7 мужских способов повысить тестостерон

Проблемы в интимной сфере и прочие симптомы снижения тестостерона у мужчин далеко не преклонного возраста – сегодня вопрос очень злободневный. Как можно «узнать в лицо» низкий тестостерон и принять эффективные меры, чтобы замедлить его падение? Вот полезные рекомендации.
Проблемы в интимной сфере и прочие симптомы снижения тестостерона у мужчин далеко не преклонного возраста – сегодня вопрос довольно злободневный. Как можно «узнать в лицо» низкий тестостерон и принять эффективные меры, чтобы замедлить его падение? Вот полезные рекомендации, которые могут пригодиться.
Низкий тестостерон у мужчин молодого возраста - ключевая характеристика сбоя в обмене веществ. Следствиями низкого содержания указанного гормона оказываются снижение либидо и сексуального желания, плюс набор веса (а конкретно - жира в области живота) на фоне утраты мышечной массы. В психоэмоциональной сфере низкий уровень тестостерона может привести к стойкой депрессии.
Фактором снижения тестостерона у представителей сильного пола в возрастной группе 20-30 лет выступают отнюдь не гормональные проблемы, а малоподвижный стиль жизни, порочное питание и пагубные привычки. Еще низкий тестостерон является сигналом стабильной перетренированности у тех спортсменов, которые интенсивно практикуют ежедневные силовые тренировки.
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Процесс возрастного снижения показателя тестостерона у мужчин с нормальным здоровьем, как правило, запускается в 30-35 лет, активизируясь к 50 годам. Так как показатель данного гормона снижается плавно, многие мужчины не замечают этого процесса. В то время как женщина в менопаузе резко утрачивает до 30-40% гормонов, снижение тестостерона у сильного пола происходит на 1-5% в год.
Симптомы низкого тестостерона довольно невнятны. В домашних условиях нельзя будет достоверно выяснить, понижен ли уровень гормонов или нет. Если вы планируете применять медикаменты для повышения тестостерона, имеет смысл проконсультироваться с доктором-андрологом и пройти лабораторный тест крови.
Тестостерон как таковой не оказывает непосредственного воздействия на потенцию - он воздействует на общее мужское возбуждение и стимулирует рецепторы головного мозга, активируя синтез оксида азота, запускающий эрекцию. Низкий тестостерон воздействует на уровень либидо и на качественный состав спермы.
Пониженный показатель указанного полового гормона снижает интерес к сексу, мужчине сложно достигать качественную эрекцию, усложняется достижение эякуляции и притупляются ощущения при оргазме.
1. Снижение количества эякулята. Чем выше показатель тестостерона, тем больший объем семенной жидкости продуцируется.
2. Прекращение эрекций в ночное время. Мужчина с нормальным здоровьем должен иметь утреннюю/ночную эрекцию по меньшей мере 3-4 раза в 7 дней, так как она связана с суточными изменениями уровня этого полового гормона. Стабильное отсутствие таких эрекций, вероятно, связано с падением тестостерона.
3. Внезапные приливы тепла. Снижение гормональных показателей в период мужской андропаузы вызывает «горячие приливы» - внезапно появляющееся ощущение тепла, от головы опускающееся ниже. Параллельно повышается потливость.
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4. Изменение характера. Низкий уровень тестостерона явно притупляет резкость черт характера мужчины.
Резкое падение тестостерона (преимущественно у молодых мужчин) сопровождается стойким депрессивным состоянием. Слабеет возможность фокусировки на конкретной цели, появляется ощущение затуманенного сознания, слабеет мотивация, прогрессирует апатия.
Поднять тестостерон посредством питания невозможно – нет продуктов, поднимающих уровень данного полового гормона. Но оптимизация диеты может позитивно отразиться на тестостероне.
Во-первых, важно крайне ограничить объем употребляемых быстрых углеводов (к ним относятся сахар, сладости, выпечка), фастфуда, параллельно следует увеличить потребление клетчатки. Целесообразно контролировать присутствие жиров Омега-3, микроэлементов железа (Fe), йода (I), цинка (Zn) и магния (Mg), витамина D.
В меню непременно должны входить: морепродукты, орехи, мясо, рыба, яйца, фрукты, овощи, ягоды, лимоны, клубника, салат, картофель, брокколи, зелень, травы и такие коренья как имбирь и женьшень, сухофрукты, молоко, кефир, сыр, бобовые культуры и каши. Не возбраняются специи: красный перец, чеснок, кари подавляют эстроген (женский гормон).
Будут как нельзя кстати короткие по продолжительности интенсивные тренировки в жёстком темпе. Следует уделить внимание силовым тренировкам, принцип которых - это упор на базу, вес больше, повторов меньше.
Спиртные напитки наносят комплексный ущерб всему организму (страдают практически все системы и органы). То же самое можно сказать и о курении.
Оптимальный вариант получения витамина D – солнечное излучение. Нормальная доза 5-10 мин. дважды в неделю провести на солнце с 10 утра до 3 часов пополудни.
При стабильном стрессе организм синтезирует кортизол, который мешает тестостерону «действовать». Могут помочь йога, медитация и прочие психотехники.
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Обязательное условие - спать 7-8 часов в сутки. Если ложиться в постель до полуночи, а подниматься в 6-7.00 утра, сон окажется эффективен и полезен.
Занимайтесь туризмом, общайтесь с друзьями, посещайте интересные места, не «закисайте» дома в четырех стенах. Позитивный настрой даст свои плоды. К тому же, общение и поездки – это знакомства с девушками, что придется как нельзя кстати.*опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/
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