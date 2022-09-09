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Несовместимые пищевые сочетания

Источник: veda-life.com 09 сентября 2022 6076
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Неправильное сочетание продуктов питания может приводить к несварению, брожению, гниению, образуется токсическая субстанция, которая является причиной большинства заболеваний, в том числе и проблем с лишним весом.

Несовместимые пищевые сочетания

Согласно Аюрведе, определенные пищевые сочетания нарушают нормальное пищеварение и расстраивают равновесие дош.

Общие понятия совместимости пищи согласно аюрведической мудрости

Согласно Аюрведе, определенные пищевые сочетания нарушают нормальное пищеварение и расстраивают равновесие дош.

Неправильное сочетание продуктов питания может приводить к несварению, брожению, гниению и образовнию газов.

Из-за неправильного сочетания продуктов питания образуется ама – токсическая субстанция, которая является причиной большинства заболеваний, в том числе и проблем с лишним весом.

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Избегайте употреблять молоко и молочные продукты с кислыми фруктами, цитрусовыми или с другой кислой едой. Избегайте употреблять в большом количестве картофель и другие крахмалистые пищевые продукты. Часто картофель и другая крахмалистая пища не переваривается должным образом, создавая токсины.

Мед никогда не должен нагреваться. Дело в том, что мед переваривается очень медленно, а если он нагрет, молекулы меда становятся негомогенизированным клеем, который накрепко прикрепляется к слизистым мемебранам и забивает тонкие каналы стенок, создавая токсины.

Необработанный мед – нектар, обработанный нагреванием мед – яд. Не употребляйте молоко вместе с другими белковыми продуктами.

Белки обладают согревающим качеством, а молоко охлаждает; таким образом, они противодействуют друг другу, нарушают агни(огонь пищеварения) и создают аму (токсины).

Недопустимые сочетания продуктов:

  • молоко: творог, дыня, бананы, кислые фрукты, хлеб, рыба, бобовые;
  • йогурт: молоко, дыня, бананы, кислые фрукты, горячие напитки (включая кофе и чай), сыр, крахмалистые продукты;
  • дыня: крахмалистые продукты, зерна, жареная пища, сыр;
  • крахмалистые продукты: бананы, молоко;
  • мед: горячая пища;
  • редька: изюм, бананы, молоко;
  • пасленовые (картофель, помидоры, перец): огурец, дыня, молоко и молочные продукты;
  • лимон: помидоры, огурцы, молоко и молочные продукты;
  • кукуруза: финики, изюм, бананы.

Особенно следует избегать таких смесей, как бананово-молочный коктейль и фруктовое мороженное на молоке. Фруктовые салаты из нескольких различных фруктов также нежелательны.

Негативные последствия употребления плохо сочетаемых продуктов можно смягчить, используя травы и пряности.

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

Молоко, мороженное, сливки: при чрезмерном употреблении увеличивают количество слизи в организме, трудно усваиваются, придают тяжесть, вызывают сонливость, снижают аппетит, охлаждают организм, увеличивают склонность к простудным заболеваниям. Рекомендуемые пряности в качестве противоядия корица, куркума, имбирь, кардамон, гвоздика, шафран.

Сыр, кефир, сметана, творог, йогурт: при чрезмерном употреблении увеличивают количество слизи в организме, создают закупорки, вызывают жажду, изжогу, загрязняют кровь, повышают кислотность, способствуют язвенной болезни.

Рекомендуемые пряности в качестве «противоядия»: куркума, красный и черный перец, тмин, имбирь, кориандр, фенхель.

Сливочное мороженное: при чрезмерном употреблении увеличивает количество слизи в организме, вызывает застой крови.

Рекомендуемые пряности в качестве «противоядия»: корица, куркума, гвоздика, кардамон.  

ЗЕРНОВЫЕ ПРОДУКТЫ

Белый хлеб: при чрезмерном употреблении увеличивает слизь в организме, притупляет чувства, вызывает сонливость, увеличивает вес.

Рекомендуемые пряности в качестве «противоядия»: кардамон, тмин, имбирь.

Рис: при чрезмерном употреблении увеличивает слизь в организме, повышает инертность, усиливает вялость и тяжесть, вызывает сонливость, снижает реакцию ума.

Рекомендуемые пряности в качестве «противоядия»: гвоздика, красный стручковый перец.

Овес: при чрезмерном употреблении увеличивает слизь в организме, повышает инертность, усиливает вялость и тяжесть, вызывает сонливость, снижает реакцию ума.

Рекомендуемые пряности в качестве «противоядия»: куркума, горчица черная (семена), тмин.

ОВОЩИ

Картофель: при чрезмерном употреблении образует газы, возбуждает нервную систему, сушит кожу, увеличивает хрупкость костей. Рекомендуемые пряности в качестве «противоядия»: гвоздика, кардамон,тмин, кориандр, горчица Капуста: при чрезмерном употреблении образует газы, трудно усваивается, повышает нервозность, увеличивает сухость.

Рекомендуемые пряности в качестве «противоядия»: фенхель, тмин, гвоздика.

Несовместимые пищевые сочетания

ЖИРНАЯ ПИЩА

Рекомендуемые пряности в качестве «противоядия»: 

шафран, имбирь,шамбала, горчица, куркума.

Сахар, конфеты, пирожные: 

при чрезмерном употреблении или употреблении в вечернее время загрязняют кровь, создают закупорки, увеличивают вес, способствуют развитию диабета.

Рекомендуемые пряности в качестве «противоядия»: 

имбирь, куркума,кардамон, корица, мускатный орех.

Но лучше всего справиться с такими последствиями помогает сильный агни (огонь пищеварения). Чтобы его стимулировать, полезно пожевать перед едой кусочек свежего имбиря, а после – выпить имбирный чай, пожевать зернышки кардамона или семена фенхеля (можно в сочетании с семенами кориандра и тмина / кумина с добавлением кунжутных семян и черной гималайской соли).опубликовано econet.ru

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Источник: https://econet.kz/

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