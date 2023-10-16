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Вкуснейший handmade сироп, повышающий иммунитет из меда имбиря и куркумы

Источник: Econet 16 октября 2023 6272
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Всякий раз, когда кто-то в доме чувствует плохо старайтесь обойтись без каких-либо лекарств. Пейте горячий чай с лимоном и медом и используйте различные сиропы, которые можно приготовить из натуральных ингредиентов. Одним таким рецептом мы сегодня поделимся с Вами

Вкуснейший handmade сироп, повышающий иммунитет из меда имбиря и куркумы
Всякий раз, когда кто-то в доме чувствует плохо старайтесь обойтись без каких-либо лекарств.  Пейте горячий чай с лимоном и медом и используйте  различные сиропы, которые  можно приготовить  из натуральных ингредиентов. .И мы оставайтесь  дома под одеялом 

Вкуснейший handmade сироп, повышающий иммунитет из меда имбиря и куркумы

Ингредиетнты для приготовления сиропа:

  • органический  жидкого или  подогретого мед (пол литра / 2 чашки) 
  • имбирь (5 см очищенный корень) 
  • куркума (5 см очищенный корень) 
  • молотая куркума (1 пакетик) 
  • сок 1 органического лимона и 1 органического апельсина
  • цедра 1  лимона и 1 апельсинаорганический яблочный уксус (1/3 чашки)

Простые  шаги — просто перемешайте все ингредиенты. Оставьте настоятсья в течение нескольких часов, и затем процедите смесь. Удалите  все твердые частицы и держите сироп в холодильнике. Две столовые ложки в день будет достаточно. Вы также можете добавить его в чай — это необычайно вкусно. 

Вкуснейший handmade сироп, повышающий иммунитет из меда имбиря и куркумы

Вкуснейший handmade сироп, повышающий иммунитет из меда имбиря и куркумы

Вкуснейший handmade сироп, повышающий иммунитет из меда имбиря и куркумы

Вкуснейший handmade сироп, повышающий иммунитет из меда имбиря и куркумы

Вкуснейший handmade сироп, повышающий иммунитет из меда имбиря и куркумы

Вкуснейший handmade сироп, повышающий иммунитет из меда имбиря и куркумы

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Источник: https://econet.kz/

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