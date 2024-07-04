7 болезней, на которые может указывать сухость во рту

Если появилась сухость во рту, не стоит игнорировать этот сигнал организма. Вы либо недостаточно употребляете воду, либо это следствие более серьёзных заболеваний. Каких именно - читайте далее...

Обмен воды в организме является одним из основополагающих процессов. Вода – универсальный растворитель, поэтому она и выполняет такое огромное количество функций. Это транспорт, защита, поддержание гомеостаза, кислотно-щелочного равновесия. Одним из признаков нехватки воды в организме является сухость во рту. Если организм обезвожен, это пагубно сказывается на работе каждого органа и системы.

Сухость во рту как следствие семи заболеваний

Обезвоживание незаметно, потому что каждый день человек не выпивает нужную дозу воды, но не замечает никаких изменений в собственном состоянии. А в это время кровь сгущается, повышается вероятность образования тромбов, страдают почки. Однако сухость во рту может подсказать, что нужно употреблять больше воды.

Это не единственная причина сухости, которую называют ксеростомия в медицинской сфере, потому что симптом довольно распространен.

Сухость во рту указывает также на следующие заболевания:

1. Сахарный диабет

Нарушение обмена глюкозы влияет на все другие обмены. Организм пытается вывести лишнюю глюкозу, но она уходит вместе с водой. Поэтому человек ощущает сухость во рту, жажду, часто мочится.

2. Целиакия

Это ферментопатия, которая заключается в непереносимости глютена злаковых. Отмечается, что пациенты могут иметь густую тянущуюся слюну или ксеростомию.

3. Лимфогранулематоз

Онкологическая патология, что поражает лимфатические узлы и сосуды.

4. Синдром Шегрена

Заболевание соединительной ткани, когда клетки собственного иммунитета атакуют ткань, в том числе и ткань слюнных желез. Из-за этого выработка слюны прекращается или заметно снижается.

5. Менопауза

Изменение гормонального фона, особенно такое резкое, негативно влияет на продукцию слюны у женщин.

6. Ринит любого генеза

Банальный насморк может вызвать ксеростомию, потому что больной будет дышать через рот, ведь нос забит. Это высушивает слизистую.

7. Прием препаратов

Множество препаратов могут вызвать сухость, среди них: ингибиторы протонной помпы, антидепрессанты, антигистаминные, диуретики, бронходилататоры. Обязательно необходима консультация специалиста.опубликовано econet

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