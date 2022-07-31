7 привычек, которые продлевают молодость

Улучшить свое настроение и самочувствие, подтянуть фигуру можно с помощью простых методов. Самое главное – нужно привить несколько полезных привычек, которые помогут быстро добиться желанных результатов без неприятностей для здоровья.

Привычки, которые изменят вашу внешность и здоровье

1.Правильное пробуждение

Утром не следует сразу же вскакивать с постели, устремляясь на кухню за заветной чашечкой кофе. Лучше хорошенько потянитесь, подумайте о чем-нибудь приятном, и в течение некоторого времени проделайте несколько массирующих движений кожи головы. Массаж головы поможет проснуться, активизирует лимфатическую систему, улучшает настроение и состояние волос.

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2. Активизируем воду

Вода прекрасно впитывает и запоминает всю информацию. При питье воды мысленно произнесите слова благодарности, думайте о любви к себе, своим близким и Вселенной, загадывайте желания. Постепенно вы сами почувствуете, что стали намного привлекательнее и успешнее, а пожелания вскоре начнут исполняться.

Пейте каждый день до 2 литров чистой активизированной воды, старайтесь не держать питьевую воду в пластике.

3. Включаем в рацион гречку и петрушку

Всего 150-200 гр. гречки и зелени петрушки в ежедневном питании, и вы сами не заметите, как исчезнет несколько лишних килограмм и отеки. Кожа отблагодарит за заботу сиянием, энергия заметно возрастет, здоровье наладится:

по содержанию железа гречиха превосходит любые зерновые культуры. Количество микроэлемента составляет более 37%, что обеспечивает организм гемоглобином и нормализует функции кровоснабжения;

гречневая каша насыщает организм калием – в порции гречки содержится более 15% от дневной нормы этого элемента. Калий помогает укреплению костных тканей, сосудистых стенок, способствует поддержанию водно-солевого баланса;

высокий уровень флавоноидов, кварцетина и рутина, снижает проницаемость стенок сосудов, укрепляет их, чем обеспечивает пользу для здоровья. Особенно гречка полезна в питании беременных, детей, в послеоперационный период, в профилактических мероприятиях при онкологических и других заболеваниях;

высокое содержание пищевых волокон в крупе, делает ее незаменимым продуктом для пациентов, страдающих сахарным диабетом. Клетчатка помогает быстрому снижению сахара – действует через час-два после употребления гречки. Кроме этого, блюда из этой культуры способствуют улучшению пищеварения и стимуляции перистальтики кишечного тракта;

наличие антиоксидантов, таких как фенальной кислоты, токоферола и селена, обеспечивает ускоренное выведение свободных радикалов из организма, понижение уровня холестерина, нормализацию функций нервной системы;

свежая зелень богата всеми минеральными микроэлементами, которые необходимы для организма, она улучшает внешний вид, укрепляет сердечную мышцу, оздоравливает сосудистую систему, избавляет от отечности.

обладает адаптогенными свойствами, восстанавливает организм от переутомления и физических нагрузок, защищает от вирусов и патогенной микрофлоры.

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4. Следим за осанкой

Самой лучшей профилактикой от провисания нижней части лица, одутловатости и второго подбородка является постоянный контроль за своей осанкой. Макушкой нужно тянуться вверх, а подбородок следует держать параллельно поверхности пола.

5. Слегка улыбаемся

Не следует с силой сжимать зубы. Необходимо держать рот немного расслабленным. Пусть на лице будет легкая полуулыбка, радуя окружающих и повышая ваше настроение. Это не только сделает вас более привлекательной в глазах окружающих, то также улучшит настроение, за счет того, что в мозг будут поступать сигналы об улыбке. Кроме того, легкая улыбка поможет укрепить круговую мышцу рта, уменьшить носогубные складки и приподнять уголки губ.

6. Обнимаем любимых

Обнимайте своих близких. Это порадует их, улучшит ваши отношения и стимулирует выработку гормона привязанности окситоцина и гормона радости дофамина.

7. Выполняем упражнения

Регулярно делайте «невидимые» упражнения, которые подтягивают кожные покровы, стимулируют органы и системы и способствуют красоте и здоровью всего организма.

Одно из таких упражнений — «Шлем». Регулярное выполнение этого упражнения поможет предотвратить раннее появление морщин и провисаний кожи. Оно способно заменить хирургическую подтяжку лица и обойтись без скальпеля и финансовых затрат.

Для начала следует потренироваться перед зеркалом, чтобы убедиться в правильном выполнении. Необходимо сесть или встать перед зеркалом, выпрямить спину и втянуть живот. Кончиком языка упирайтесь в небо за верхними зубами. Расслабьте челюстные мышцы и губы. Приняв такое положение, потяните всю мускулатуру черепа к затылочной части.

Ощутите, как потянулись вверх мышечные ткани лба и затылка, задняя поверхность шеи. Это движение должно напоминать тугую шапочку, которая сдавливает голову и тянет кожу вверх.

В конечном итоге вы должны ощутить притяжение всех мышц к наиболее высокой точке головы. Зафиксируйте это положение на 10-20 секунд. Повторите движения 2-3 раза, постепенно доведите до 10 раз. Привыкнув, после выполнения не расслабляйтесь полностью, а поддерживайте лицо в легком напряжении.

Выполняйте эти рекомендации регулярно, пока они не войдут в привычку. Благодаря таким привычкам вы станете энергичнее и моложе, уберете зажимы, станете испытывать меньше стресса, а значит, будете здоровее!опубликовано econet.ru

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