В целебном эфире - восхитительные рецепты ароматических масел своими руками 

Зимняя погода часто действует на нас удручающе. Солнца мало, а то и совсем не видно. На душе невесело, настроение падает. Но стоит лишь взглянуть на розу или только что распустившийся гиацинт или почувствовать запах этих цветов, как хандра сразу улетучивается. Это объяснимо: в тот момент, когда мы вдыхаем какой-либо аромат, он попадает в отдел мозга, который отвечает преимущественно за наше настроение, а именно в лимбическую систему.

Зимняя погода часто действует на нас удручающе. Солнца мало, а то и совсем не видно. На душе невесело, настроение падает. Но стоит лишь взглянуть на розу или только что распустившийся гиацинт или почувствовать запах этих цветов, как хандра сразу улетучивается. Это объяснимо: в тот момент, когда мы вдыхаем какой-либо аромат, он попадает в отдел мозга, который отвечает преимущественно за наше настроение, а именно в лимбическую систему.

Обоняние непосредственно связано с нашими чувствами. Цветочный, фруктовый или смолистый аромат помогает растениям привлекать насекомых-опылителей, а людям — сохранять здоровье и улучшать самочувствие.

Растительные ароматы могут бодрить, оживлять, успокаивать, некоторые из них обладают обезболивающим действием и способны на различных уровнях приводить в гармонию тело, дух и душу. Обычно мы чувствуем запахи через нос. Но свое благотворное действие они оказывают и иным способом.

Расслабляющие и бодрящие масла

Для приготовления масла из роз и лаванды вам понадобится:

и следующие эфирные масла:

7 капель лаванды

5 капель иланг-иланга

2 капли розы

2 капли мирта

бутылочка с крышкой

Ингредиенты для масла цитрусовых:

и эфирные масла:

6 капель лайма

7 капель красного апельсина

6 капель грейпфрута

4 капли горной сосны

Приготовление:

Немного базисного масла (миндального или жожоба) смешайте в стеклянной или фарфоровой миске с эфирными маслами. Рецепт служит лишь основой. Добавляя или уменьшая количество эфирных масел, можно сделать массажное масло по своему вкусу.

Рекомендуемые количества:

20–30 капель эфирных масел на 100 мл или 4–6 капель на 20 мл базисного масла. Когда аромат будет соответствовать вашим представлениям, добавьте оставшееся базисное масло и перелейте смесь в бутылочку.

Применение:

После продолжительного, напряженного дня мягкий массаж с маслом из розы и лаванды расслабляет и успокаивает. А масло цитрусовых, наоборот, оказывает активизирующее и стимулирующее воздействие.

С помощью дистиллятора вы можете самостоятельно приготовить гидролаты (ароматную воду). Они содержат водорастворимые пахучие вещества того или иного растения и применяются для ухода за лицом или в качестве освежителей воздуха для помещений.

Еще легче использовать нож для цедры, который при отделении цедры апельсинов или лимонов разрушает находящиеся в ней масличные клетки. Выделенные эфирные масла раскрывают в аромалампе свой фруктовый аромат.









Естественные защитные силы организма

О том, как мы ежедневно можем использовать эфирные масла для поддержания хорошего самочувствия, рассказывает Андреа Телльманн, врач-травник, доцент Фрайбургской школы лекарственных трав и дипломированный ароматерапевт.

«Важно знать, что эфирные масла не используются в чистом виде, только разбавленными: растительными маслами, сметаной, сливками, лечебной грязью, медом. Благодаря тонкой структуре «эфиры» попадают через нос в мозг, а при вдыхании через рот (во время ингаляции) через слизистые — в бронхи и посредством втирания в кожу — в кровь, распространяясь по организму.

В некоторых маслах состав настолько сложен, что и наука часто имеет сведения лишь о половине из них. Но известно, что почти все эфирные масла обладают бактерицидными и противовоспалительными свойствами. Перед применением масел проконсультируйтесь с врачом».

Как распознать продукт высокого качества?

Не везде, где написано «эфирное масло», присутствует именно оно. Маркировки на этикетке часто вводят в заблуждение, поэтому при покупке обратите внимание, что написано на самом флаконе. Свидетельством качества продукта является надпись «100% натуральное эфирное масло», при том что акцент делается именно на слове «натуральный». Эта имеющая юридическую силу маркировка гарантирует подлинность продукта. Если на упаковке написано «натуральное» или «чистое ароматическое масло» речь идет либо о синтетическом продукте, либо о смеси эфирных масел. Синтетические масла не годятся для использования в лечебных целях.

Базовые масла

Для изготовления массажных масел и мазей понадобится базисное, легко смешивающееся с эфирными маслами и снабжающее кожу ценными и жизненно необходимыми питательными веществами. Помимо приготовленного в домашних условиях масла календулы (рецепт см. ниже) в качестве базисного используется, в частности, масло жожоба. Оно добывается из семян кустарника жожоба (симмондсия китайская). Не очень жирное, бережно ухаживает за кожей и практически не горкнет. Масло жожоба обладает противовоспалительным действием и защищает кожу от потери влаги. Миндальное масло — легкое, нежное — получают из ядер сладкого миндаля. Его можно использовать и для чувствительной детской кожи. Здесь содержатся помимо витаминов А, B1, B2, B3 и E еще и многочисленные минеральные вещества и микроэлементы.

Масло календулы

Масло календулы заживляет раны и ухаживает за кожей. Приготовить его очень просто.

Вам понадобится:

100 мл подсолнечного или оливкового масла

20 г свежих или сухих цветов календулы

банка из прозрачного стекла

Приготовление:

Существуют два метода получения масла из календулы.

1. Холодный метод. Цветки календулы и масло поместите в стеклянную банку, поставьте в светлое, теплое место, например на подоконник, и настаивайте в течение 2–3 недель. По истечении срока масло процедите.

2. Горячий метод. Цветки календулы и масло поместите в кастрюлю и подогревайте на слабом огне 30 минут (цветки не должны становиться прозрачными!).

Затем смесь процедите через частое сито или кофейный фильтр.









Применение:

Добавив эфирные масла можжевельника (7 капель), розмарина (5 капель) и бергамота (4 капли), вы получите лечебное масло, улучшающее кровообращение. Также его можно использовать в качестве основы для приготовления мази из календулы.

Противовоспалительная и питательная мазь из календулы

Вам понадобится:

100 мл масла из календулы

15 г пчелиного воска (приобретенного в аптеке или специальном магазине)

баночки для мази

эфирные масла, например лимонной мяты, лаванды и розы

Приготовление:

1. Подогрейте масло.

2. Возьмите пчелиный воск и добавьте к разогретому маслу.

3. Перемешивайте смесь, пока воск полностью не растопится.

4. Затем масло слегка охладите и добавьте эфирные масла: 8 капель лимонной мяты, 6 капель лаванды, 2 капли розы.

5. Смешайте и переложите в чистые баночки, полностью охладите, затем хорошо укупорьте.







Применение:

Мазь из календулы хорошо смягчает огрубевшую кожу (в том числе и сухую кожу губ), обладает противовоспалительным действием и способствует заживлению ран.

Благородные ароматы против хандры

Ингредиенты:

В домашних условиях для ароматизации эфирными маслами вместо продающихся в магазинах ароматических камней можно использовать кусочки коры, шишки, засушенные цветы и корни растений. Благодаря своему пряному аромату сосна горная, сосна кедровая и мирт очень хорошо подходят для этих целей.

Приготовление:

Собранные материалы красиво разложите в чаше, корзине или блюде. Физалис или похожие яркие цветовые пятна заметно оживляют декоративную композицию.

Применение:

На шишки, кусочки коры или корни капните несколько капель эфирного масла. В зависимости от площади помещения потребуется 5-10 капель масла. Смолистые ароматы очищают и укрепляют дыхательные пути.

Масла аниса, пихты и сосны защитят вас от вирусов, освежат воздух в доме. А эфирные масла цитрусовых — это антидепрессанты, способные быстро улучшить настроение.

Освежающий аромат для комнаты

Для приготовления гидролата (ароматной воды) вам понадобится:

одна горсть свежего или сухого розмарина

кофейник гейзерного типа

эфирные масла: по 4 капли лайма, красного апельсина, кедровой сосны, 2 капли мирта

бутылка темного стекла с распылителем

Приготовление:

Кофейник наполните водой до максимальной отметки. Листья розмарина освободите от веточек и полностью заполните ими отделение с фильтром.

Поставьте кофейник на огонь и дайте воде закипеть. Горячий водяной пар отфильтрует водорастворимые пахучие вещества. Процесс повторите два-три раза, в результате этого аромат будет интенсивнее.

Охлажденный гидролат ароматизируйте вышеназванными эфирными маслами и перелейте в бутылочку с распылителем.







Применение:

В отопительный сезон освежающие ароматизаторы воздуха оказывают благотворное воздействие на страдающие сухостью слизистые оболочки.

Натуральное средство для ухода за кожей лица

Вам понадобится:

3 ст. л. лечебной грязи

немного воды или масла жожоба

3 капли масла лаванды

Приготовление:

Поместите глину в небольшую емкость.

Добавьте воды или масло жожоба, перемешайте. Добавьте эфирное масло.

Консистенция смеси должна легко распределяться по коже.



Применение:

Маску равномерно нанесите на кожу лица, избегая области вокруг рта и глаз. Держите 10–15 минут, затем смойте. Такая маска выравнивает кожу, делает ее гладкой и улучшает кровообращение. После маски нанесите увлажняющий крем.

Вы можете использовать разную по цвету глину в зависимости от типа лица. Розовая подходит для любого типа кожи, разглаживает морщинки, улучшает контур. Голубая предотвращает появление прыщей. Белая хороша для жирной и комбинированной кожи. Красная — для чувствительной, склонной к аллергии. Черная — антиоксидант, а также она хорошо сужает поры.