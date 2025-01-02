7 упражнений, которые подтянут овал лица

Избежать возникновения возрастных морщин невозможно. Рано или поздно кожа все равно покроется складками. Однако под воздействием ряда внешних и внутренних факторов морщины могут появиться раньше положенного срока. Попробуйте, например, выполнять лифтинг-гимнастику для щек.

Начиная с 40 лет возрастные изменения кожи лица становятся более заметными. Как приостановить ход времени и сохранить свою молодость и красоту? Сегодня вы познакомитесь с эффективными упражнениями лифтинг-гимнастики для щек. Помните: красота в ваших руках!

Лифтинг-гимнастика для щек

1.Упражнение «Ветерок и перышко»

Представьте, что перед вами парит легкое перышко. Приоткройте рот и подуйте на это перышко, чтобы отогнать его от себя. Постепенно усиливайте напряжение мышц (рис. 39). Достигнув максимального напряжения, задержитесь в таком положении на 4 с, а затем расслабьтесь на 2 с.

Повторите упражнение 5—10 раз.

Через 3 недели перейдите на ускоренный темп выполнения этого упражнения: на 2 с напрячь мышцы, на 1 с — расслабить. Еще через 1 месяц вернитесь к первоначальному темпу.

Это упражнение укрепляет щеки и мышцы шеи, а также делает овал лица более четким.



Упражнение «Ветерок и перышко»

2. Упражнение «Улыбка колобка»

Представьте, что в центре нижней и верхней губы располагается по точке. Растяните рот, как бы разводя эти точки в противоположные стороны. Ваши губы должны образовывать овал. Верхнюю губу прижмите к зубам. Горизонтально приложите указательные пальцы к щекам под нижними веками (рис. 40 а). Улыбнитесь уголками губ, а затем опустите их вниз (рис. 40 б). Повторяйте эти движения в максимально быстром темпе.

Выполните упражнение 30–40 раз.

Упражнение «Улыбка колобка»:

а) исходное положение;

б) положение «улыбка»

3. Упражнение «Голливудская улыбка»

Растяните рот в широкой «голливудской» улыбке, покажите зубы. С обеих сторон обхватите лицо кончиками пальцев. Мизинцы должны расположиться возле уголков губ, указательные, средние и безымянные пальцы — на висках, а большие пальцы — под основанием нижней челюсти.

Продолжайте растягивать уголки рта. Достигнув максимального напряжения мышц щек и шеи, задержитесь в таком положении на 5 с и расслабьтесь на 3 с. Повторите упражнение 5 раз.

Через 2 недели тренировок начинайте постепенно увеличивать число повторов и в течение еще 2 недель доведите их до 10.

Затем попробуйте выполнять это упражнение в ускоренном темпе: на 2 с напрячь мышцы, на 1 с — расслабить.

Далее чередуйте быстрый и обычный темпы.

Это упражнение помогает сделать контур лица более четким, уменьшает морщины, возвращает коже упругость и эластичность.

4. Упражнение «Кра-сотка»

Громко и четко произнесите слог «кра». Не открывайте рот слишком широко: нижняя челюсть практически не должна быть задействована. Выполняйте упражнение за счет интенсивной работы мышц щек, подбородка и шеи



Упражнение «Красотка»

Постепенно усиливайте напряжение мышц. Достигнув максимального напряжения, задержитесь в таком положении на 4 с, а затем расслабьтесь на 2 с. Повторите упражнение 5–7 раз.

Через 1 месяц перейдите на ускоренный темп выполнения этого упражнения: на 2 с напрячь мышцы, на 1 с — расслабить. Потренируйтесь в таком режиме 2–3 недели. Далее чередуйте быстрый и обычный темп. Выполняйте упражнение 3 раза в неделю. Делайте 5 повторов.

Это упражнение направлено наукрепление нижних частей щек и овала лица, а также на уменьшение морщин на щеках, шее и подбородке.

5. Упражнение «Мышка»

Широко улыбнитесь и слегка прижмите пальцы к щекам. Мизинцы должны лежать около уголков рта. Продолжая растягивать губы в улыбке, произнесите слог «пи». Постепенно усиливайте напряжение щек и шеи (рис. 43). Достигнув максимального напряжения, задержитесь в таком положении на 5 с, а затем расслабьтесь на 3 с. Повторите упражнение 5—10 раз.

Через 2 недели перейдите на ускоренный темп выполнения этого упражнения: на 2 с напрячь мышцы, на 1 с — расслабить. Потренируйтесь в таком режиме 1 месяц. Далее чередуйте быстрый и обычный темп. Делайте по 5 повторов.

Это упражнение направлено на укрепление мышц щек и коррекцию их формы.



Упражнение «Мышка»

6. Упражнение «Умывание»

Приоткройте рот, уголки губ втяните вовнутрь и прижмите к задним зубам. Верхнюю губу прижмите к зубам. Приложите кончики пальцев к уголкам рта по диагонали, чтобы мизинцы располагались на подбородке, а указательные пальцы на щеках (рис. 44 а). Круговыми движениями помассируйте кожу кончиками пальцев до появления легкого жжения.

Затем, проделывая очередное круговое движение, резко оторвите пальцы от лица (рис. 44 б). Повторяйте эти движения в быстром темпе в течение 30 с.

Это упражнение поможет расширить слишком узкое лицо.

Упражнение «Умывание»:

а) положение «пальцы прижаты к лицу»;

б) положение «пальцы оторваны от лица»

7. Упражнение «Вверх!»

Приоткройте рот и подожмите губы вовнутрь, положив их на верхние и нижние зубы. Смотрите прямо перед собой и немного вверх. Приложите ладони к обеим сторонам челюстей (рис. 45 а). Проведите руками по бокам лица снизу вверх. Выполняйте упражнение до появление легкого жжения. Затем еще раз проведите ладонями вверх, прижмите их к вискам и оставайтесь в таком положении в течение 30 с, а потом расслабьтесь.

Это упражнение помогает сузить слишком широкое, «расплывшееся» лицо.

Упражнение «Вверх!»: а) исходное положение; б) положение «ладони прижаты к вискам»

Автор Анастасия Колпакова, по книге "40+. Уход за лицом"

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