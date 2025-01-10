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Как восполнить дефицит кальция в организме

Источник: Econet 10 января 2025 6578
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Кальций относится к макроэлементам. Почему? Потому что суточная потребность человека в этом элементе очень большая. Взрослому человеку необходимо более 1 грамма кальция в день

Как восполнить дефицит кальция в организме

Пять основных составляющих человеческого тела — это кислород, азот, водород, углерод и кальций. Кальцию отведено важнейшее место, так как он регулирует деятельность более 300 ферментов в нашем организме.

Кальций относится к макроэлементам. Почему? Потому что суточная потребность человека в этом элементе очень большая. Взрослому человеку необходимо более 1 грамма кальция в день. Потребность в нем появляется еще в утробе мамы и растет по мере набора костной массы (где-то до 25 лет).

Как восполнить дефицит кальция в организме

При нормальном содержании кальция в крови клетка получает всё необходимое для её питания, роста и деления, а значит, организм нормально обновляется и жизнь продолжается. При нехватке кальция, клетка не получает нормального питания, что сказывается на её росте, но продолжает свое деление. В результате из нездоровой клетки рождаются две новые, уже несущие в себе различные патологии. Новые видоизмененные клетки и являются источником опухолей, миом, аденом, мастопатий, кист, полипов, остеопороза – и все это от недостатка кальция в организме! Данная нам от природы способность двигаться: бегать, заниматься спортом, танцами и т.д.

Основное место содержания кальция в организме человека – это костная ткань. Именно кальций отвечает за состояние нашего скелета и за способность наших мышц к расслаблению и сокращению. Это касается и сердечной мышцы, ведь сердечный ритм кальций тоже контролирует.

Существует еще понятие – обмен кальция, т.е. кальций в организм поступает , но так же и выводится из него. И здесь важен баланс.

Нарушение баланса кальция приводит к его дефициту, а дефицит приводит к очень распространенному заболеванию – остеопорозу. Это заболевание, которое связано с истончением (повреждением) костной ткани, ведущее к переломам и деформации костей.

Когда происходит нарушение баланса кальция?

Первое – при беременности, когда у женщины расходуется большее количество кальция, и при нарушении его метаболизма он может «вытягиваться» из запасников, а дальше из костей.

Второе — с возрастом (к 40 годам) нарушается баланс кальция и магния. При дефиците магния почки для уравновешивания удерживают и меньше кальция.

Третье — женский гормон эстроген способствует удержанию кальция. Следовательно, снижение выработки этого гормона ведет к большему выводу кальция из организма.

В современном обществе остеопороз помолодел. Медики говорят, что намного раньше исчерпываются запасники кальция. Большинство молодых юношей и девушек не добирают полный объем костной массы к своим 25 годам, т.е. уже на самом верху они имеют скрытый дефицит. Система питания современной молодежи включает значительное количество вредных продуктов, ускоренно выводящих кальций.

Какие продукты вымывают кальций из организма

  • кофе
  • сахар
  • алкоголь

Что же делать чтобы кальций в организме был в норме и не вымывался?

  • отказаться или абсолютно минимизировать продукты, выводящие кальций (до 25 лет так точно «обнулить их использование»)
  • поддерживать уровень магния (Mg)
  • по возможности поддерживать уровень эстрогена (с помощью фитоэстрогенов, т.е. эстрогенов, содержащихся в растениях, и стимулирующих выработку собственного эстрогена). К растениям, содержащим фитоэстрогены, относятся: цимицифуга, соя с содержащимися в ней изофлавонами, пуэрария мирифика, дикий ямс и другие. 

Скорее всего у вас дефицит кальция если:

  • ломаются и слоятся ногти
  • хрустят суставы
  • кожа становится сухой
  • вы пьете более 3 чашек кофе
  • вы курите
  • волосы ломаются и секутся

Как восполнить дефицит кальция в организме

Как восполнить дефицит кальция

В первую очередь – это продукты питания. И самый важный из них – кунжут. В 100 граммах кунжута – приблизительно 800-900 мг кальция. Плюс еще и магний в комплекте (450 мг на 100 грамм). 

Что еще можно съесть:

  • миндаль – 256 мг на 100 грамм
  • сельдерей – 240 мг на 100 грамм

Кальций очень важный элемент для стройности. Американские ученые под руководством Дороти Тигарден проводили исследование над 54 женщинами в возрасте от 16 до 31 года в течении 2 лет. Женщины, которые получали продукты питания, богатые кальцием, вес сбрасывали значительно легче и их средний вес был ниже второй контрольной группы.

Опасность кальция

Но есть также большая опасность переизбытка кальция. Когда поступление кальция в организм выше необходимой ему нормы, организм блокирует его всасывание и кальций начинает оседать. В отличии от магния и натрия – это трудно растворимый водой элемент. 60-70% камней в почках и мочевом пузыре – это неорганические соединения кальция. Способствует этому также недостаточное количество употребляемой жидкости.опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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