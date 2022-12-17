Имбирная паста с чесноком — скорая помощь при простуде

Если вы хотите освоить еще один метод борьбы с простудами и пережить зиму без проблем со здоровьем, то знайте, что эта паста – это то, что надо. Ее очень просто и легко готовить и она замечательно хранится в холодильнике.

Паста из имбиря с чесноком - это один из самых популярных соусов индийской кухни, она может быть использована при приготовлении множества блюд.

Если вы хотите освоить еще один метод борьбы с простудами и пережить зиму без проблем со здоровьем, то знайте, что эта паста – это то, что надо. Ее очень просто и легко готовить и она замечательно хранится в холодильнике.

ИНГРЕДИЕНТЫ

1/2 стакана очищенных зубчиков чеснока

1/2 стакана имбиря, очистить и измельчить

1-2 столовые ложки оливкового масла

1/2 чайной ложки соли

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Очистите чеснок и имбирь. Если у вас нет измельчителя, можете натереть чеснок и имбирь на мелкой терке, а затем смешать в однородную массу вместе с маслом и солью.

Для добавления в блюда используется 1 чайная ложка пасты. Обжарьте пасту на слабом огне около 20 секунд, а затем добавьте ингредиенты вашего блюда; в нашем случае это мелко нарезанный лук и овощи с рисом.

Прежде чем добавлять другие ингредиенты в поджарку, нужно дождаться чттобы запах сырого чеснока совсем не чувствовался. Также, при приготовлении холодных блюд и закусок можно добавлять к ним 1 чайную ложку пасты.

Ешьте имбирную пасту и будьте здоровы!опубликовано econet

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