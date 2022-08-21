Природные антидепрессанты — успокоительные травы

Если все идет наперекосяк, вам кажется, что вы не справляетесь со своими повседневными обязанностями, ничего не успеваете и при этом постоянно нервничаете, в голове у вас хаос и вы с трудом контролируете свои эмоции

Если все идет наперекосяк, вам кажется, что вы не справляетесь со своими повседневными обязанностями, ничего не успеваете и при этом постоянно нервничаете, в голове у вас хаос и вы с трудом контролируете свои эмоции, попробуйте эти чудодейственные настои на натуральных травах. Они успокоят нервную систему естественным образом, и вам не придется пользоваться лекарствами, от которых могут возникнуть побочные эффекты.

Нервозность, современная болезнь

К сожалению, сегодня мы живем в обществе людей, которые постоянно испытывают стресс, они все (да и мы сами не исключение) куда-то спешат, беспокоятся, нервничают, испытывают проблемы со сном и часто бывают подавлены. Такое ежедневное напряжение и давление на психику не может не сказаться на нашей нервной системе. Любопытно, но некоторые врачи утверждают, что некоторое напряжение может быть даже полезно для человека, оно не дает расслабиться и держит организм в тонусе, однако все хорошо в меру, и здоровье может действительно оказаться под угрозой, если допустимые нормы такого напряжения сильно превышены.

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В результате длительного состояния стресса и подавленности наступает такой момент, когда кажется, что ничего уже не помогает и не может восстановить силы (даже если вы все выходные отдыхали на природе или провалялись на диване, ничего не делая, или занимались йогой и медитацией и т.п.). Но нужно же что-то делать, чтобы восстановить свое здоровье и снова быть энергичными и активными! Нельзя позволять рутинным делам иметь над собой такую власть, они ни в коем случае не должны погружать нас в состояние стресса и постоянного беспокойства, в противном случае есть риск развития серьезного заболевания.

Некоторые травы оказывают успокаивающее действие на организм, они способны расслабить тело и помочь привести в порядок мысли, они регулируют артериальное давление и могут обеспечить глубокий, крепкий сон, снимают тревогу и волнение, улучшают настроение. Человек начинает смотреть на мир более оптимистично, депрессия отступает, его больше не беспокоят мышечные и головные боли, не мучают судороги и учащенное сердцебиение (тахикардия). Другими словами, жизнь действительно налаживается.

Какие травы наиболее полезны для нервной системы

Основными растениями, которые наиболее часто используют при проблемах с нервами, являются:

Женьшень: обыкновенный или сибирский. Оба вида этого целебного растения необыкновенно полезны, чтобы справиться с депрессией и уменьшить напряжение, столь распространенное сегодня. Это прекрасное средство натурального происхождения, которое укрепляет нервную систему. Некоторые предпочитают потреблять женьшень в виде капсул, однако настой обладает более сильным действием, а потому более эффективен.

Зверобой: при регулярном потреблении в течение 4-6 месяцев подряд зверобой становится тонизирующим средством, он восстанавливает нервную систему. Его часто рекомендуют пациентам, страдающим от постоянной депрессии. Нужно приготовить настой (одну чайную ложку сухих цветов зверобой на чашку кипящей воды) и пить его два раза в день.

Огуречник: это растение применяется, как правило, для того, чтобы уравновесить избыточное количество гормонов надпочечников, которые вырабатываются из-за сильного перенапряжения или стресса. Настой готовится также из одной чайной ложки сушеного растения на чашку кипящей воды. Его можно пить несколько раз в день.

Валериана: это одна из наиболее известных трав, помогающих справиться с беспокойством и успокоить нервы. Она полезна при любом типе нервного расстройства и способна уменьшить такие психосоматические проявления, как спазмы и судороги, учащенное сердцебиение, бессонница, тошнота и рвота. Настой готовится следующим образом: 15 г корня валерианы завариваются на ночь, напиток должен настояться. Пить можно уже на следующее утро.

Таволга: эфирные масла данного растения обладают восхитительным ароматом, но помимо этого приятного качества обладают также мощным седативным действием. Поэтому даже когда от нервов буквально сводит желудок, она будет эффективна. Настой таволги лечит также изжогу и язвы. Готовится он так: две чайные ложки сушеного растения на чашку воды. А пить следует три раза в день после приемов пищи.

Больдо: это еще одно достаточно популярное растение, которое улучшает пищеварение и избавляет от болей в животе. Эфирные масла больдо имеют также успокаивающий эффект. Это растение необыкновенно полезно для нервной системы. Для приготовления настоя необходимо просто залить 2,5 г листьев больдо 100 мл воды. Пить его рекомендуется перед сном. Единственное, не следует осуществлять лечение дольше, чем 4 недели подряд.

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Базилик: это ароматное растение широко применяется в кулинарии для приготовления различных блюд. Но это еще и прекрасный выбор, чтобы укрепить свою нервную систему и одновременно помочь желудку справляться со своей работой. Настой готовится из одной чайной ложки сухих листьев базилика на чашку горячей воды, а пить его рекомендуется после еды.

Листья салата: возможно вы удивитесь, но это тоже эффективное успокаивающее средство. Листья салата помогут успокоить нервы и контролировать сердцебиение, а также улучшат качество ночного сна. Еще наши бабушки знали об этом и бросали листик салата в ванночку для купания младенцев, чтобы те лучше спали. Вы можете приготовить настой из листьев салата на ночь или просто съесть их в сыром виде как салат. Некоторые добавляют салатные листья в овощные коктейли и соки.

Шиповник: шиповник также успокаивает нервную систему и облегчает боли в животе. Для настоя потребуется всего одна чайная ложка сушеных цветов шиповника, она заливается чашкой кипятка. Пить следует до двух раз в день.

Ромашка: это еще одна из наиболее распространенных и известных своими успокаивающими свойствами трав. Ромашка снимает напряжение, подавляет мышечные и желудочные спазмы и является неплохим анальгетиком. Чтобы приготовить настой, нужно 4 г цветов ромашки залить стаканом кипятка, затем дать настояться минут 10 и пить до 3 раз в день. опубликовано econet.ru

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