6 заблуждений о герпесе

Мы с досадой замечаем зудящие пузырьки на губах, в уголках рта и уверены, что простудились. Еще мы знаем, что через несколько дней все пройдет, и забываем про герпес. На самом деле этот вирус передается от человека к человеку и грозит серьезными осложнениями.

Герпес — это простудный симптом, он лечится за один день, он не заразен — похожих заблуждений о герпесе есть немало. Итак, вся правда про герпес.

Мифы и правда о герпесе

Мы привыкли принимать герпес за симптом обычной простуды на губах. Это досадные зудящие пузырьки представляют собой не только эстетическую проблему. В реальности дело обстоит намного сложнее. Герпес передается от человека к человеку, это очень распространенный на планете вирус. Им инфицировано до 70% человечества. Есть несколько ложных представлений о герпесе.

1. Герпес непременно сопровождается симптомами

Вообще герпес далеко не всегда проявляется внешне. По статистике лишь у 1 из 5 человек, инфицированных герпесом, возникают видимые признаки в зоне рта / на гениталиях. Большой процент людей имеет этот вирус в спящем, бессимптомном состоянии, не подозревая, что заражены.

2. Герпес не заразный

На самом деле это заразный недуг. Как можно им заразиться? Ответ: воздушно-капельным, контактным и половым путями (например, при поцелуях, через посуду, помаду). Если соблюдать элементарные правила гигиены и защиты, можно избежать заражения.

Кроме того, вирус переходит от матери к ребенку при вынашивании или при родах.

3. Высыпания на губах — это симптом простуды

Правда заключается в том, что это отдельный недуг, причиной которого является вирус простого герпеса. Но такие факторы как переохлаждение, стресс, чрезмерное утомление, ослабление иммунной функции могут оказаться спусковым крючком к его активации.

4. Заражение герпесом происходит исключительно при наличии волдырей

Заразиться вполне возможно и без высыпаний. Да, в активной фазе болезни риск инфицирования будет выше. Но есть возможность передачи вируса и при отсутствии визуальных признаков - через микротравмы на дерме и слизистых.

5. Герпес лечится травами, ушной серой и прочими народными способами

Это миф. Проникнув в организм человека, вирус пребывает там всю жизнь. Некоторые из домашних средств действительно могут дать облегчение состояния на какое-то время, но альтернативные способы не вылечат герпес.

6. Герпес – не опасная болезнь

Плохие новости: если у вас есть герпес, он будет с вами на всю оставшуюся жизнь. Вирус может длительное время бездействовать, а затем вызывать «вспышки» во время стресса или болезни.Как правило, недуг протекает в легкой форме. Но постоянно есть угроза рецидивов, и даже с тяжелыми симптомами. Плюс ко всему герпес поражает кожу, и внутренние органы также могут пострадать. Герпес возможен в том органе, где присутствует нервная ткань.

Профилактическими мерами против герпеса служат укрепление иммунной системы, забота о душевном покое и общем здоровье. В таком случае высока вероятность, что вирус будет мирно «спать» и не побеспокоит вас. опубликовано econet

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