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7 признаков дефицита цинка и лучшие продукты, чтобы победить его

Автор: Econet 18 октября 2023 5442
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Дефицит минерала цинка в организме может обернуться тяжелыми последствиями. Например, у человека возникают проблемы с кишечником, иммунитетом, неврологией. Как восполнить нехватку цинка в организме? Важно вводить в пищевой рацион продукты с высоким содержанием этого микроэлемента. Вот десятка лучших продуктов с цинком.

7 признаков дефицита цинка и лучшие продукты, чтобы победить его

Дефицит цинка в организме – настоящая проблема современных людей. ВОЗ сообщает, что нехваткой цинка страдает 31% населения планеты. Употребление переработанных продуктов, нездоровый рацион питания не способствуют обогащению организма этим ключевым микроэлементом. Пришло время задуматься и обогатить свое меню продуктами, насыщенными цинком. Вот 10 самых лучших из них.

Симптомы нехватки цинка и продукты, восполняющие дефицит этого минерала

Наряду с низким содержанием железа, йода, витамина А, нехватка цинка выступает фактором задержки роста, умственных патологий, перинатальных осложнений и вероятности различных болезней.

Что значит нехватка цинка?

И молодым, и пожилым людям, необходимо систематическое потребление цинка. Он имеется в каждой клетке, органе, кости, ткани и жидкости в организме.

Если не потреблять достаточно продуктов с высокой концентрацией цинка, есть риск ослабления иммунитета и когнитивных функций.

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Факторы риска при нехватке цинка

Люди с этими заболеваниями и состояниями максимально подвержены нехватке цинка.

  • Алкоголизм : плохая абсорбция цинка.
  • Диабет: страдающим этим заболеванием важно осторожно употреблять препараты цинка, так как значительные дозы критически снижают сахар в крови.
  • Гемодиализ.
  • ВИЧ/СПИД.
  • Синдром всасывания питательных веществ.
  • Ревматоидный артрит. 

Люди, которые также подвержены риску нехватки цинка:

  • недоношенные и дети с малыми весом,
  • дети, находящиеся на грудном вскармливании и грудные дети с дефицитным потреблением, продуктов, насыщенных цинком ,     
  • женщины в период беременности и лактации,    
  • с проблемами пищевого поведения,
  • со стабильной диареей,
  • с воспалениями кишечника,
  • с хроническими проблемами почек,
  • с серповидно-клеточной анемией,
  • в возрасте 65 лет и старше,
  • жесткие вегетарианцы.

Симптомы нехватки цинка

1. Слабая неврологическая функция

Важное для роста и нейропсихологических функций низкое содержание цинка связано с вниманием и двигательными патологиями у младенцев, они сохраняются и в будущем. Цинк лучше усваивается при грамотном балансе прочих ценных веществ.

2. Слабый иммунный ответ

Цинк необходим для иммунной функции. Он важен для:

  • роста и дифференцировки Т-клеток в лейкоциты, 
  • апоптоза («запрограммированной гибели клеток») для уничтожения патогенной флоры, вирусов и онкоклеток,
  • защитных функций мембран клеток

Цинк, кроме того, является важным компонентом для гормональных рецепторов и белков.

3. Диарея

Постоянная диарея может возникнуть из-за сбоев иммунитета, инфекционных заболеваний.

4. Аллергия

Стойкий стресс вызывает усталость надпочечников и ведет к тотальной нехватке кальция, магния и цинка, что повышает гистамин. Цинк - это ключевой фактор содержания гистамина в организме.

Дефицит цинка приводит к большему высвобождению гистамина в жидкости ткани. Это важно, так как:

  • избыток гистамина вызовет симптомы, связанные с аллергией (заложенность носа, зуд, крапивница),
  • высокий гистамин повышает чувствительность к аллергенам.

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7 признаков дефицита цинка и лучшие продукты, чтобы победить его

5. Истончение волос

Нехватка цинка связана с гипотиреозом, который является причиной истончения волос. Гормоны щитовидки важны для поглощения цинка.  

6. Проблемы с кишечником

Кишечная проницаемость вызывает такие состояния как нарушение всасывания необходимых веществ, дерматологические недуги, аллергии, аутоиммунные проблемы и патологии щитовидки.

7. Высыпания на коже

При недостатке цинка появляются кожные высыпания, прыщи.

Восполнение дефицита цинка

Оптимальный вариант избежать нехватки цинка и поддерживать достаточное его содержание в крови – вводить в рацион продукты с высокой концентрацией этого минерала. Это мясо, «дары моря», яйца. Цинк присутствует в зерновых, бобовых, фруктах, овощах. Вторым вариантом является прием добавок с цинком.

7 признаков дефицита цинка и лучшие продукты, чтобы победить его

10 продуктов, богатых цинком

  • Тыквенные семена тыквы  
  • Говядина 
  • Мясо ягненка 
  • Кешью  
  • Нут 
  • Грибы  
  • Мясо цыпленка
  • Кефир/ йогурт 
  • Шпинат  
  • Какао-порошок 

Побочные эффекты цинка

  • Возможно, небезопасно потреблять повышенную дозу цинка длительное время. Это может спровоцировать кашель, жар, боли в животе и прочие осложнения.  
  • Систематический прием 450 мг и более цинка в сутки влияет на содержание железа в крови.
  • Полезно ограничить потребление цинка беременным женщинам и женщинам в период лактации.опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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