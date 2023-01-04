7 убедительных причин пить теплую воду натощак

Те, кто внимательно относятся к своему здоровью, знают о пользе теплой воды, если пить ее натощак. Это простое средство поможет вам правильно начать свой день, быть энергичными и бодрыми. Узнайте о всех преимуществах теплой воды натощак и начните практиковать это прямо с завтрашнего дня.

Грамотный старт дня – залог нашей продуктивности самочувствия. Поэтому утро имеет особое значение, если вы придерживаетесь здорового образа жизни. Стремясь сбросить с себя остатки ночного сна, мы идем в душ, поем кофе, слушаем музыку. Но это ли необходимо нашему организму, чтобы начать новый день с пользой для организма?

Теплая вода натощак для здоровья и красоты

Специалисты утверждают, что намного лучше начинать свой день не с чашки кофе, а со стакана тёплой воды натощак. Что это дает организму и как грамотно осуществить эту манипуляцию.

Тёплая вода и желудочно-кишечный тракт

Стакан воды, если ее выпить тёплой с утра натощак, позитивно действует на кишечную перистальтику, «запуская» его функции в преддверии трапезы.

В придачу к этому, тёплая вода, омывает кишечные стенки, освобождая его от всевозможных шлаков и токсичных веществ.

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Тёплая вода против запоров

Тёплая вода имеет свойство разжижать кал и имеет хорошее слабительное действие.

С помощью тёплой воды растворяются твердые жировые остатки, отложенные на кишечных стенках, что служит толчком для процессов гниения в пищевом тракте.

Тёплая вода и похудение

Если каждый день употреблять один или два стакана тёплой воды натощак, температура тела увеличивается, где-то на 30% ускоряется метаболизм через 40 мин. после того как вы выпили воду. Как результат: сжигается большее число калорий.

Прочие функции тёплой воды против избыточного веса:

уменьшение аппетита,

разжижение экскрементов,

нормализация рН,

стимуляция функций кишечника,

вывод шлаков,

запуск липидного обмена в областях бедер и живота.

Тёплая вода против боли

Тёплое питьё способствует расслаблению мускулатуры, купирует боли различного происхождения.

Тёплая вода для кожи

Если систематически принимать стакан тёплой воды натощак в утреннее время, можно распрощаться с акне, воспалениями и раздражением, обычно вызванными токсичными шлаками.

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Тёплая вода для мочеполовой системы

Тёплое питье активирует мочеиспускание, что будет особенно полезно для тех, кто подвержен отёчности. Почки же совершенно не перегружаются, в отличие от стимуляции мочеиспускания при помощи медикаментов.

Тёплая вода для нервной системы

На нервную систему позитивное действие теплой воды выражается в очищении и активации кровотока, разрушении токсичных соединений и подкожного жирового слоя.

Чтобы получить максимально полезный результат от выпитой воды, рекомендуется придерживаться следующих ниже правил.

Как пить тёплую воду?

Температура

Приемлемая температура для воды, которую вы будете пить, - 40 – 42°С. Не рекомендуется чересчур горячая вода, так как она может обжигать слизистую.

Только очищенная вода

Пользу здоровью принесет только очищенная должным образом вода.

Кипяченая теплая вода бесполезна и может даже навредить. Вот как это проявляется:

В ходе кипячения вода утрачивает львиную долю нужных микроорганизмов.

Химический элемент хлор, который есть в воде «из-под крана», при значительных температурах превращается в токсичное вещество.

Накипь, образовавшаяся при кипячении, остается на стенках кишечника и других важных органов, что служит толчком к формированию камней.

Пить тёплую воду исключительно натощак

Только так можно восполнить возникший за ночь дефицит жидкости.

Разнообразить питьевой рацион

Придать воде приятный вкус можно, добавив лимон, имбирь, мёд.

Вот несколько рецептов теплой воды

С лимоном

Напиток с лимоном «запускает» метаболизм, выводит токсичные вещества, нормализует рН, усиливает иммунную защиту, чистит мочевыводящие пути, имеет желчегонный эффект.

Как приготовить. В стакан теплой воды вводим свежеприготовленный сок ½ лимона.

Это полезно знать! При язвенной болезни и повышенной кислотности данный напиток не желателен.

С мёдом

Стакан воды с 1 ч. ложкой натурального мёда помогает снять высокую кислотность, удалить токсические загрязнения зарядиться энергией на весь день.

С имбирем

Этот напиток имеет жиросжигающий эффект. Он укрепляет иммунную защиту организма и дарит энергию.

Как приготовить. ¼ ч. ложки порошка имбиря разводим в 250 мл тёплой воды.

Это полезно знать! При высокой кислотности данный напиток не рекомендуется.

Теперь вы знаете, что такое доступное и простое средство, как тёплая вода сможет буквально сотворить чудо с вашим организмом. Всего лишь стакан тёплой воды даст возможность укрепить здоровье, сбросить лишние килограммы, придать молодость коже и нормализовать ночной сон.опубликовано econet

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