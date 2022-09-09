Несовместимые пищевые сочетания

Неправильное сочетание продуктов питания может приводить к несварению, брожению, гниению, образуется токсическая субстанция, которая является причиной большинства заболеваний, в том числе и проблем с лишним весом.
Из-за неправильного сочетания продуктов питания образуется ама – токсическая субстанция, которая является причиной большинства заболеваний, в том числе и проблем с лишним весом.
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Избегайте употреблять молоко и молочные продукты с кислыми фруктами, цитрусовыми или с другой кислой едой. Избегайте употреблять в большом количестве картофель и другие крахмалистые пищевые продукты. Часто картофель и другая крахмалистая пища не переваривается должным образом, создавая токсины.
Мед никогда не должен нагреваться. Дело в том, что мед переваривается очень медленно, а если он нагрет, молекулы меда становятся негомогенизированным клеем, который накрепко прикрепляется к слизистым мемебранам и забивает тонкие каналы стенок, создавая токсины.
Необработанный мед – нектар, обработанный нагреванием мед – яд. Не употребляйте молоко вместе с другими белковыми продуктами.
Белки обладают согревающим качеством, а молоко охлаждает; таким образом, они противодействуют друг другу, нарушают агни(огонь пищеварения) и создают аму (токсины).
Недопустимые сочетания продуктов:
Особенно следует избегать таких смесей, как бананово-молочный коктейль и фруктовое мороженное на молоке. Фруктовые салаты из нескольких различных фруктов также нежелательны.
Негативные последствия употребления плохо сочетаемых продуктов можно смягчить, используя травы и пряности.
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
Молоко, мороженное, сливки: при чрезмерном употреблении увеличивают количество слизи в организме, трудно усваиваются, придают тяжесть, вызывают сонливость, снижают аппетит, охлаждают организм, увеличивают склонность к простудным заболеваниям. Рекомендуемые пряности в качестве противоядия корица, куркума, имбирь, кардамон, гвоздика, шафран.
Сыр, кефир, сметана, творог, йогурт: при чрезмерном употреблении увеличивают количество слизи в организме, создают закупорки, вызывают жажду, изжогу, загрязняют кровь, повышают кислотность, способствуют язвенной болезни.
Рекомендуемые пряности в качестве «противоядия»: куркума, красный и черный перец, тмин, имбирь, кориандр, фенхель.
Сливочное мороженное: при чрезмерном употреблении увеличивает количество слизи в организме, вызывает застой крови.
Рекомендуемые пряности в качестве «противоядия»: корица, куркума, гвоздика, кардамон.
ЗЕРНОВЫЕ ПРОДУКТЫ
Белый хлеб: при чрезмерном употреблении увеличивает слизь в организме, притупляет чувства, вызывает сонливость, увеличивает вес.
Рекомендуемые пряности в качестве «противоядия»: кардамон, тмин, имбирь.
Рис: при чрезмерном употреблении увеличивает слизь в организме, повышает инертность, усиливает вялость и тяжесть, вызывает сонливость, снижает реакцию ума.
Рекомендуемые пряности в качестве «противоядия»: гвоздика, красный стручковый перец.
Овес: при чрезмерном употреблении увеличивает слизь в организме, повышает инертность, усиливает вялость и тяжесть, вызывает сонливость, снижает реакцию ума.
Рекомендуемые пряности в качестве «противоядия»: куркума, горчица черная (семена), тмин.
ОВОЩИ
Картофель: при чрезмерном употреблении образует газы, возбуждает нервную систему, сушит кожу, увеличивает хрупкость костей. Рекомендуемые пряности в качестве «противоядия»: гвоздика, кардамон,тмин, кориандр, горчица Капуста: при чрезмерном употреблении образует газы, трудно усваивается, повышает нервозность, увеличивает сухость.
Рекомендуемые пряности в качестве «противоядия»: фенхель, тмин, гвоздика.
ЖИРНАЯ ПИЩА
Рекомендуемые пряности в качестве «противоядия»:
шафран, имбирь,шамбала, горчица, куркума.
Сахар, конфеты, пирожные:
при чрезмерном употреблении или употреблении в вечернее время загрязняют кровь, создают закупорки, увеличивают вес, способствуют развитию диабета.
Рекомендуемые пряности в качестве «противоядия»:
имбирь, куркума,кардамон, корица, мускатный орех.
Но лучше всего справиться с такими последствиями помогает сильный агни (огонь пищеварения). Чтобы его стимулировать, полезно пожевать перед едой кусочек свежего имбиря, а после – выпить имбирный чай, пожевать зернышки кардамона или семена фенхеля (можно в сочетании с семенами кориандра и тмина / кумина с добавлением кунжутных семян и черной гималайской соли).опубликовано econet.ru
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Источник: https://econet.kz/
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