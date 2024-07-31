7 шагов для улучшения функции надпочечников

Надпочечники синтезируют важные для адаптивных и защитных механизмов гормоны. Они выполняют целый ряд других ключевых функций в организме. Дисфункция надпочечников негативно отражается на здоровье и общем состоянии человека. Как поддержать их работу?
Можно назвать несколько главных причин дисфункции надпочечников. Это хронический стресс, воспаление, недостаток отдыха. В результате - нарушение сна, тяга к сладкому, набор веса, постоянная усталость. Восстановить работу надпочечников бывает непросто.
Работа надпочечников, которые производят гормон кортизол, варьируется у разных людей. И возможен как низкий, так и высокий показатель кортизола в течение дня. Имеет смысл сдать полный биохимический анализ крови, чтобы увидеть четкую картину.
Важно отправляться спать не позднее 10-11 часов вечера. В таком случае организм вырабатывает необходимый гормон мелатонин. Продолжительность ночного сна должна быть как минимум 8 часов.
При дисфункции надпочечников важно практиковать легкие физические тренировки (например, кардио на велотренажере). Это поможет снизить нагрузку на надпочечники.
Пищевой протокол при дисфункции надпочечников должен содержать 40% белка, 40% жира и 20% углеводов. Это поможет стабилизировать сахар в крови. Но метаболизм для каждого человека индивидуален. Поэтому вопрос потребления макроэлементов лучше обсудить с вашим доктором.
Поддерживающий эффект при дисфункции надпочечников окажут
Кофеин усугубляет проблему надпочечников и негативно влияет на сон. Важно переключить акцент на увлажнение и выпивать минимум 2 литра воды ежедневно.
Управление стрессом важно не только для работы надпочечников, но и для общего здоровья. Чтобы контролировать стресс, можно применять разные техники: медитацию, иглоукалывание, дыхательные упражнения. Позитивное действие оказывают и прогулки на свежем воздухе.опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/
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