Эффективные рецепты для борьбы с грибковой инфекцией

Микоз — общее название для всех видов грибковых поражений. Грибок на ногах — довольно распространенное заболевание. В нашей подборке собраны способы борьбы с заболеванием натуральными средствами

Микоз — общее название для всех видов грибковых поражений. Грибок на ногах — довольно распространенное заболевание. В нашей подборке собраны способы борьбы с заболеванием натуральными средствами.

9 средств для борьбы с грибковой инфекцией

1. Толокнянка и чистотел



50-60 г чистотела необходимо залить кипятком (1,5 литра).

Настой должен немного остыть, после чего в него добавляется 3-процентная перекись водорода.

Достаточно будет 50 мл.

Опустить туда ноги на 15 – 20 мин.

Затем к ногтю необходимо приложить лист толокнянки, разрезанный вдоль.

Для закрепления результата настой чистотела рекомендуется употреблять и внутрь. Для этого трава чистотела заливается 1 стаканом кипятка и настаивается в термосе около часа. Принимать его следует четыре раза в день по одной столовой ложке.



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2. Ванночки из дубовой коры

Ванночки из коры дуба – одно из самых эффективных средств для лечения грибка.

200-250 гр. измельченной коры дубы насыпаются в небольшую кастрюльку с 1 литром холодной воды.

Далее кастрюля на 10-15 минут ставится на слабый огонь. После того как отвар закипит, дайте ему немного остыть.

Затем жидкость выливается в тазик, куда опускаются ноги. Держать ноги в ванночке нужно до тех пор, пока вода совсем не остынет. После ванночки ноги тщательно вытираются и высушиваются.

3. Йод

Йод для лечения грибка считается самым простым, распространенным и эффективным способом. Два раза в день капайте по одной капле йода на каждый пораженный грибком ноготь. Курс лечения грибка йодом составляет около двух недель.

Как правило, во время лечения больные чувствуют боль, но это обычно говорит о том, что болезнь вот-вот отступит. Впрочем, если боль и дискомфорт не дают вам покоя, увеличиваясь с каждым днем, то лучше всего от йода отказаться и попробовать другие способы лечения грибка.

4. Масло чайного дерева

Масло чайного дерева – эффективное и проверенное средство, отлично справляющееся даже с самыми сложными заболеваниями, а особенно часто его используют для лечения от грибка.

Масло чайного дерева можно просто наносить на пораженный участок, но лучше всего ногу предварительно распарить. Масло чайного дерева обладает антибактериальным действием, снимает зуд и заживляет трещины.

5. Раствор прополиса

Чем чаще вы будете наносить спиртовой раствор прополиса на пораженные участки, тем будет, конечно же, лучше. Но отметим, что даже при исчезновении внешних проявлений заболевания, лечение необходимо продолжать ещё некоторое время. Это полностью исключит возможность повторного появления грибка.

6. Сок чеснока и лука

Речь идёт об "убойном" противовоспалительном средстве, содержащем в себе целую "армию" фитонцидов, которые быстро и эффективно побеждают грибок. Стоит помнить, что хоть это средство и действенное, но запах от него приятным назвать никак нельзя. Многие люди только из-за одного запаха отказываются лечить грибок чесноком и луком.

7. Уксус и морковный сок

100-150 мл свежего, морковного сока разбавьте стаканом 7% уксуса. Полученным составом пораженные участки смазываются 5-6 раз в день до полного выздоровления. Будьте осторожны, чтобы не сжечь уксусом кожу.

8. Сырой картофель

Нарежьте очищенную сырую картофелину на тонкие ломтики. Далее налепите с помощью пластыря компресс из картошки на пораженные места. Держать 30 минут. Заметим, что можно компресс и не накладывать, а просто протереть больные участки. Для полного излечения от грибка с помощью картошки потребуется около месяца.

9. Питание

При грибке рекомендуется потреблять больше продуктов, содержащих серу. Именно серу все грибки боятся, как огня.

Среди таких продуктов можно назвать зелень, лук, редис, капуста, шпинат, сельдерей, непросеянная мука, ячмень и сырые яйца.

Наиболее высокое содержание серы в продуктах: капуста; фасоль.

Также сера есть в составе:

овсяной и гречневой крупы; бобовых; в спарже; чесноке. Диетологи говорят, что наибольшее количество серы содержится в перепелиных яйцах. Недаром их считают панацеей для выведения радионуклидов из организма. Однако куриные яйца также содержат много серы.опубликовано econet.ru

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