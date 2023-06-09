7 продуктов, богатых йодом, которые стоит включить в свой рацион

Дефицит йода является одной из основных причин заболеваний, связанных с нарушением работы ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.

Йод — очень важный для здоровья микроэлемент. Он участвует в синтезе гормонов щитовидной железы, необходимых для регуляции большинства процессов в организме. Его нехватка может привести к развитию гипо- или гипертиреоза, оба эти состояния нарушают обмен веществ. Поэтому сегодня мы расскажем вам о 7 продуктах, богатых йодом. Обязательно включите их в свой рацион!

Почему йод необходимо включать в рацион

Почему так важно употреблять йод?

Рекомендации по дозировке йода

7 продуктов, богатых йодом

В норме человеку требуется совсем немного этого микроэлемента. Тем не менее эта норма почти удваивается во время беременности и кормления грудью. Ведь недостаток йода может привести к серьезным последствиям для ребенка. К счастью, есть много продуктов, богатых йодом. Читайте дальше, и вы все узнаете!

Почему так важно употреблять йод?

Йод необходим для правильной работы гормонов щитовидной железы. В свою очередь, их основная задача — регуляция обмена веществ.

Важно помнить, что йод необходим для выработки гормонов в организме, а его дефицит во время беременности может негативно повлиять на развитие малыша. Кроме того, такие проблемы, как зоб (увеличенная щитовидная железа), вызывает, помимо прочего, недостаток йода в пище.

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Рекомендации по дозировке йода

Лучший способ получить суточную норму необходимых витаминов — это сбалансированное питание, содержащее разнообразные продукты. Комитет по питанию Института медицины рекомендует следующие нормы потребления йода:

Младенцы:

0 — 6 месяцев: 110 микрограмм в день (мкг/день)

7 — 12 месяцев: 130 мкг/день

Дети:

1-8 лет: 90 мкг/день

9-13 лет: 120 мкг/день

Подростки и взрослые:

Мужчины, начиная с 14 лет и старше: 150 мкг/день

Женщины, начиная с 14 лет и старше: 150 мкг/день

Беременные (в любом возрасте): 220 мкг/день

Кормящие (в любом возрасте): 290 мкг/день

Конкретные рекомендации зависят от возраста, пола и других факторов, таких как беременность. Проконсультируйтесь с врачом, он подскажет, какая ежедневная норма йода требуется в вашем случае, в соответствии с вашими потребностями.

7 продуктов, богатых йодом

1. Йодированная соль

Хотя это не совсем еда, такая соль — самый богатый йодом продукт: 1900 мкг на 100 грамм. Не пугайтесь такой высокой дозировки, ведь соль обычно едят в небольших количествах. У йодированной соли вкус такой же, как у обычной поваренной, но она более полезна для здоровья.

Просто покупайте теперь вместо поваренной соли йодированную и используйте ее при приготовлении любых блюд.

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2. Морские водоросли

Море — природный источник йода, поэтому водоросли отличаются высоким содержанием этого элемента.

В море растет огромное количество съедобных водорослей. Здесь можно особо отметить следующие: келп, араме, хизики, вакаме и джамбу. Келп, например, содержит йод в количестве, которое в 4 раза превышает дневную норму. А всего в одной столовой ложке араме целых 730 мкг йода.

Так что следует быть осторожными с этим продуктом. Ведь чрезмерное потребление йода также может вызвать проблемы с щитовидной железой. Используйте водоросли в качестве добавки для салатов, супов и других блюд. Так вы не превысите норму йода и добавите пользы вашим блюдам.

3. Клюква

В основном мы пишем о ней как о источнике антиоксидантов. А вы знали, что эта лесная ягода также содержит йод? Всего 11 грамм клюквы дадут вам 400 мкг этого элемента. Кроме того, клюква — низкокалорийный продукт, который богат витамином С и клетчаткой, улучшающей кишечный транзит. Еще она содержит калий, железо и кальций. В общем, сплошная польза для здоровья!

Но, конечно же, прежде всего клюква славится своим антиоксидантным действием. Согласно данным Испанского общества гинекологии и акушерства (SEGO), эта лесная ягода помогает бороться с инфекциями мочевых путей, часто встречающихся при беременности. Ведь клюква — природный диуретик.

4. Свежая рыба

Рыба, которая водится в море, является источником йода.

Из всех видов морской рыбы треска содержит больше всего йода: 170 мкг на 100г. Кроме того, в ее мясе содержатся витамины В1, В2, В6 и В9. Они улучшают усвоение углеводов, жиров и белка.

С другой стороны, одна порция макрели (150 г) содержит всего 208 калорий и 255 мкг йода. Кроме того, как и другие виды морской рыбы, она богата омега-3 жирными кислотами. Эти вещества помогают снизить уровень холестерина и триглицеридов в крови, а значит, заботятся о здоровье сердца.

Но самым популярным и доступным видом морской рыбы является тунец. Он также содержит йод: 50 мкг на 100 г. В сардинах и хеке его немного меньше: около 30 мкг на 100 г.

5. Мидии

Этот моллюск неспроста считается «жемчужиной» кулинарии. Ведь в нем мало калорий, но при этом содержится огромное количество питательных веществ. Среди них витамины, аминокислоты и минералы, которые очень полезны для здоровья. В числе минералов есть и йод, 130 мкг на 100г.

6. Курица

Среди всех видов мяса курятина лидирует по содержанию йода. В курином мясе содержится 7 мкг йода на 100 г. Конечно, это не так много, как в рыбе, но все же больше, чем в говядине и свинине.

7. Креветки и лангустины

Морепродукты богаты белком, витаминами и, как мы уже говорили выше, йодом. Например, креветки и лангустины являются оптимальным вариантом: в них 35 мкг йода на 100 г.

Это лишь некоторые примеры продуктов, богатых йодом. Как вы сами можете убедиться, все они вполне доступны, а потому вы можете легко включить их в свой рацион. Однако помните, что избыток йода тоже вреден, так что следите за размером порций.опубликовано econet

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