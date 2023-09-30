7 эфирных масел для щитовидной железы

У огромного процента населения в настоящее время есть проблемы со щитовидной железой, и как результат увеличение веса, изменение метаболизма и многое другое! Использование этих эфирных масел может помочь наладить функцию щитовидной железы.

Использование эфирных масел является отличным способом поддержания здоровья щитовидной железы. Многие растения, которые упоминаются здесь, поддерживают ваше общее здоровье, щитовидную железу и обмен веществ. Воспаление вызывает синдром дырявого кишечника, что, в свою очередь, увеличивает риск возникновения проблем со щитовидной железой. Основной причиной проблем с гормонами щитовидной железы является несбалансированное питание, обработанные продукты питания, синдром дырявого кишечника, воздействие химических веществ и слишком сильное воспаление.

А именно:

Низкий уровень тиреотропного гормона часто связан с недостатком антиоксидантов.

Высокий уровень тиреотропного гормона щитовидной железы вызывает окисление и воспаление.

При синдроме дырявого кишечника химические вещества проникают в организм, вызывая воспаление и токсическую нагрузку. Стрессы, несбалансированное питание, пищевая непереносимость и отсутствие необходимых продуктов в нашем рационе также создают воспалительную реакцию.

На что влияют гормоны щитовидной железы?

Метаболизм и аппетит - ваша энергия, способность сжигать жир и даже использование питательных веществ в организме.

Температура тела и реакции тела

Настроение

Частота сердцебиения

Функция мозга

Поддержание мышц

Плодородие и гормональный баланс

Прочность костей

Эфирные масла могут помочь справится с корнем проблемы, особенно стрессом. Эфирные масла служат отличным источником антиоксидантов для организма и могут помочь уменьшить воспаление. Это, в свою очередь, помогает щитовидной железе. Масла, которые помогают восстановить функцию щитовидной железы:

Эфирное масло лемонграсса

Лемонграсс обладает мощными противовоспалительными свойствами. Такое масло, нанесённое на шею, может помочь уменьшить дискомфорт в щитовидной железе и обеспечить лечебные свойства.

Эфирное масло имбиря

Эфирное масло имбиря очень полезно для уменьшения воспаления. Также оно здорово помогает пищеварительному тракту, налаживая его работу должным образом. На клеточном уровне имбирь уменьшает синдром протекающей кишку и воспаление. Смесь имбиря и лимонного масла, используемая в качестве ароматерапии, помогла сохранить слюнную железу у пациентов, которые проходили лечение от рака щитовидной железы.

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Эфирное масло куркумы

Родственник имбиря, куркума, во многих отношениях помогает поддерживать здоровье щитовидной железы. Протекающий кишечник является виновником ухудшения состояния щитовидной железы. Эфирное масло куркумы может быть полезным при воспалительных заболеваниях кишечника. Эти состояния напрямую связаны с проблемами со щитовидной железой. Высокий уровень гормона щитовидной железы или T3 может вызвать стресс и воспаление. Куркума также снижает нагрузку на организм, вызванную слишком высоким уровнем T3. В ходе исследований куркума также снизила рост клеток рака щитовидной железы.

Эфирное масло лаванды



Повышенный уровень кортизола или гормона стресса может нарушить нормальную функцию щитовидной железы. Эфирное масло лаванды снизило уровень кортизола почти на 70% у пациентов, готовящихся к операции на открытом сердце. Лаванда также уменьшает количество свободных радикалов и окислительное повреждение, снижая уровень гормона стресса- кортизола. Научно доказано, что лаванда способствует успокоению.

Эфирное масло сандалового дерева: сандаловое дерево способствует хорошему настроению и минимизирует беспокойство, симптом, который сопровождается дисбалансом щитовидной железы.

Эфирное масло мирры

Мирра улучшает все функции щитовидной железы у мышей, в том числе улучшает преобразование Т4 в Т3 и увеличивает поглощение йода. Как и многие другие упомянутые эфирные масла, мирра уменьшает воспаление и обладает антиоксидантной активностью. Ладан и мирра эффективно блокируют воспаление. Мирра предотвращала низкий уровень гормона щитовидной железы у самок мышей, уменьшая маркеры воспаления в организме.

Эфирное масло ладана

ладан эффективно блокирует воспаление в организме, а также усиливает действие других эфирных масел. Ладан используется также для уменьшения боли и воспаления в суставах. Ладан может улучшить состояние при кожных заболеваниях, которые сопровождают проблемы с щитовидной железой, такие как сухость кожи. Ладан может защитить щитовидную железу, уменьшая количество свободных радикалов в организме.

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Эфирные масла для здорового обмена веществ

Низкий уровень тиреотропного гормона может вызвать вялый обмен веществ и увеличение веса. Эфирные масла, могут использоваться для поддержания здорового обмена веществ. (масло грейпфрута, мяты перечной, корицы, а также имбиря).

Эфирные масла, которые уменьшают воспаление:

тимьян

гвоздика

роза

эвкалипт

укроп

бергамот

Как использовать эфирные масла для поддержания щитовидной железы?

Наносите непосредственно на область шеи. Сочетание нескольких типов эфирных масел может повысить эффективность. Хорошая комбинация масел для щитовидной железы - гвоздика, мирра, ладан и лемонграсс вместе. Мы впитываем эфирные масла непосредственно через кожу, как и большинство вещей, которые мы наносим на наше тело.

Внимание! Во многих эфирных маслах используются гексан и растворители для экстракции растительных соединений. Даже используются химические наполнители! Используйте только чистые и натуральные масла с терапевтическими свойствами. Перечисленные выше масла также можно принимать внутрь, используя 1-2 капли два раза в день, разбавив их водой. Эфирные масла не являются заменой лекарств, но могут поддерживать здоровье организма.

Регулярно проверяйте уровень гормонов щитовидной железы у врача и при необходимости корректируйте лечение. Обязательно соблюдайте осторожность, если вы чувствительны к любому из эфирных масел. опубликовано econet

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