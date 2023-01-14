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Отеки и задержка жидкости в организме: как с ними справиться?

Источник: Econet 14 января 2023 5958
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Задержка жидкости в организме не является серьезным заболеванием, но, без сомнения, может вызывать различные осложнения

Отеки и задержка жидкости в организме: как с ними справиться?

Задержка жидкости в организме не является серьезным заболеванием, но, без сомнения, может вызывать различные осложнения и ослабить здоровье. Доктора считают, что задержка жидкости сигнализирует о серьезном дисбалансе в организме или каком-либо скрытом заболевании, на которое следует обратить внимание.

Что следует знать о задержке жидкости в организме?

Этот процесс связан с накоплением воды или других жидкостей в нашем теле. От отеков чаще всего страдают женщины, поэтому именно им следует знать, как можно решить эту проблему.Обязательно нужно иметь в виду, что наше тело все время пытается уравновесить баланс жидкостей, который нарушается из-за гормональных изменений. Когда мы пьем больше воды, чем необходимо, тело выводит излишки через пот или мочу. Проблема возникает, когда вся жидкость не выводится по той или иной причине и баланс нарушается. Это называется задержкой жидкости.

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Наиболее распространенные причины задержки жидкостей:

  • Неправильное или несбалансированное питание
  • Гормональный дисбаланс
  • Высокое потребление соли и пряностей
  • Нарушения работы печени
  • Ослабленная функция сердца и почек
  • Прием определенных лекарственных препаратов
  • Дефицит белка
  • Сидячий образ жизни
  • Беременность
  • Менопауза
  • Некоторые периоды менструального цикла
  • Расстройства печени

Наиболее распространенные симптомы задержки жидкостей в организме:

  • Беспричинная прибавка в весе
  • Отек ног или рук
  • Учащенное сердцебиение
  • Общее недомогание
  • Колики
  • Слабость или усталость
  • Гипертония
  • Целлюлит
  • Слабое мочеиспускание

Продукты, от которых следует отказаться

  • Соль: необходимо полностью исключить ее из рациона или хотя бы заменить морской солью. Также можно улучшить вкус продуктов с помощью водорослей, пряных трав или кардамона. Имей в виду, что сосиски, копчености, консервы, готовые пюре и соки, майонез и соусы, сыры, замороженные продукты, супы быстрого приготовления и бульоны, соевый соус и некоторые приправы содержат в себе очень много соли, о наличии которой мы иногда забываем.
  • Насыщенные жиры и красное мясо 
  • Коровье молоко: оно содержит слишком много жиров. Также не рекомендуется употреблять обезжиренное молоко, потому что оно обработано химическим путем, – так ты только заставляешь свой организм работать усерднее. Кроме того, молоко не выводится полностью из слизистой оболочки кишечника, что препятствует полному очищению организма. Замени его растительным молоком – рисовым, миндальным или овсяным.

Отеки и задержка жидкости в организме: как с ними справиться?

Натуральные средства против отеков

  • Одуванчик: это растение обладает множеством полезных свойств, например, оно позволяет вывести из организма излишки воды.  Прокипяти горсть сушеных листьев и корней в полутора литрах воды. Накрой крышкой и дай остыть. Выпей чашку перед едой.
  • Кукуруза: вскипяти несколько столовых ложек сушеной кукурузы в воде в течение 20 минут. Принимай один раз в день, чтобы стимулировать работу почек и избавиться от лишней жидкости (в случае почечной недостаточности лучше сначала проконсультироваться с врачом).
  • Чай: любой сорт хорош для решения проблемы отеков. Чай нужно готовить в такой пропорции: одна чайная ложка сухих листьев на чашку воду.
  • Таволга: природное мочегонное. Сделай настой из 4 г сушеных цветков и листьев и принимай дважды в день.
  • Росянка:  благодаря высокому содержанию флавоноидов является отличным мочегонным средством. Принимай настой из 1-2 г росянки на одну чашку воды три раза в день.
  • Черешня: выводит мочу из организма, помогает почкам лучше работать, особенно актуальна для людей, страдающих ожирением, почечной недостаточностью, отлично справляется с воспалениями и отеками.
  • Цикорий: оздоравливает печень, стимулирует деятельность почек, полезен для пациентов, которые страдают подагрой или артритом. Приготовь отвар из 30 г сушеных корней и литра воды и выпивай по две чашки в день.

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Как приготовить полезные соки, которые помогают избавиться от отеков:

  • Сок из яблок, грейпфрута и укропа: тебе понадобится один грейпфрут, одно яблоко и ¼ пучка укропа.   Выжми сок из одного грейпфрута, нарежь яблоко и укроп, добавь все в блендер и взбивай в течение нескольких минут. Процеди и выпивай один стакан по утрам каждые три дня.
  • Сок из спаржи и огурцов: тебе понадобится пучок спаржи и два огурца. Вымой, очисти и нарежь овощи. Измельчи их в блендере, процеди. Выпивай по стакану в день.
  • Сок из петрушки и моркови:  тебе понадобится пучок петрушки, две больших моркови и стакан воды. Промой морковь и петрушку, очисти и нарежь. Взбей вместе со стаканом воды в блендере. Выпивай по стакану каждый день.
  • Сок из моркови, огурцов, петрушки, яблок и ананаса:  тебе понадобится две моркови, один огурец, пять веточек петрушки, одно яблоко и два ломтика ананаса. Промой и нарежь все ингредиенты и помести их в блендер вместе с чашкой воды и взбей. Выпивай один стакан в день натощак.опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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