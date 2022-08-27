11 привычек, которые отрицательно влияют на наш мозг

Чувствуешь постоянную усталость, не можешь скон центрироваться, забываешь важные вещи? Всему этому можно найти простое объяснение: ты постоянно совершаешь действия, которые вредят твоему мозгу и отрицательно...

Не понимаешь, что происходит? Чувствуешь постоянную усталость, не можешь сконцентрироваться, забываешь важные вещи? Всему этому можно найти простое объяснение: ты постоянно совершаешь действия, которые вредят твоему мозгу и отрицательно сказываются на его работе. К ним относится отсутствие завтрака или чрезмерный стресс, а также другие факторы. Проблема в том, что ты пренебрегаешь заботой о главной части твоего организма - мозге.

Все, что мы делаем так или иначе сказывается на мозге, поэтому определенные действия препятствуют его нормальному функционированию, а иногда даже приводят к разрушению. Представь, что такое повторяется каждый день год за годом. К чему это приведет? Неправильные привычки могут просто убить твой мозг! Пришло время изменить образ жизни и гарантировать здоровье своему мозгу и всему организму. В нашей статье ты найдешь 11 привычек, которые вредят твоему мозгу. Мы расскажем, как повысить эффективность интеллектуальной деятельности, просто отказавшись от некоторых пристрастий.

Наш мозг и мы

Мозг является очень сложной и деликатной структурой, прямое или косвенное воздействие на него сказывается на всех процессах организма. Мозг регулирует такие гомеостатические функции, как биение сердца, баланс жидкостей, кровяное давление, гормональный фон и температура тела, кроме того, он отвечает за движения, восприятие, обучаемость, память и эмоции. Вот почему нет ничего странного в том, что образ жизни, который мы ведем, отражается на правильной работе мозга и, в конечном итоге, общем здоровье нашего тела.

Согласно многочисленным научным исследованиям, наша жизнедеятельность может нанести небольшой или существенный урон клеткам мозга и тем функциям, которые они выполняют, что приводит к развитию дегенеративных заболеваний (например, болезни Альцгеймера). С другой стороны, правильные привычки: сбалансированная диета, физические упражнения и т. д. — активируют мозг и возвращают ему здоровье.

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Итак, пришло время приступить к делу и узнать те 11 привычек, которые отрицательно влияют на наш мозг и от которых стоит как можно скорее отказаться.

11 привычек, которым стоит сказать «нет»

1. Отсутствие завтрака

Завтрак является основополагающим приемом пищи, который значительным образом влияет на нашу производительность и эмоциональную устойчивость. В первые часы дня мозгу требуется достаточное количество нутриентов для управления физиологическими процессами. Если необходимые вещества не поступают в мозг, он использует резервы и вынужден совершать большое усилие для поддержания нормальной работы. Кроме того, отсутствие завтрака может привести к общему утомлению всех систем: потере концентрации и ухудшении памяти, плохом настроении, низкой физической и интеллектуальной работоспособности. Поэтому здоровый и полноценный завтрак так важен для мозга.

2. Курение

Табакокурение существенно снижает объем кислорода, поступающего к мозгу. С другой стороны, гетероциклические амины, высвобождающиеся во время тления сигареты и попадающие в наш организм вместе с табачным дымом, отрицательно воздействуют на репликацию ДНК, приводя к мутациям и возникновению раковых клеток. Откажись от курения в пользу своего здоровья.

3. Чрезмерное потребление сахара

Преобладание рафинированных сахаров, муки, жареной пищи и колбас в рационе и недостаток свежих овощей, фруктов и клетчатки, провоцирует скопление вредных субстанций в организме, развитие опухолей, а также ослабляет иммунную и нервную систему. Вот почему сбалансированная и здоровая диета важна не только для фигуры, но и для здоровья, в том числе, и мозга.

4. Отравление загрязненной окружающей средой

Как мы уже сказали, для мозга жизненно важно получать достаточное количество кислорода. При этом, воздух полон токсичных субстанций, которые, попадая в наше тело в процессе газообмена, затем транспортируются вместе с кислородом не только ко внутренним органам, но и к мозгу. Во втором случае это приводит к снижению работоспособности мозга. Старайся проводить больше времени в парках, скверах или на природе и дышать свежим, незагрязненным воздухом.

5. Недостаток сна и недосыпание

Человеку требуется 8 часов для сна ежедневно, в это время мозг получает необходимое время для отдыха, метаболизм протекает в нормальном режиме, клетки обновляются, и твое тело наполняется энергией для следующего дня. Сокращение времени сна увеличивает смертность клеток мозга, а ты чувствуешь себя усталой и пребываешь в плохом настроении. Не пренебрегай сном, и позволь мозгу отдохнуть достаточное количество часов.

6. Переедание

Перенасыщение организма едой провоцирует отложение жиров и сужение сосудов мозга, нарушение кровообращения и, как следствие, ограничение мозга в выполнении его функций.

7. Употребление алкоголя

Не секрет, что потребление алкоголя приводит к нарушению работы всех органов и, в большей мере, нервной системы, печени и сердца. Попадая в организма, алкоголь провоцирует химические реакции, имеющие непосредственное влияние на мозг. Алкоголь ускоряет гибель нейронов и снижает скорость передачи нервных импульсов между ними. Ограничь количество потребляемого алкоголя, либо откажись от него совсем.

8. Стресс

Стресс вызывает множественную реакцию нервной системы и понижает умственную работоспособность, одновременно повышая риск развития поражений и мозга и инфаркта. Постарайся меньше подвергать свой организм стрессам и находи время для полноценного физического и эмоционального отдыха.

9. Нарушение теплообмена во время сна

Учти, если ночью ты накрываешься одеялом с головой, ты перекрываешь доступ кислорода и способствуешь накоплению углекислого газа в организме, а это оказывает отрицательный эффект на мозг.

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10. Перенапряжение мозга во время болезни

Большой объем работы или учебы, осуществляемый в момент болезни или недомогания, может навредить твоему мозгу, поскольку энергия тела направляется на работу и форсирование всех процессов, вместо выздоровления и восстановления. Специалисты и врачи не зря советуют постельный режим во время болезни, поскольку эффективность работы мозга снижается, иммунная система ослаблена, а ты подвержена заболеваниям. Прислушайся к их совету, чтобы не провоцировать осложнения.

11. Нехватка интеллектуальных упражнений и тренировки мозга

Ранее мы говорили о том, как важно не подвергать мозг перенапряжению и стрессу. Однако, отсутствие работы сказывается на здоровье мозга не менее губительно. Мозг необходимо постоянно развивать и тренировать: больше читай, общайся на интеллектуальные темы, разгадывай кроссворды, учи иностранные языки и стимулируй свой мозг любыми другими способами. Так ты повысишь способность к обучению и запоминанию, улучшишь память и повысишь скорость реакции мозга.

Заключительные советы

Ты можешь позаботиться о своем мозге, а значит, и о здоровье всего организма, поддерживая здоровый образ жизни:

Следи за питанием, потребляй больше фруктов и овощей, которые стимулируют работу мозгу. Также рекомендуется включать в рацион рыбу, богатую жирными аминокислотами (Омега-3), это способствует лучшему взаимодействию нервных клеток мозга.

Ежедневно выпивай 3-4 чашки чая или небольшие чашечки натурального молотого кофе, это улучшает память, а в долгосрочной перспективе снижает риск развития болезни Альцгеймера или Паркинсона.

Каждый день посвящай время физическим упражнениям.

Избегай курения и употребления алкоголя.

Спи достаточное количество часов.

Мысли позитивно. опубликовано econet.ru

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