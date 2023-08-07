7 мужских способов повысить тестостерон

Проблемы в интимной сфере и прочие симптомы снижения тестостерона у мужчин далеко не преклонного возраста – сегодня вопрос очень злободневный. Как можно «узнать в лицо» низкий тестостерон и принять эффективные меры, чтобы замедлить его падение? Вот полезные рекомендации.

Проблемы в интимной сфере и прочие симптомы снижения тестостерона у мужчин далеко не преклонного возраста – сегодня вопрос довольно злободневный. Как можно «узнать в лицо» низкий тестостерон и принять эффективные меры, чтобы замедлить его падение? Вот полезные рекомендации, которые могут пригодиться.

Низкий показатель тестостерона у мужчин

Низкий тестостерон у мужчин молодого возраста - ключевая характеристика сбоя в обмене веществ. Следствиями низкого содержания указанного гормона оказываются снижение либидо и сексуального желания, плюс набор веса (а конкретно - жира в области живота) на фоне утраты мышечной массы. В психоэмоциональной сфере низкий уровень тестостерона может привести к стойкой депрессии.

Фактором снижения тестостерона у представителей сильного пола в возрастной группе 20-30 лет выступают отнюдь не гормональные проблемы, а малоподвижный стиль жизни, порочное питание и пагубные привычки. Еще низкий тестостерон является сигналом стабильной перетренированности у тех спортсменов, которые интенсивно практикуют ежедневные силовые тренировки.

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Возрастное «падение» тестостерона

Процесс возрастного снижения показателя тестостерона у мужчин с нормальным здоровьем, как правило, запускается в 30-35 лет, активизируясь к 50 годам. Так как показатель данного гормона снижается плавно, многие мужчины не замечают этого процесса. В то время как женщина в менопаузе резко утрачивает до 30-40% гормонов, снижение тестостерона у сильного пола происходит на 1-5% в год.

Симптомы низкого тестостерона довольно невнятны. В домашних условиях нельзя будет достоверно выяснить, понижен ли уровень гормонов или нет. Если вы планируете применять медикаменты для повышения тестостерона, имеет смысл проконсультироваться с доктором-андрологом и пройти лабораторный тест крови.

Низкий уровень тестостерона и здоровье мужчины

Тестостерон как таковой не оказывает непосредственного воздействия на потенцию - он воздействует на общее мужское возбуждение и стимулирует рецепторы головного мозга, активируя синтез оксида азота, запускающий эрекцию. Низкий тестостерон воздействует на уровень либидо и на качественный состав спермы.

Пониженный показатель указанного полового гормона снижает интерес к сексу, мужчине сложно достигать качественную эрекцию, усложняется достижение эякуляции и притупляются ощущения при оргазме.

Симптомы пониженного тестостерона

1. Снижение количества эякулята. Чем выше показатель тестостерона, тем больший объем семенной жидкости продуцируется.

2. Прекращение эрекций в ночное время. Мужчина с нормальным здоровьем должен иметь утреннюю/ночную эрекцию по меньшей мере 3-4 раза в 7 дней, так как она связана с суточными изменениями уровня этого полового гормона. Стабильное отсутствие таких эрекций, вероятно, связано с падением тестостерона.

3. Внезапные приливы тепла. Снижение гормональных показателей в период мужской андропаузы вызывает «горячие приливы» - внезапно появляющееся ощущение тепла, от головы опускающееся ниже. Параллельно повышается потливость.

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4. Изменение характера. Низкий уровень тестостерона явно притупляет резкость черт характера мужчины.

Резкое падение тестостерона (преимущественно у молодых мужчин) сопровождается стойким депрессивным состоянием. Слабеет возможность фокусировки на конкретной цели, появляется ощущение затуманенного сознания, слабеет мотивация, прогрессирует апатия.

Можно ли «поднять» тестостерон с помощью питания?

Поднять тестостерон посредством питания невозможно – нет продуктов, поднимающих уровень данного полового гормона. Но оптимизация диеты может позитивно отразиться на тестостероне.

В этой связи 7 вариантов повысить тестостерон

1. Оптимизация рациона питания

Во-первых, важно крайне ограничить объем употребляемых быстрых углеводов (к ним относятся сахар, сладости, выпечка), фастфуда, параллельно следует увеличить потребление клетчатки. Целесообразно контролировать присутствие жиров Омега-3, микроэлементов железа (Fe), йода (I), цинка (Zn) и магния (Mg), витамина D.

В меню непременно должны входить: морепродукты, орехи, мясо, рыба, яйца, фрукты, овощи, ягоды, лимоны, клубника, салат, картофель, брокколи, зелень, травы и такие коренья как имбирь и женьшень, сухофрукты, молоко, кефир, сыр, бобовые культуры и каши. Не возбраняются специи: красный перец, чеснок, кари подавляют эстроген (женский гормон).

2. Физическая активность

Будут как нельзя кстати короткие по продолжительности интенсивные тренировки в жёстком темпе. Следует уделить внимание силовым тренировкам, принцип которых - это упор на базу, вес больше, повторов меньше.

3. Сказать твердое «нет» пагубным привычкам

Спиртные напитки наносят комплексный ущерб всему организму (страдают практически все системы и органы). То же самое можно сказать и о курении.

4. Важность витамина D

Оптимальный вариант получения витамина D – солнечное излучение. Нормальная доза 5-10 мин. дважды в неделю провести на солнце с 10 утра до 3 часов пополудни.

5. Свести на нет стресс

При стабильном стрессе организм синтезирует кортизол, который мешает тестостерону «действовать». Могут помочь йога, медитация и прочие психотехники.

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6. Отдых и полноценный сон

Обязательное условие - спать 7-8 часов в сутки. Если ложиться в постель до полуночи, а подниматься в 6-7.00 утра, сон окажется эффективен и полезен.

7. Позитивные эмоции

Занимайтесь туризмом, общайтесь с друзьями, посещайте интересные места, не «закисайте» дома в четырех стенах. Позитивный настрой даст свои плоды. К тому же, общение и поездки – это знакомства с девушками, что придется как нельзя кстати.*опубликовано econet

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