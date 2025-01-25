7 упражнений для улучшения зрения и состояния кожи век

Как избавиться от «мешков» под глазами, «гусиных лапок» и птоза верхних век? Как улучшить зрение без радикальных методов? В этом вам помогут простые упражнения для глазодвигательных мышц.

Благодаря ежедневным тренировкам через месяц-два удастся не только значительно улучшить состояние кожи век, но и восстановить зрение, к примеру, избавиться от дальнозоркости.

Тренировка глазодвигательных мышц

Тренировка включает 7 эффективных упражнений:

Необходимо не спеша перевести взгляд влево по горизонтали насколько это возможно, затем вернуться в исходную позицию и перевести взгляд вправо. В каждую сторону следует сделать по 4 «поворота».

Не спеша перевести взгляд вверх до упора, вернуться к первоначальному положению и перевести взгляд вниз. В каждую сторону нужно сделать по 4 «поворота».

Не спеша перевести взгляд по диагонали вверх и влево, затем вернуться к исходному положению и направить взгляд вниз, вправо. В каждую сторону выполнить 4 «поворота».

Перевести взгляд вверх и вправо по вертикали, вернуться к исходной позиции, затем направить взгляд вниз, вправо.

В каждую сторону выполнить 4 «поворота».

Без спешки сделать круговые движения глазами, будто следите за секундной стрелкой. Всего нужно «пройти» 4 круга по часовой стрелке и столько же против.

Быстро поморгать 20 секунд.

Потереть ладони, пока не почувствуется тепло, приложить ладони к глазам, чтобы их центр был на уровне зрачка, опустить веки и дать глазам отдохнуть 30-60 секунд. При выполнении этого упражнения можно представлять что-либо приятное либо «переход» тепла от центра ладоней к глазам.

Во время тренировки не должно ощущаться никакого дискомфорта, глазные мышцы не должны перенапрягаться. Если при выполнении какого-либо упражнения появились неприятные ощущения, выполните 6 или 7 упражнение и в следующий раз уменьшите количество повторений. В результате такой тренировки удастся улучшить зрение, избавиться от морщин вокруг глаз и приподнять верхние века.опубликовано econet

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