7 признаков того, что вам не хватает витамина D

Предотвратить психические патологии, онкологию, сердечно-сосудистые и аутоимунные болезни, противостоять большинству инфекций и другим патологиям существенно помогает оптимизация уровня витамина. Симптомы, свидетельствующие о нехватке витамина группы D: лишний вес, ноющие кости, потемнение кожи, возраст 50+, перепады настроения, проблемы с ЖКТ, потливость головы.
Чтобы обеспечить потребность тела требуемой дозой витамина D, мало не только натуральных продуктов, но и в продуктах переработки его недостаточно. Несмотря на то, что это вещество причисляют к ряду витаминов, оно таковым не является. В действительности это своего рода гормон-стероид, который организм получает не из пищи, а вследствие реакции, происходящей под воздействием ультрафиолета.
Еще в конце прошлого века мало кто всерьез задумывался над тем, что наше тело может испытывать нехватку этого витамина. Но с развитием технологий, когда измерить его количество в крови стало значительно проще и быстрее, стало очевидным, что эта проблема имеет глобальный характер и приняла угрожающие масштабы. Ведущий исследователь этой проблемы, доктор М. Холик, заявляет следующее:
В особой группе риска находятся темнокожие народы (уроженцы Африки, Индии или Ближнего Востока), а также люди, которые большую часть времени проводят под крышей помещения или усиленно пользуются солнцезащитными препаратами (они блокируют выработку витамина).
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Пожилые люди страдают от недостатка витамина D не только потому, что пренебрегают солнечными ваннами, но и потому, что с возрастом просто снижается его выработка. После 70 лет снижение продуктивности достигает 30% по сравнению с более молодыми организмами.
Единственный 100% способ это выяснить – анализ крови. Но и без него можно определить нехватку витамина, если обращать внимание на некоторые признаки и симптомы. Ниже вы можете с ними ознакомиться, и если хотя бы один вы соотнесете с собой, нужно незамедлительно проанализировать уровень витамина D в крови.
Темнокожие люди значительно чаще склонны к обретению недостаточного количества витамина D, поскольку им, для того чтобы получить столько же этого вещества, как и людям с белой кожей, нужно в 10 раз больше ультрафиолета.
Доказано, что под влиянием солнечного света увеличивается уровень серотонина, так называемого «гормона хорошего настроения», который вырабатывается мозгом. Результаты проведенного в 2006 году испытания, в котором участвовали 80 добровольцев пожилого возраста, доказали, что люди, склонные к депрессивным состояниям, имеют пониженный уровень витамина D в 11 раз чаще, чем здоровые.
В этом случае нехватка витамина D связана с несколькими условиями. У людей в возрасте не только вырабатывается его меньше под воздействием ультрафиолета, но и почки с гораздо меньшей эффективностью перерабатывают его в вещество, которое способен усвоить организм. К тому же старые люди реже покидают помещение.
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Поскольку витамин D жирорастворимый гормон, то имеющийся в организме жир накапливает его. За счет этого увеличивается потребление витамина пропорционально количеству жировых отложений. То же самое относится и к людям с высокой мышечной массой тела.
По мнению доктора Холика, многие случаи диагностирования хронической усталости или фибромиалгии ошибочны. Многие симптомы, похожие на эти заболевания, появляются вследствие нехватки витамина D в крови. Ноющую боль в суставах вызывает кальций, который из-за нехватки этого вещества проникает в матрицу скелета, вызывая остеомаляцию.
Это один из наиболее часто встречающихся сигналов о дефиците витамина D. Именно по нему зачастую диагностируют нехватку этого витамина у новорожденных, что проявляется в повышенной нервно-мускульной возбудимости.
При наличии болезней ЖКТ, которые сказываются на способности усваивать жиры, может значительно снизиться поглощаемость жирорастворимых веществ, в том числе и витамина D. Среди таких заболеваний можно назвать глютеновую недостаточность, воспаление кишечника и болезнь Крона.
Многочисленные испытания доказали, что те заболевания, от которых умирает более миллиона людей в год во всем мире, можно предотвратить, всего лишь подняв объем витамина D3 в организме. Также это вещество помогает избежать заболевания некоторыми видами рака.
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Этот витамин регулирует работу иммунитета, повышая ее экспрессивность, что помогает успешнее бороться с вирусными и инфекционными заболеваниями.
Если следить за уровнем витамина D в крови, то можно избежать:
Когда речь заходит о его количестве в организме, то уже всем стало ясно, что его уровень должен быть оптимальным, и он сугубо индивидуальный. Поэтому с каждым годом исследователи этот уровень повышают.
По оценкам, уровень витамина у здорового человека, который получает много ультрафиолета, составляет 50-70 нг/мл. И если находиться под солнцем чаще, то принимать витаминные добавки дополнительно не придется. А длительность и объем солнечных ванн будет зависеть от нескольких факторов:
Для этого нужно дважды в год делать анализ крови, который может взять практически любой медик.опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/
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