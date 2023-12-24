7 типов экзем: почему появляется заболевание, признаки и лечение

Экзема – это заболевание, при котором определенные участки кожи воспаляются и зудят. Согласно статистике, проблема возникает у 1-2% населения планеты вне зависимости от возраста, пола и расы. В 20% случаев экзема становится причиной временной потери трудоспособности.

Различают несколько типов экзем, выясним причины появления, признаки и методы лечения каждого из них. Но в любом случае требуется консультация врача. Не стоит заниматься самолечением.

Типы экзем

1. Дерматит атопический – распространенный тип. Заболевание чаще возникает у детей, может протекать в легкой и тяжелой форме. Причинами развития недуга могут служить:

резкие температурные перепады;

косметические средства;

пылевые клещи;

инфекции кожного покрова;

изменения гормонального фона;

аллергическая реакция на некоторые продукты питания.

Основные признаки болезни – появление сухих, воспаленных, зудящих участков на коже, преимущественно на лице, шее, запястьях, коленных и локтевых сгибах.

2. Дерматит контактный. Кожа некоторых людей может негативно реагировать на определенные вещества – кислоты и щелочи, моющие средства, краски и растворители, цемент, резину, латекс, клеи, ткани, растения, лекарственные препараты. При этом заболевании на коже появляются:

сухие и зудящие участки;

мелкие пузыри;

сыпь в виде красных точек.

У человека, склонного к атопическому дерматиту повышен риск развития контактной экземы.

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3. Экзема дисгидротическая. Этой проблемой часто страдают взрослые люди старше 40 лет. Характерный симптом – появление на руках и ногах зудящих мелких или крупных пузырьков с жидкостью внутри. Иногда заболевание сопровождается болезненностью и отечностью пораженных участков. Точные причины болезни не выявлены, но возникает она чаще у людей с поллинозом, атопическим дерматитом, грибковой инфекцией кожного покрова. Спровоцировать развитие недуга могут стрессы и резкие температурные перепады.

4. Экзема дискоидная. Характерный признак – появление на предплечьях, ногах или туловище круглых красных пятен, сопровождающихся зудом и отеком. Точные причины недуга не выявлены, но есть ряд факторов, провоцирующих развитие болезни:

чрезмерная сухость кожи;

нарушение кровотока;

бактериальные инфекции;

некоторые лекарственные препараты;

ожоги, травмы;

укусы насекомых.

Заболевание может возникать у людей любого возраста.

5. Дерматит себорейный. При этом заболевании на лице, в области декольте, подмышек и гениталий появляется красная сыпь, которая сопровождается зудом и отеком тканей. Риск развития недуга повышают другие заболевания:

акне, розацея, псориаз;

расстройство ЖКТ;

эпилепсия;

ВИЧ;

депрессия;

болезнь Паркинсона.

Болезнь может поражать людей в любом возрасте.

6. Экзема варикозная. В группе риска пожилые люди с ослабленными венами, варикозом. При заболевании на ногах появляются:

зудящие пузырьки и пятна;

уплотнения с чешуйчатой поверхностью;

трещины.

Поскольку при этом недуге кожа истончается, важно избегать расчесывания и царапин.

7. Экзема астеатозная. В группе риска люди старше 60 лет. В этом случае на ногах появляются трещины розового или красного цвета, которые зудят и болят. Спровоцировать развитие болезни могут разные факторы:

прохладная погода;

частое использование мыла и других моющих средств;

регулярный прием горячих ванн.

Точные причины болезни не выявлены.

Профилактика и лечение экземы

Предотвратить развитие экземы можно посредством:

применения щадящих моющих средств;

купания в теплой, не горячей воде;

использования мягких полотенец;

регулярного увлажнения кожи;

ношения одежды из натуральных тканей.

Определенных методов лечения экземы нет. Но есть способы, которые позволяют облегчить симптомы заболевания и предотвратить его повторное появление. Изменение диеты может иметь огромное значение. Вот 4 распространенных способов облегчить симптомы экземы.

1. Устранение аллергенов

Более чем у 80 процентов больных экземой в организме уровень антител выше нормы. По сути, у них аллергическая реакция. Многие также страдают аллергическим ринитом , сенной лихорадкой и / или астмой.

Наиболее частыми источниками аллергических реакций являются молоко, яйца, арахис, рыба, соя, пшеница, глютен, цитрусовые и шоколад. Элиминационная диета, исключающая эти продукты по одному, может быть хорошим способом определить, способствуют ли они вашей экземе. Вы также можете попробовать ротационную диету, при которой вы едите только некоторые из этих выделенных продуктов раз в четыре дня.

2. Принимайте пробиотики

Здоровье пищеварительного тракта может оказывать влияние на больных экземой, поддерживая вашу иммунную систему. Здоровая иммунная система зависит от наличия разнообразных бактерий в кишечнике с самого рождения. Определенные штаммы пробиотиков (здоровых бактерий) особенно полезны для построения сильной иммунной системы, к ним относятся виды Bifidobacteria и Lactobacillus.

3. Соблюдайте противовоспалительную диету.

Воспаление является ключевым компонентом развития экземы, поэтому соблюдение противовоспалительной диеты может быть полезным. Диеты с высоким содержанием сахара и рафинированных углеводов приводят к повышению уровня инсулина, что, в свою очередь, способствует воспалению. Вместо этого попробуйте есть цельнозерновые углеводы, белок и много овощей, чтобы снизить уровень инсулина.

Правильный баланс жиров в рационе также может иметь противовоспалительный эффект. Если у вас нет аллергии, полезно есть много жирной рыбы, морепродуктов, орехов, семян и льняного масла. Ешьте меньше насыщенных жиров, сократив потребление молочных продуктов и красного мяса.

Стоит отметить, что у людей с экземой часто нарушена способность метаболизировать основные жиры. Незаменимые жиры и, в частности, жирные кислоты омега-3 необходимы для здоровья кожи и их роли в уменьшении воспаления. Наиболее легко усваиваемая форма омега-3 для людей с экземой содержится в жирной рыбе. Если невозможно есть жирную рыбу три раза в неделю, подумайте о добавлении морских водорослей омега-3.

Крем для рук из конопли (содержащий омега-3 жирные кислоты) также может быть полезен для облегчения симптомов. Масло примулы или масло бурачника также может уменьшить зуд, связанный с экземой.

5. Сбалансируйте потребление витаминов.

Обеспечение хорошего баланса витаминов, минералов и флавоноидов в вашем рационе может улучшить состояние вашей кожи. Следующие витамины и минералы особенно важны при экземе:

Цинк - содержится в морепродуктах, тыквенных семечках, темном шоколаде, постном красном мясе.

Витамин С - содержится в ярко окрашенных фруктах, овощах и шиповнике.

Витамин Е - содержится в семенах подсолнечника, миндале, кедровых орехах, авокадо и кураге.

Витамин D - лучше всего усваивается солнечным светом в летние месяцы. Вы также можете добавлять спрей с витамином D в зимой. опубликовано econet

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