервным окончаниям, вызывая влажный или сухой кашель.

Кашель, вызванный постназальным затеком, обычно усиливается ночью, а также может появиться ощущение щекотки или царапин в задней части горла. Если причиной постназального затека является аллергия, у вас также могут появиться зуд в глазах и чихание.

Если у вас возникает постназальный синдром, сопровождающийся заложенностью носа, давлением в лице, симптомами простуды, длящимися более 10 дней, и густой зеленой или желтой слизью, у вас может быть инфекция носовых пазух. В этом случае может помочь их орошение.

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В работе 2007 года, проведенной исследователями системы здравоохранения Мичиганского университета, было обнаружено, что орошение солевым раствором уменьшает заложенность носа более эффективно, чем солевые спреи.

Похоже, что он разжижает слизь, уменьшает отек в носовых проходах и удаляет из носа сор, бактерии, аллергены и воспалительные вещества, тем самым уменьшая отек, из-за которого становится трудно дышать.

Чтобы приготовить солевой раствор, не содержащий консервантов, просто добавьте одну чайную ложку гималайской или морской соли в пол-литра дистиллированной воды. Убедитесь, что вы используете физиологический раствор, не содержащий бензалкония, консерванта, который может ухудшить работу носа и вызвать жжение и ожог.

2. Астма — Сухой кашель в сочетании с хрипом часто является признаком астмы. При этом заболевании ваши дыхательные пути воспаляются, что приводит к хрипу, кашлю и затрудненному дыханию. Кашель из-за астмы обычно усиливается ночью или во время физических упражнений. Это может сопровождаться стеснением в груди, одышкой и утомляемостью.

Если у вас астма, я предлагаю изучить метод Бутейко, который научит вас, как вернуть объем дыхания к норме или, другими словами, обратить вспять то, что называется хронической гипервентиляцией или избыточным дыханием.

Когда вы дышите нормально, у вас улучшается насыщение тканей и органов кислородом. Оптимизация как здоровья кишечника, так и уровня витамина D также должна быть в топе вашего списка, если вы страдаете астмой.

3. ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь) — После того, как пища проходит через пищевод в желудок, мышечный клапан, называемый нижним пищеводным сфинктером (НПС), закрывается, не позволяя еде или кислоте вернуться наверх. ГЭРБ, также иногда называемая кислотным рефлюксом, он возникает, когда НПС расслабляется ненадлежащим образом, позволяя кислоте из желудка течь (отливать) обратно в пищевод.

ГЭРБ может вызвать сухой спастический кашель. Фактически, ГЭРБ - вторая по частоте причина хронического кашля. Как сообщает GI Motility:

«Гастроэзофагеальный рефлюкс ... может поражать легкие и является причиной подострого и хронического кашля. Пищевод и легкие имеют общее эмбриональное происхождение от передней части пищеварительного тракта и иннервации блуждающего нерва».

Кашель, связанный с ГЭРБ, может усиливаться, когда вы ложитесь или едите. Это может быть связано с другими симптомами ГЭРБ, такими как изжога, но в 75% случаев хронический кашель является единственным симптомом.

Обычно считается, что причиной ГЭРБ является чрезмерное количество кислоты в желудке, поэтому обычно назначают или рекомендуют препараты, блокирующие кислоту. Однако ГЭРБ является симптомом, более часто связанным с грыжей пищеводного отверстия диафрагмы и / или инфекцией Helicobacter pylori (H. pylori).

Проблема также обычно возникает из-за того, что в желудке содержится слишком мало кислоты, поэтому такие препараты, как ингибиторы протонной помпы (ИПП), обычно только усугубляют проблему и ухудшают ГЭРБ. В конечном итоге, решение проблемы изжоги и кислотного несварения - восстановление естественного желудочного баланса и функции.

Потребление большого количества переработанных пищевых продуктов и сахара - верный способ обострить ГЭРБ, поскольку это нарушит баланс бактерий в желудке и кишечнике.

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Вместо этого стоит есть много овощей и других высококачественных, в идеале органических, необработанных продуктов. Кроме того, исключите из своего рациона основные причины пищевых проблем. Затем вам нужно убедиться, что вы получаете достаточно полезных бактерий из своего рациона.

Это поможет сбалансировать флору кишечника, что поможет устранить H. pylori естественным путем, не прибегая к антибиотикам. Это также поможет правильно переваривать и усваивать пищу. В идеале пробиотики следует получать из ферментированных продуктов. Если вы не употребляете ферментированные продукты, вам, скорее всего, потребуется регулярно принимать добавки с пробиотиками.

Другой вариант, если у вас слишком мало желудочного сока, - это принять добавку с бетаином соляной кислоты, которую можно купить в магазинах здорового питания без рецепта. Принимайте столько, сколько потребуется, чтобы почувствовать легкое жжение, а затем снизьте дозировку на одну капсулу. Это поможет вашему организму лучше переваривать пищу, а также поможет убить H. pylori и нормализовать симптомы.

4. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) — Если вы хронически кашляете и у вас выделяется много слизи (особенно по утрам), ваш кашель может быть вызван ХОБЛ. Как правило, кашель усиливается по утрам и ослабляется в течение дня. Вы также можете испытывать одышку (особенно при физической активности), хрипы, усталость и стеснение в груди.

Курение - основная причина ХОБЛ, к которой относятся как эмфизема, так и хронический бронхит. При эмфиземе легочные альвеолы со временем теряют эластичность и начинают ухудшаться. Хронический бронхит возникает, когда появляется отек слизистой оболочки легких и затрудняется дыхание.

5. Кашель, связанный с приемом лекарств — Препараты, известные как ингибиторы АПФ, которые используются для лечения высокого кровяного давления, могут вызывать сухой кашель примерно у 20 процентов пациентов. Если вы заметили кашель через несколько недель после начала приема этого лекарства, в этом может заключаться причина.

Хотя вам не следует прекращать прием лекарств от кровяного давления без рекомендации врача, важно знать, что высокое кровяное давление часто можно вылечить, изменив образ жизни. Если вам поставили диагноз «высокое кровяное давление», стратегии изменения питания будут иметь решающее значение для контроля его уровня.

Одна из основных причин высокого кровяного давления связана с тем, что ваш организм вырабатывает слишком много инсулина и лептина в ответ на диету с высоким содержанием углеводов (т. е. с большим количеством сахара) и обработанной пищи.

Моя рекомендация номер один - отказ от переработанных пищевых продуктов, если у вас высокое кровяное давление. Комплексная фитнес-программа - еще одна стратегия, которая может улучшить ваше кровяное давление и здоровье сердца, не прибегая к лекарствам.

6. Пневмония — Пневмония начинается с сухого кашля, но переходит во влажный кашель с желтой, зеленой или красной слизью. Кашель может сопровождаться лихорадкой, ознобом, затрудненным дыханием или болью при кашле или глубоком вдохе. Каждый раз, когда вы откашливаете излишки слизи или мокроты, выплюньте их, а не глотайте, так как проглатывание лишней слизи может вызвать раздражение желудка.

Большинство людей с пневмонией могут безопасно вылечиться дома, если они будут пить много жидкости и отдыхать. Однако в тяжелых случаях у пожилых людей или детей пневмония может потребовать госпитализации для введения жидкостей, дыхательных процедур и кислородной терапии.

Пневмония может быть вызвана вирусом или бактериями. Хотя иногда назначают антибиотики, они не будут эффективны при вирусной пневмонии.

7. Коклюш — Коклюш вызывает сильный кашель, который заканчивается шумом при вдохе.

Если вы думаете, что у вас коклюш, вам следует немедленно обратиться за медицинской помощью, особенно если он возникает у маленького ребенка. Однако есть некоторые естественные методы лечения, которые могут помочь (и уж точно не повредят).

Избегайте продуктов, образующих слизь, таких как молоко, мука и яйца, а также сахар

Ешьте легкую пищу, такую как овощи, супы с чесноком и травяные чаи

Гомеопатические средства от коклюша включают Coccus cacti и нозод. Пертуссин. Росянка рекомендуется при приступах кашля, за которыми следует рвотные позывы, отрыжка или рвота. Медь может быть показана при приступах кашля с последующим затрудненным дыханием или истощением

Пастилки из коры дикой вишни успокаивают горло

Пейте достаточное количество воды

Принимайте до 5000 миллиграммов витамина С в день в течение семи дней

Следите, чтобы ваша комната и дом хорошо проветривались и в них не было дыма

Используйте теплый увлажнитель воздуха с эфирными маслами.

Попробуйте базилик, кипр, майоран, тимьян, грушанку, чайное дерево, камфору, лаванду, ромашку, перечную мяту или эвкалип т

т Втирайте эфирные масла с маслом-носителем (например, кокосовое масло) в грудь или спину пациента

Акупунктура может быть полезна (ее воздействие при коклюше признано Всемирной организацией здравоохранения)

Отдыхайте и избегайте физических нагрузок

Расставьте подушки так, чтобы пациент мог находиться в более вертикальном положении во время сна

Кипятите свежий корень имбиря в воде в течение 20 минут, затем добавьте воду в ванночку для ног, чтобы пропарить их 20 минут

Вскипятите воду в кастрюле, затем добавьте несколько капель масла тимьяна. Попросите пациента подышать над паром из кастрюли (накройте его или ее голову полотенцем, соблюдая осторожность, чтобы не обжечь)

Увлажняйте кожу, ежедневно делая массаж с кокосовым маслом

Кашлю может потребоваться больше двух недель для исчезновения

Отчет, опубликованный в Annals of Family Medicine, показал, что обычно взрослый человек в США считает, что в среднем кашель длится от семи до девяти дней. На самом деле средний кашель длится около 18 дней. Это несоответствие между ожиданиями пациентов относительно продолжительности кашля часто приводит к походам к врачу… и просьбам прописать антибиотики, если кашель продолжается дольше недели.

На самом деле, самый острый кашель возникает из-за вирусных заболеваний, таких как простуда и грипп, от которых антибиотики не помогают. Когда врачи назначают антибиотики при отсутствии необходимости, возникает несколько негативных последствий.

Во-первых, чрезмерный прием антибиотиков способствует естественной мутации обычных бактерий, что в конечном итоге приводит к созданию новых устойчивых штаммов. У вас также есть шанс получить побочную реакцию каждый раз, когда вы принимаете антибиотик, а также они вызывают дисбаланс кишечной флоры. Антибиотики назначают без необходимости чаще, чем вы думаете.

Кажется, этой проблеме может помочь просвещение. В одном исследовании, когда в медицинских учреждениях использовались печатные брошюры и плакаты или компьютеризированные инструкции для предотвращения приема антибиотиков при кашле, количество выписанных рецептов снизилось на 12% и 13% соответственно.

Что успокаивает кашель?

Простуды с наименьшим количеством осложнений, которые часто приводят к кашлю, длятся от восьми до девяти дней, но около 25 процентов продолжаются две недели и 5-10 процентов – три недели. То, как быстро проходит простуда, во многом зависит от вашего образа жизни и состояния вашей иммунной системы.

Чаще всего безрецептурные средства от кашля и простуды НЕ вызывают более быстрого выздоровления. Мед, особенно в сыром виде, - гораздо лучший вариант. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) называет мед успокаивающим средством, снимающим раздражение во рту или горле посредством образования защитной пленки.

Исследования показывают, что мед действует так же, как декстрометорфан, распространенный ингредиент в безрецептурных лекарствах от кашля, чтобы успокоить кашель и связанные с ним проблемы со сном из-за инфекций верхних дыхательных путей у детей. Ассоциация потребителей органических продуктов также опубликовала этот простой рецепт сиропа от кашля с медом и лимоном, который полезно держать под рукой, если появится назойливый кашель. (Родителям не рекомендуется давать мед детям младше 1 года; младенцы младше этого возраста подвергаются риску заражения ботулизмом от меда).

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Сироп от кашля с медом и лимоном

Лимон способствует укреплению здоровья, быстро подщелачивая ваше тело, а мед убивает большинство бактерий, успокаивая горло. Это идеальный выбор для быстрого избавления от кашля.

Приготовление

Положите пол-литра сырого меда в кастрюлю на ОЧЕНЬ слабом огне (не кипятите мед, так как это изменит его лечебные свойства).

Возьмите целый лимон и варите в небольшом количестве воды в отдельной кастрюле в течение 2-3 минут, чтобы смягчить лимон и убить бактерии, которые могут быть на его кожуре.

Дайте лимону остыть, затем нарежьте его ломтиками и добавьте в пол-литра меда на плите.

Дайте смеси вариться на теплом огне около часа.

Затем процедите мед, убедившись, что все косточки лимона удалены.

Дайте смеси остыть, затем разлейте в банку с крышкой и храните в холодильнике.

В холодильнике такой сироп хранится 2 месяца.

Чтобы успокоить кашель, дайте ½ чайной ложки ребенку весом 25 фунтов и 1 чайную ложку при весе 50 фунтов, примерно 4 раза в день или по мере необходимости. Взрослым можно принимать по 1 столовой ложке.опубликовано econet

Автор д-р Меркола

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