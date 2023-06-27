От чего возникают ночные судороги в ногах?

Ночные судороги - явление неприятное, возникающее внезапно и сопровождающееся сильной болью в области икр.

Ночные судороги - явление неприятное, возникающее внезапно и сопровождающееся сильной болью в области икр. Причин возникновения мышечных спазмов множество, начиная с неудобной позы во время сна, дефицита магния и следствие таких заболеваний, как варикоз и диабет.

Ночные судороги можно разделить на однократные и носящие хронический характер. В первом случае мышечные боли может вызвать неудобная поза во время сна, переохлаждение или сильная усталость. Периодические судороги чаще всего сигнализируют о начале заболевания. Следует как можно скорее обратиться к врачу и провести обследование организма.

Причинами судорог бывают скрытые травмы ног, варикоз, неврологические заболевания, воспалительные процессы. Также они часто сопровождают начальную стадию сахарного диабета. Для выявления истинной причины ночных судорог следует пройти обследование у флеболога, невролога и эндокринолога. Однако в первую очередь стоит обратиться к терапевту для сдачи основных анализов.

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Также среди основных причин – нехватка магния в организме. Дефицит может возникнуть во время беременности, длительного стресса, при приеме медицинских препаратов или в случае соблюдения белковой диеты. Спасением станут витаминные комплексы и специализированные препараты с содержанием магния. Также стоит ввести в свой рацион кориандр, петрушку, укроп и базилик. Зелень содержит в 100 г около 700 мг магния, а это двойная суточная доза взрослого человека. Богат магнием авокадо, фасоль и чечевица. В 100 г темного горького шоколада содержится 200 мг магния.

Основное предназначение магния – помощь в усвоении организмом кальция, поэтому восполнять его недостаток следует одновременно с приемом кальциевых препаратов. Также магний влияет на работу мозга, снижает высокое кровяное давление и способствует выводу камней из желчного пузыря.

Во время судороги рекомендуется встать на пятку ноги, в которой возникли боли. Руками следует помассировать напряженный участок мышц. Если после прохождения судороги боль в мышце осталась, необходимо забинтовать эластичным бинтом всю ногу, от ступни до колена.

Кроме приема медицинских препаратов, содержащих кальций и магний, стоит обратить внимание на правильность своего питания. Отличным дополнение станет и утренняя гимнастика. К профилактике ночных судорог относятся контрастные ванночки, массаж, надевание шерстяных носков на время сна. Если ваш рабочий день устроен таким образом, что большую часть времени вы проводите стоя, стоит задуматься о смене работы. Ночные судороги в этом случае являются симптомом начала такого заболевания, как варикозное расширение вен.

При повышенной усталости ног и ночных судорогах следует особое внимание уделить качеству своей обуви, женщинам стоит отказаться от постоянного ношения обуви на каблуке.опубликовано econet