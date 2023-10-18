7 признаков дефицита цинка и лучшие продукты, чтобы победить его

Дефицит минерала цинка в организме может обернуться тяжелыми последствиями. Например, у человека возникают проблемы с кишечником, иммунитетом, неврологией. Как восполнить нехватку цинка в организме? Важно вводить в пищевой рацион продукты с высоким содержанием этого микроэлемента. Вот десятка лучших продуктов с цинком.
Дефицит цинка в организме – настоящая проблема современных людей. ВОЗ сообщает, что нехваткой цинка страдает 31% населения планеты. Употребление переработанных продуктов, нездоровый рацион питания не способствуют обогащению организма этим ключевым микроэлементом. Пришло время задуматься и обогатить свое меню продуктами, насыщенными цинком. Вот 10 самых лучших из них.
Наряду с низким содержанием железа, йода, витамина А, нехватка цинка выступает фактором задержки роста, умственных патологий, перинатальных осложнений и вероятности различных болезней.
И молодым, и пожилым людям, необходимо систематическое потребление цинка. Он имеется в каждой клетке, органе, кости, ткани и жидкости в организме.
Если не потреблять достаточно продуктов с высокой концентрацией цинка, есть риск ослабления иммунитета и когнитивных функций.
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Люди с этими заболеваниями и состояниями максимально подвержены нехватке цинка.
Люди, которые также подвержены риску нехватки цинка:
Важное для роста и нейропсихологических функций низкое содержание цинка связано с вниманием и двигательными патологиями у младенцев, они сохраняются и в будущем. Цинк лучше усваивается при грамотном балансе прочих ценных веществ.
Цинк необходим для иммунной функции. Он важен для:
Цинк, кроме того, является важным компонентом для гормональных рецепторов и белков.
Постоянная диарея может возникнуть из-за сбоев иммунитета, инфекционных заболеваний.
Стойкий стресс вызывает усталость надпочечников и ведет к тотальной нехватке кальция, магния и цинка, что повышает гистамин. Цинк - это ключевой фактор содержания гистамина в организме.
Дефицит цинка приводит к большему высвобождению гистамина в жидкости ткани. Это важно, так как:
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Нехватка цинка связана с гипотиреозом, который является причиной истончения волос. Гормоны щитовидки важны для поглощения цинка.
Кишечная проницаемость вызывает такие состояния как нарушение всасывания необходимых веществ, дерматологические недуги, аллергии, аутоиммунные проблемы и патологии щитовидки.
При недостатке цинка появляются кожные высыпания, прыщи.
Оптимальный вариант избежать нехватки цинка и поддерживать достаточное его содержание в крови – вводить в рацион продукты с высокой концентрацией этого минерала. Это мясо, «дары моря», яйца. Цинк присутствует в зерновых, бобовых, фруктах, овощах. Вторым вариантом является прием добавок с цинком.
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Источник: https://econet.kz/
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