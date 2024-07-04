7 болезней, на которые может указывать сухость во рту

Если появилась сухость во рту, не стоит игнорировать этот сигнал организма. Вы либо недостаточно употребляете воду, либо это следствие более серьёзных заболеваний. Каких именно - читайте далее...
Обмен воды в организме является одним из основополагающих процессов. Вода – универсальный растворитель, поэтому она и выполняет такое огромное количество функций. Это транспорт, защита, поддержание гомеостаза, кислотно-щелочного равновесия. Одним из признаков нехватки воды в организме является сухость во рту. Если организм обезвожен, это пагубно сказывается на работе каждого органа и системы.
Обезвоживание незаметно, потому что каждый день человек не выпивает нужную дозу воды, но не замечает никаких изменений в собственном состоянии. А в это время кровь сгущается, повышается вероятность образования тромбов, страдают почки. Однако сухость во рту может подсказать, что нужно употреблять больше воды.
Это не единственная причина сухости, которую называют ксеростомия в медицинской сфере, потому что симптом довольно распространен.
Сухость во рту указывает также на следующие заболевания:
Нарушение обмена глюкозы влияет на все другие обмены. Организм пытается вывести лишнюю глюкозу, но она уходит вместе с водой. Поэтому человек ощущает сухость во рту, жажду, часто мочится.
Это ферментопатия, которая заключается в непереносимости глютена злаковых. Отмечается, что пациенты могут иметь густую тянущуюся слюну или ксеростомию.
Онкологическая патология, что поражает лимфатические узлы и сосуды.
Заболевание соединительной ткани, когда клетки собственного иммунитета атакуют ткань, в том числе и ткань слюнных желез. Из-за этого выработка слюны прекращается или заметно снижается.
Изменение гормонального фона, особенно такое резкое, негативно влияет на продукцию слюны у женщин.
Банальный насморк может вызвать ксеростомию, потому что больной будет дышать через рот, ведь нос забит. Это высушивает слизистую.
Множество препаратов могут вызвать сухость, среди них: ингибиторы протонной помпы, антидепрессанты, антигистаминные, диуретики, бронходилататоры. Обязательно необходима консультация специалиста.опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/
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