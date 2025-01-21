Рисовое молоко поможет похудеть! Делимся рецептами

Растительное молоко сегодня в моде. И похоже, что это не временный каприз, ведь эти натуральные напитки действительно являются прекрасным заменителем молока животного происхождения. Они лучше усваиваются нашим организмом, более полезны для здоровья и при этом могут обеспечить нас необходимыми питательными веществами, а что же еще нужно?

Растительное молоко сегодня в моде. И похоже, что это не временный каприз, ведь эти натуральные напитки действительно являются прекрасным заменителем молока животного происхождения. Они лучше усваиваются нашим организмом, более полезны для здоровья и при этом могут обеспечить нас необходимыми питательными веществами, а что же еще нужно? Но у этих продуктов есть и еще одно немаловажное преимущество: многие из них, являются низкокалорийными и помогают нам следить за своей фигурой и колебаниями веса, возьмем, например, рисовое молоко.

Полезные свойства рисового молока

Рисовое молоко обладает очень низким содержанием жира. В одном стакане содержится всего 1,5 г, причем это ненасыщенные жиры (насыщенных жиров — 0 г). Такие низкие показатели позволяют нашему организму лучше усваивать витамины.

Данный растительный напиток очень полезен для иммунной системы. Чтобы укрепить свой иммунитет рекомендуется выпивать по 2 стакана рисового молока в день.

Рисовое молоко прекрасно переваривается, это один из самых «удобоваримых» продуктов. Его можно употреблять даже в виде сыворотки, чтобы обеспечить организм питательными веществами, когда мы не можем ничего есть из-за плохого самочувствия, отсутствия аппетита или диареи. Еще оно идеально подходит людям, страдающим от гастрита, изжоги и т.п.

Рисовое молоко является отличным способом для снижения уровня холестерина в крови.

Кроме того, в нем содержится достаточное количество витамина D.

Как рисовое молоко поможет сбросить лишний вес?

Рисовое молоко способствует сжиганию калорий: так как в нем содержится мало жиров, процесс пищеварения облегчается и ускоряется, это, в свою очередь, высвобождает энергию, что помогает организму сжигать жиры. Все очень просто. То есть рисовое молоко может стать идеальным напитком для начала дня, который обеспечит нас необходимыми витаминами и одновременно будет способствовать очищению организма, убирая лишний холестерин.

Недавно проведенные исследования показали, что витамин D, содержащийся в рисовом молоке, также способствует борьбе с лишними килограммами. Если быть более точными, то сочетание кальция и витамина D позволяет бороться с жировыми отложениями. Ну как после этого устоять? Продукт просто идеальный!

Однако по содержанию белков рисовое молоко уступает коровьему, что тоже необходимо принять во внимание. Это означает, что желательно восполнить недостаток белков во время завтрака, например, с помощью грецких орехов. Больше «недостатков» в рисовом молоке мы не нашли. Это действительно очень здоровый напиток, помощник пищеварению и эффективный жиросжигатель. Пить его лучше всего на завтрак, а второй стакан во второй половине дня. Вы заметите, как изменится качество вашей жизни, если сделаете его потребление своей здоровой привычкой. Эффект будет значительно сильнее, если вы будете придерживаться сбалансированного питания, с низким содержанием жиров и преобладанием овощей и фруктов в рационе, а также если сможете выполнять несложные физические упражнения.

Как приготовить рисовое молоко?

Ингредиенты, которые вам понадобятся для приготовления 1 литра рисового молока:

1 чашка коричневого риса

8 чашек воды

2 столовые ложки подсолнечного масла

4 столовые ложки меда.

Способ приготовления

Ставим воду на огонь. Как только она закипит, бросаем в нее рис. Лучше всего использовать коричневый рис, так как он более полезный для здоровья в целом и пищеварения, в частности.

Далее уменьшаем огонь, закрываем крышкой и оставляем рис вариться в течение примерно двух часов. По истечении указанного времени, выключаем огонь и даем немного остыть.

Перекладываем все в блендер и смешиваем до получения однородной жидкости, чтобы действительно стало похоже на молоко. Затем добавляем подсолнечное масло и мед и еще раз перемешиваем в блендере.

Некоторым нравится добавлять еще корицу, но это вопрос индивидуальный. Мы предлагаем вам наиболее простой рецепт, а дальше можете фантазировать.

Хранить приготовленное рисовое молоко лучше всего в стеклянной посуде с герметично закрытыми крышками, так срок его годности будет дольше, хотя, как правило, его хватает на 2 или 3 дня, а за это время оно и так не успеет испортиться. Как мы уже говорили, рекомендуется выпивать по два стакана в день, так что литра вам как раз должно хватить на два дня.

Рисовое молоко является идеальным напитком для всей семьи, конечно, если ни у кого нет аллергии на этот продукт или другие ингредиенты, входящие в состав напитка.опубликовано econet

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