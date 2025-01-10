Как восполнить дефицит кальция в организме

Кальций относится к макроэлементам. Почему? Потому что суточная потребность человека в этом элементе очень большая. Взрослому человеку необходимо более 1 грамма кальция в день

Пять основных составляющих человеческого тела — это кислород, азот, водород, углерод и кальций. Кальцию отведено важнейшее место, так как он регулирует деятельность более 300 ферментов в нашем организме.

Кальций относится к макроэлементам. Почему? Потому что суточная потребность человека в этом элементе очень большая. Взрослому человеку необходимо более 1 грамма кальция в день. Потребность в нем появляется еще в утробе мамы и растет по мере набора костной массы (где-то до 25 лет).

При нормальном содержании кальция в крови клетка получает всё необходимое для её питания, роста и деления, а значит, организм нормально обновляется и жизнь продолжается. При нехватке кальция, клетка не получает нормального питания, что сказывается на её росте, но продолжает свое деление. В результате из нездоровой клетки рождаются две новые, уже несущие в себе различные патологии. Новые видоизмененные клетки и являются источником опухолей, миом, аденом, мастопатий, кист, полипов, остеопороза – и все это от недостатка кальция в организме! Данная нам от природы способность двигаться: бегать, заниматься спортом, танцами и т.д.

Основное место содержания кальция в организме человека – это костная ткань. Именно кальций отвечает за состояние нашего скелета и за способность наших мышц к расслаблению и сокращению. Это касается и сердечной мышцы, ведь сердечный ритм кальций тоже контролирует.

Существует еще понятие – обмен кальция, т.е. кальций в организм поступает , но так же и выводится из него. И здесь важен баланс.

Нарушение баланса кальция приводит к его дефициту, а дефицит приводит к очень распространенному заболеванию – остеопорозу. Это заболевание, которое связано с истончением (повреждением) костной ткани, ведущее к переломам и деформации костей.

Когда происходит нарушение баланса кальция?

Первое – при беременности, когда у женщины расходуется большее количество кальция, и при нарушении его метаболизма он может «вытягиваться» из запасников, а дальше из костей.

Второе — с возрастом (к 40 годам) нарушается баланс кальция и магния. При дефиците магния почки для уравновешивания удерживают и меньше кальция.

Третье — женский гормон эстроген способствует удержанию кальция. Следовательно, снижение выработки этого гормона ведет к большему выводу кальция из организма.

В современном обществе остеопороз помолодел. Медики говорят, что намного раньше исчерпываются запасники кальция. Большинство молодых юношей и девушек не добирают полный объем костной массы к своим 25 годам, т.е. уже на самом верху они имеют скрытый дефицит. Система питания современной молодежи включает значительное количество вредных продуктов, ускоренно выводящих кальций.

Какие продукты вымывают кальций из организма

кофе

сахар

алкоголь

Что же делать чтобы кальций в организме был в норме и не вымывался?

отказаться или абсолютно минимизировать продукты, выводящие кальций (до 25 лет так точно «обнулить их использование»)

поддерживать уровень магния (Mg)

по возможности поддерживать уровень эстрогена (с помощью фитоэстрогенов, т.е. эстрогенов, содержащихся в растениях, и стимулирующих выработку собственного эстрогена). К растениям, содержащим фитоэстрогены, относятся: цимицифуга, соя с содержащимися в ней изофлавонами, пуэрария мирифика, дикий ямс и другие.

Скорее всего у вас дефицит кальция если:

ломаются и слоятся ногти

хрустят суставы

кожа становится сухой

вы пьете более 3 чашек кофе

вы курите

волосы ломаются и секутся

Как восполнить дефицит кальция

В первую очередь – это продукты питания. И самый важный из них – кунжут. В 100 граммах кунжута – приблизительно 800-900 мг кальция. Плюс еще и магний в комплекте (450 мг на 100 грамм).

Что еще можно съесть:

миндаль – 256 мг на 100 грамм

сельдерей – 240 мг на 100 грамм

Кальций очень важный элемент для стройности. Американские ученые под руководством Дороти Тигарден проводили исследование над 54 женщинами в возрасте от 16 до 31 года в течении 2 лет. Женщины, которые получали продукты питания, богатые кальцием, вес сбрасывали значительно легче и их средний вес был ниже второй контрольной группы.

Опасность кальция

Но есть также большая опасность переизбытка кальция. Когда поступление кальция в организм выше необходимой ему нормы, организм блокирует его всасывание и кальций начинает оседать. В отличии от магния и натрия – это трудно растворимый водой элемент. 60-70% камней в почках и мочевом пузыре – это неорганические соединения кальция. Способствует этому также недостаточное количество употребляемой жидкости.опубликовано econet

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