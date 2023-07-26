7 позвонков: Упражнения для шейного отдела доктора Бубновского

Мышцы шеи держатся на мышцах спины, поэтому все упражнения, связанные с нагрузкой на мышцы спины, воздействуют на сосуды, питающие мозг. Это прежде всего разного рода подтягивания. Люди старшей возрастной группы могут заменить подтягивания тягой.

Боли в шейном отделе, головные боли, шум в ушах, головокружение, депрессии, вегето-сосудистая дистония — все эти недуги так или иначе связаны с шейным отделом позвоночника. В нем находится семь позвонков, из которых С5-С6 являются основными, или культовыми, так как на них приходится вся тяжесть головы. Что же происходит в шейном отделе позвоночника, когда там возникает грыжа?

Упражнения для шейного отдела позвоночника от Бубновского

Межпозвонковый диск — это хрящ, на 84% состоящий из воды. Он служит амортизатором и своеобразным подшипником позвоночника. Своих сосудов хрящ не имеет и всю воду, необходимую для своего существования, получает за счет насосной функции мышц. Если же в них происходит застой, они перестают работать, обезвоживаются, и сухой диск, как и «подшипник без смазки», просто разваливается.

Замечу, рассыпавшийся диск никакого физического ущерба не приносит, хотя нейрохирурги пытаются убедить в этом больной народ. Грыжа диска — это стружка от стертого движениями шеи диска, скопившаяся под связками позвоночника. Эту стружку надо «вымести». Помогут этому только мышцы, а не нож или лазер нейрохирурга.

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Шейный отдел, кроме тяжести головы, больше никакой нагрузки не несет. Но по своей структуре это переходная зона от центрального мозга к периферическому, к спинному. Мозг получает питание (кровь) по сосудам, проходящим через слой мышц так называемой «воротниковой зоны». Если же что-то тормозит ее движение, возникают головные боли.

За время моей многолетней практики я сделал несколько выводов: разрушившийся диск «крутить» нельзя, удаление грыжи диска хирургическим путем бессмысленно, ибо, кроме новых рубцово-спаечных изменений, ждать нечего. К тому же это очень дорогие и отнюдь не безопасные операции. Нередко они дают лишь временный эффект. При этом в любом случае человек должен выполнять определенные физические упражнения, иначе станет еще хуже. Грыжи же будут повторяться. После удаления одной в том же месте, как правило, возникает другая.

Обычно к 60 годам у нас исчерпывается ресурс мышечной ткани. И если мышцы, которые составляют 40% тела, бездействуют, возникают гипоксические, ишемические, сосудистые, дистрофические состояния всего организма. Поэтому людям, которые «наелись» таблеток и они уже не дают никакого эффекта, а мириться с головными болями, часто сочетающимися с болями в плечах, руках, шее, не хочется, я рекомендую упражнения, восстанавливающие кровоток по позвоночным артериям.

Мышцы шеи держатся на мышцах спины, поэтому все упражнения, связанные с нагрузкой на мышцы спины, воздействуют на сосуды, питающие мозг. Это прежде всего разного рода подтягивания.

Люди старшей возрастной группы могут заменить подтягивания тягой. В каждом доме хорошо иметь турник или какое-либо приспособление под потолком, его заменяющее. Даже если вы в силу возраста, избыточного веса не можете подтянуться, то используйте турник в других целях. Например, к нему прикрепляем эспандеры или резиновые бинты. Садимся на стул или на пол и выполняем тяговые движения к груди и за голову.

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Если у кого-то нет эспандера или резинового бинта, отжимайтесь от пола в классическом варианте (опора на ладони и пальцы прямых ног) либо в простом варианте — с упором на колени. При этом надо добиваться, чтобы тело было прямое и при отжимании касалось пола всей плоскостью.

Ослабленным людям я предлагаю 10 раз по пять отжиманий. Сделали пять, обошли вокруг стола, потом еще пять, и так до 50. Каждое из этих упражнений «берем на вооружение» раз в три дня. Дело в том, что ежедневные силовые нагрузки на одну и ту же мышцу нежелательны, она должна отдыхать 48 часов.

Хорошо работают мышцы спины в сочетании с мышцами плеча при упражнении, которое я называю «пилка дров». Прикрепляем тот же эспандер или резиновый бинт к неподвижной опоре. Чем выше опора, тем лучше прорабатываются мышцы шейного отдела позвоночника. Надо стараться, чтобы, двигаясь вперед-назад, работала еще и спина.

Эспандер можно заменить гантелей и выполнять аналогичное упражнение.

Для мышц груди, влияющих на питание мозга, существует упражнение «пулловер».

Лежа на полу, а лучше — на скамье или сидя, мы прямыми руками из-за головы тянем вес вперед, останавливая его перед грудью. Выполняем упражнение с гантелями, у них должен быть такой вес, который человек может опустить за голову и поднять на прямых руках не менее 12–15 раз.

Значит, сегодня мы отжимаемся, завтра «пилим дрова», послезавтра тянем гантели или эспандер.

Каждый день в нашей программе присутствует одно упражнение, которое мы делаем долго, 15–20 минут, повышая мобильность движений. Тогда количество перейдет в качество.

И, конечно же, занятия завершаем обливанием холодной водой. Но если вас мучают головные боли, то поднять ведро и опрокинуть его на себя довольно трудно. Поэтому примите контрастный душ, финишной точкой которого станет 3-5-секундное стояние под ледяной водой. Этого достаточно, чтобы «обжечь» тело. А через месяц-два-три вы почувствуете себя совершенно другим человеком.опубликовано econet

Сергей Бубновский "Оздоровление позвоночника и суставов: методики С. М. Бубновского, опыт читателей «Вестника «ЗОЖ»"

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